«Народный фронт» запустил новогодний сбор для участников СВО

Tекст: Ольга Никитина

«Сегодня «Народный фронт» запускает новогодний сбор. Минобороны обеспечивает ребят всем необходимым, но военнослужащим гораздо удобнее делать свою работу, когда есть дополнительная печка, тепловая пушка, газовая плитка, резервный комплект теплых вещей, особенно нашей, русской, морозной зимой», – сообщил заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов.

Присоединиться к помощи военным может каждый житель страны на сайте «Все для Победы!».

«На протяжении веков во всех конфликтах и войнах российский народ чувствовал свою неразрывную связь с защитниками Отечества и делал все возможное для помощи фронту. С первых дней СВО жители страны проявляют неравнодушие, приносят в региональные отделения Народного фронта полезные вещи для участников СВО, передают записки с теплыми пожеланиями, объединяются группами и целыми коллективами для помощи фронту. Народная помощь под девизом «Все для Победы!» нашим военным только растет, людям важно чувствовать свою сопричастность к судьбам военнослужащих, которые встали на защиту Родины», – говорится в сообщении «Народного фронта».

Горбунов отметил, что «с любовью связанная теплая одежда, отправленная на фронт, переданные солдатам варежки, шапки от совершенно незнакомых им людей играют не меньшую роль, чем военная техника, – они вселяют дополнительную уверенность в бойцов, показывают, что в тылу о них заботятся, верят в них, ждут с победой».

В прошлом году благодаря активной поддержке соотечественников в рамках Новогоднего сбора удалось собрать свыше 100 млн рублей. На эти средства были приобретены и доставлены на передовую более 50 автомобилей, 100 квадрокоптеров, 250 прицелов, тепловизоры, мобильные бани и противодронные ружья. Кроме техники на передовую были доставлены медицинские аптечки, одежда и сладкие подарки.