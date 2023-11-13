В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.3 комментария
В Росгвардии отменили запрещавший тюнинг оружия приказ
Приказ комдива Росгвардии, запретившего подчиненным «тюнинговать» оружие, отменен, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
Он рассказал в своем Telegram-канале, что этот приказ издал командир одной из дивизий ВНГ, но он уже отменен. При этом, по словам депутата, об отстранении комдива пока речи не идет.
По словам Хинштейна, некоторые подразделения дивизии участвуют в СВО. Но сама дивизия при этом занимается охраной объектов ядерно-энергетического и ядерно-оружейного комплексов.