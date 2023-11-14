Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.9 комментариев
Опрос: Правящая партия Грузии самостоятельно сформирует правительство после выборов в 2024 году
Правящая с 2012 года «Грузинская мечта», если бы парламентские выборы были проведены сейчас, получила бы 55%, свидетельствуют данные опроса Международного исследовательского центра общественного мнения и изучения бизнеса GORBI по заказу телекомпании «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Это значит, что «Грузинская мечта» сможет самостоятельно сформировать правительство.
Выборы в парламент Грузии пройдут в 2024 году.
В опросе участвовало 2024 респондента, возможность ошибки оценивается в 2,2%.
Что касается остальных партий, то пятипроцентный барьер на выборах в парламент, согласно опросу, преодолеет только саакашвилевское «Единое национальное движение» – 20%.
Оппозиция уже назвала эти данные нерелевантными. Оппозиционеры говорят, что рейтинг правящей партии равняется, по их данным, 37%, а «националов» – 21%.