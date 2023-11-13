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Шендерович наказан за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал на 50 тыс. рублей Шендеровича за нарушение закона об иноагентах
Преображенский суд Москвы оштрафовал за нарушение закона об иноагентах Виктора Шендеровича* (признан в РФ иностранным агентом) на 50 тыс. рублей.
Согласно сообщению ведомства, суд рассмотрел протокол в отношении Шендеровича, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), назначив штраф в размере 50 тыс. рублей, передает ТАСС.
Вмененный состав предусматривает ответственность за непредоставление сведений о деятельности иноагента.
Напомним, журналист Виктор Шендерович* (внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) сообщил, что принял решение уехать из России после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении против него дела по статье «клевета».
30 декабря 2021 года Минюст внес Шендеровича в реестр СМИ-иноагентов.
Журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя отъезд из России Шендеровича заявил газете ВЗГЛЯД: «Этого человека в русской культуре не существует. Это такой престарелый клоун, никому ненужный давно, и куда он там едет и что делает вообще никого не интересует».
* Признан(а) в РФ иностранным агентом