Минобороны: ВС России на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отразили 14 атак ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Из сведений в Telegram-канале Минобороны следует, что на Купянском направлении атаки были отражены в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих и два пикапа.

На Краснолиманском направлении атаки ВСУ отражены возле Кузьмино ЛНР. Потери противника составили до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты Bradley, а также американская гаубица М119 Paladin, сообщили в Минобороны.

В то же время на Донецком направлении отражено пять атак 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ возле Малоильиновки и Клещеевки ДНР, нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ у Васюковки и Курдюмовки. За сутки на этом направлении противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, три пикапа, а также гаубицу «Мста-Б».

Кроме того, на Южно-Донецком направлении отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Также нанесено огневое поражение подразделениям 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайное. Потери противника – 60 военнослужащих, два бронетранспортера, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Также на Запорожском направлении подразделениями ВС России нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ рядом с Работино Запорожской области, потери ВСУ – до 75 военнослужащих, две бронемашины, также поражены: американская артсистема М777, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области ВСУ потеряли до 95 военнослужащих. За сутки поражены три польские самоходные артустановки Krab, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

ВС России также нанесли удар по командно-наблюдательному пункту 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Антоновки ДНР, а также поразили живую силу и военную технику противника в 82-х районах. ПВО перехватила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и бомбу JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала СВО уничтожено: 534 самолета, 254 вертолета, 8904 беспилотника, 441 ЗРК, 13 392 танка и других броне машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7084 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 253 единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили две лодки ВСУ у Крынок в Херсонской области.