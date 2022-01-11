|
|
Шендерович решил уехать из России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Журналист Виктор Шендерович (внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) сообщил, что принял решение уехать из России после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении против него дела по статье «клевета».
В компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, после подачи заявления напомнили, что Шендерович* в прямом эфире «Эха Москвы» высказал не соответствующие действительности данные о бизнесмене, что подтвердил суд, «признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их». Кроме того, суд назначил компенсацию морального вреда с Шендеровича* в размере 100 тыс. рублей.
«Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды... Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению... Пригожина, я, пожалуй, воздержусь», – приводит слова Шендеровича* РИА «Новости».
По словам журналиста, внесенного в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, он «принял решение переждать снаружи». Как отметил Шендерович*, «вынужденный отъезд с родины – это тоже лишение свободы».
Напомним, 30 декабря 2021 года Минюст России внес Шендеровича* в реестр СМИ-иноагентов.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
Политолог объяснил самоубийства среди казахстанских силовиков
|
|
«Некоторые казахские силовики предали своего президента, но, оставаясь людьми чести, решили свести счеты с жизнью. Они хотели обезопасить семьи от последствий своего предательства», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя сообщения о суицидах в силовых структурах Казахстана.
«Многие силовики своим бездействием в разгар погромов предали интересы своего государства и лично президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, – считает политолог Марат Баширов. – Судя по всему, беспорядки в Казахстане стали следствием внутреннего сговора». Президент Токаев начал кадровые чистки в силовых ведомствах – и эти двое офицеров могли свести счеты с жизнью, поскольку против них началось расследование, предположил Баширов.
«Мы пока не знаем фактов, не знаем, оставили или нет эти офицеры предсмертные записки. Но при этом можно предположить, что они действительно совершили предательство. И при этом, видимо, остались людьми чести. Поэтому они и сделали такой личный выбор, как самоубийство», – пояснил эксперт.
Баширов также предположил, по каким причинам офицеры не попытались сбежать из страны, хотя границы Казахстана с соседними республиками довольно прозрачны. «В Казахстане все, что касается чести и кодекса поведения, устроено особым образом. Когда перед обычным гражданским служащим или, например, перед силовиком возникает выбор, бежать ли за границу, человек скорее подумает не о себе, а о близких. Мужчины принимают такое решение, как суицид, чтобы ответственность за их криминальные действия не ложилась потом на плечи не только жен и детей, но и всех, кого он считает родными. Чтобы они не пострадали», – пояснил Баширов.
«В этом плане казахские элиты с точки зрения формирования и внутренних правил чем-то похожи на наши тейпы на Кавказе», – добавил он. «Стоит также отметить, что многие офицеры-силовики, включая тех, кто решился на самоубийство, предположительно находились лишь в середине вертикали предателей. Искать нужно верхушку», – подчеркнул Баширов.
В понедельник стало известно о гибели сразу двух высокопоставленных силовиков Казахстана. Это начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана генерал Жанат Сулейменов и полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев, служивший в Нур-Султане. По данным СМИ, они оба свели счеты с жизнью.
Напомним, что по официальным данным в массовых беспорядках в Казахстане погибли 16 сотрудников силовых ведомств, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков достигла почти 212 млн долларов.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее Токаев заявил
, что «государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков», действия которых координировал «единый командный пункт». Комментируя эти слова, казахский политолог Марат Шибутов сказал газете ВЗГЛЯД, что бунт мог вспыхнуть из-за раскола в спецслужбах республики. «Некоторые руководители силовых структур были назначены президентом Токаевым. Их лояльность новому главе государства была гораздо выше, чем у тех, кто был назначен раньше, во времена президентства Нурсултана Назарбаева», – отметил
собеседник.
Экс-глава КНБ и бывший премьер Карим Масимов был задержан спецслужбами страны вместе с «другими лицами» по подозрению в госизмене. Вскоре Токаев уволил Азамата Абдымомунова, занимавшего пост заместителя секретаря Совбеза республики. Бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев назвал причиной кризиса массовое предательство чиновников. «Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают. Настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было (его) осуществить», – заявил он.
Баширов не верит в версию о том, что волнения стали следствием конфликта между Токаевым и Назарбаевым. «На мой взгляд, персонально между новым президентом и его предшественником нет противоречий. Все-таки Назарбаев сам выбрал Токаева в качестве преемника», – напомнил он. «Другое дело – родственники елбасы, его окружение. Они стали довольно богатыми людьми, и я боюсь, что они могли вляпаться в какие-то закулисные геополитические игры. Вполне возможно, что среди них есть и те, кто пошел против интересов государства, предатели, которых Назарбаев не разглядел. Это его личная трагедия», – заявил эксперт.
Главы делегаций России и США не пожали руки на переговорах в Женеве
|
|
Появились кадры, на которых представители делегаций России и США перед встречей в Женеве заходят в зал и садятся напротив друг друга за два отдельных стола. Главы делегаций – замглавы МИД Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман – подходят к флагам для протокольной фотографии, при этом в эту встречу они не пожали друг другу руки.
Отмечается, что дипломаты сохранили социальную дистанцию, поскольку все еще действуют антиковидные меры. Отмечается, что в этих же целях было решено воздержаться от рукопожатия или любого другого способа приветствия, которые стали популярны во время пандемии, передает ТАСС.
Однако на предыдущих встречах в Женеве Рябков и Шерман в шутку прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий.
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Австралии арестовали Новака Джоковича
|
|
Правительство Австралии приняло решение арестовать сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщила журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича.
Юристы федерального правительства сообщили суду, что министр иммиграции и культурного многообразия Австралии Алекс Хоук может воспользоваться своими личными полномочиями, чтобы снова аннулировать визу Джоковича. По словам источника, позднее представители правительства Австралии арестовали теннисиста, несмотря на постановление суда, с целью депортировать Джоковича из страны, передает РИА «Новости».
«Если мы что-то и можем сделать, так это сообщить об этом во всех соцсетях – они хотят снова схватить и запереть Новака. В настоящий момент мы консультируемся с пиарщиками по поводу наших следующих шагов. Он (Джокович) находится со своими адвокатами в комнате, где они были во время слушания, и обдумывает возможные варианты», – цитирует в Twitter брата первой ракетки мира Джордже Джоковича журналист Саша Озмо.
Ранее в понедельник судья Энтони Кэлли в ходе онлайн-трансляции заседания сообщил, что австралийский федеральный суд в Мельбурне в понедельник удовлетворил апелляцию Джоковича, который оспорил законность аннулирования своей австралийской визы и решения о депортации, принятого погранслужбой страны.
Судья федерального окружного суда по итогам слушаний, продолжавшихся в течение пяти часов, отменил решение властей Австралии об отмене визы сербского теннисиста. Также суд постановил, что ответчик по делу, которым выступала министр внутренних дел страны Кэрен Эндрюс, обязан возместить все судебные расходы и «предпринять все необходимые шаги для немедленного освобождения заявителя» из отеля для мигрантов, где Джокович оставался с 6 января 2022 года.
Ранее пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. В четверг австралийские власти сообщили, что не планируют депортировать Джоковича до новых слушаний, назначенных на понедельник.
Напомним, 6 января СМИ сообщили, что Джокович, австралийскую визу которого аннулировали, был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.
Политолог назвал страну, которой грозит казахстанский сценарий
|
|
«Узбекистану надо возвращаться в ОДКБ. Других путей пресечь события, аналогичные казахским, у Ташкента нет», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Андрей Грозин. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на саммите ОДКБ заявил, что уроки из кризиса в Казахстане должны извлечь Узбекистан и Киргизия.
«При Исламе Каримове Узбекистан был страной с нулевой терпимостью к международному терроризму. Например, события в Андижане в 2005 году показали, что там с боевиками разговаривают посредством пулемета Калашникова. Но сейчас ситуация ухудшилась, и это, как мы видим, негативно сказалось на Казахстане, куда проникли боевики из Узбекистана», – отметил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
По мнению эксперта, смена власти в Узбекистане в 2016 году – когда после смерти Каримова страну возглавил Шавкат Мирзиёев – повлекла за собой и приход новых лиц в руководстве республиканской Службы госбезопасности (СГБ). «На место начальников, занимавших свои посты по 15 лет, пришли менее опытные сотрудники. После этого в стране прошло несколько этапов возвращения своих «заблудших» граждан из Сирии», – напомнил Грозин.
Политолог указал, что к репутации некоторых из возвращающихся уже тогда были вопросы, как и к эффективности самой системы фильтрации граждан. «Люди, несколько лет проведшие на территории, захваченной ИГИЛ*, очень даже могут обладать всеми навыками для организации низового протеста, в том числе вооруженного», – отметил аналитик.
Собеседник напомнил, что Казахстан проводил схожую политику по возвращению своих граждан из Сирии, что в итоге могло негативно сказаться на безопасности и заложить одну из основ для нынешнего мятежа.
«На месте властей и правоохранителей Узбекистана я бы начал «закручивать гайки», снижая толерантность к международному терроризму. Ну и, конечно, Узбекистану надо возвращаться в ОДКБ. Других путей пресечь события, аналогичные казахским, у Ташкента нет. Узбекистан, как и другие наши южные соседи, находится в «красной зоне» террористической опасности», – подчеркнул Грозин.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее казахстанские правоохранители сообщали, что в беспорядках в Алма-Ате участвовали граждане некоторых сопредельных государств. Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев отметил: «Все эти боевики, террористы, которых очень много в соседних странах – в Киргизии, в Узбекистане, они очень жадно и внимательно наблюдают за тем, что происходит в Казахстане».
Напомним, что в мае 2005 года в одном из областных центров Узбекистана – Андижане вспыхнули масштабные беспорядки, причем к выступлениям политической оппозиции уже на ранних этапах присоединились радикальные исламистские группы. Происходили захваты заложников, погромы и захваты зданий госструктур. Выступления протестующих были жестко пресечены правоохранителями.
Ранее, в середине 1990-х, в республике было создано «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ), признанное террористическим и запрещенное в самом Узбекистане и в других странах мира, в том числе в России. Боевики ИДУ (с 2003 года – «Исламского движения Туркестана», запрещено в России) несут ответственность за теракты в киргизских Бишкеке и Оше. Группировка участвовала в гражданских войнах в Таджикистане и Афганистане, с 2014 года присягнула на верность «Исламскому государству*».
В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил: уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены прежде всего властями Узбекистана и Киргизии. Участники беспорядков на территории Казахстана могут в дальнейшем проникнуть на территорию других стран – участниц ОДКБ, отметил в понедельник глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в свою очередь, отметил, что до сих пор не сформирован единый список организаций, признанных террористическими в странах ОДКБ. «Кроме того, нас особо беспокоит, что до сих пор не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы», – передает РИА «Новости» заявление Рахмона на онлайн-саммите ОДКБ.
США отклонили требования России о нерасширении НАТО
|
|
Власти Соединенных Штатов не согласны с предложениями об ограничении на прием новых стран в НАТО, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после завершившихся в Женеве российско-американских консультаций о гарантиях безопасности.
«Мы были тверды, возражая на предложения [России] о [гарантиях] безопасности, которые просто являются для США непроходными. Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что России нужны железобетонные, юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
-
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Начальник полиции Жамбылской области Казахстана покончил с собой
В Казахстане покончил с собой начальник департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов, сообщили в пресс-службе акимата Тараза (административного центра области).
«К сожалению, да, это так», – заявили в пресс-службе, передает «Интерфакс-Казахстан».
Между тем в Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что полковник КНБ Азамат Ибраев найден мертвым, проводится досудебное расследование, передает РИА «Новости».
«10 января в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева... Проводится досудебное расследование», – говорится в заявлении ведомства.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой.
Токаев рассказал о двух обезглавленных боевиками военных
В ходе беспорядков в Казахстане боевики обезглавили двух военнослужащих, сообщил на заседании ОДКБ президент страны Касым-Жомарт Токаев.
«Двоим военнослужащим отсекли головы», – цитирует Токаева РИА «Новости».
Он подчеркнул, что в Алма-Ате шли настоящие бои. Бой вокруг здания департамента внутренних дел шел две ночи, полицейские отбивались от атак нападающих.
«Бандиты по ночам нападали на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников, они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы», – указал он.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Экс-советник Назарбаева: Запад взбесил ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан
Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил страны Запада, которые проявляют к республике большой интерес, заявил экс-советник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.
По его словам, ЕС и Соединенные Штаты инвестировали в экономику страны, особенно в углеводородный сектор, почти 376 миллионов долларов, передает РИА «Новости».
«Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа, <...> это вне всякого сомнения. <...> Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России», – сказал Ертысбаев.
Он отметил, что это связано с переговорами, которые начнутся между Москвой, Вашингтоном и НАТО на этой неделе.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее сообщалось, что лидеры стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) встретятся 10 января в 10.00 мск в формате видеоконференции.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. В воскресенье сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.
Установлена закупочная цена российского газа для Молдавии
Молдавия в январе будет закупать газ у Газпрома по цене 647 долларов за тысячу кубометров, сообщил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Закупочная цена газа в январе выросла до 647 долларов за тысячу кубометров», – цитирует РИА «Новости» Чебана.
В декабре «Молдовагаз» закупал топливо у Газпрома по цене 550 долларов за тысячу кубометров. Отмечается, что тариф для потребителей рассчитан на основе стоимости газа в 430 долларов.
Ранее «Молдовагаз» полностью погасил очередной платеж Газпрому.
ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.
До этого вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавия больше не допустит задолженности Газпрому, из-за которой возникнет угроза отключения газа.
Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
Сатановский: Крах Казахстана грозил России дугой нестабильности от Астрахани до Алтая
|
|
«Происходящее в Казахстане – это цветная революция, которая встроена в большую войну с боевиками и террористами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее сообщалось, что среди участников беспорядков в Казахстане есть боевики, воевавшие за радикальных исламистов в горячих точках.
«Во время «арабской весны» и других цветных революций происходило то же самое, что сейчас в Казахстане – силовики ведь не проверяли паспорта у тех, кто сносил режимы. Это революции с привлечением мигрирующих ландскнехтов», – пояснил президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
В любом случае, по его словам, «гасить» нынешние протесты в Казахстане нужно вооруженной рукой. «Очень показательно, что сейчас Запад кричит о необходимости соблюдения прав человека при купировании угрозы. Так же было, когда США и Европа нам пытались навязать «диалог с оппозицией» после начала войны в Сирии, это один и тот же почерк», – отметил политолог.
Вместе с тем собеседник посетовал, что, в отличие от Башара Асада и Хосни Мубарака, президент Казахстана Токаев – дипломат. «В 2020 году на Валдайском форуме Токаев в диалоге с Путиным ратовал за то, чтобы все страны дружили и привлекали побольше денег для стабильности в регионе. На что Путин тогда ответил: «Саддам Хусейн тоже так думал». А теперь казахский лидер отдал приказ стрелять на поражение, потому что понял, что его могут убить, несмотря на его вежливость», – сказал эксперт.
Сатановский также подчеркнул: у нынешних казахских протестов прослеживается прямая связь с уходом США из Афганистана, где местные исламисты оказались не нужны талибам и ушли к северным соседям.
«Интересно и то, что по времени казахская «революция» совпала с запуском диалога США и России по вопросам безопасности. Расчет, видимо, делался на то, что после начала протестов в Россию хлынут беженцы и боевики под видом беженцев, и у нас будет дуга нестабильности от Астрахани до Алтая. Это существенно ослабило бы позиции России на переговорах с США, которые стартуют сегодня. Москве вообще было бы не до переговоров», – отметил аналитик.
Поэтому решение ОДКБ отправить войска в Казахстан – крайне своевременное. «Теперь мы слышим разочарованный голос Вашингтона о «необходимости диалога с оппозицией», потому что их комбинация сорвалась. Но если Казахстан рухнет, то Россия – следующая на очереди, поэтому в нынешней ситуации нам проигрывать нельзя», – резюмировал собеседник.
В понедельник в формате видеоконференции началась
внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – заявил на саммите президент России Владимир Путин.
По его словам, «те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди, и у них другие цели». Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности, безопасности и суверенитету, отметил российский лидер.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство. По его словам, главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.
«Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота», – сказал казахский лидер.
По его словам, численное преимущество бандитов перед силовиками в Казахстане было минимум в пять раз, они нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью.
Ранее Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. По его словам, критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Он уточнил, что подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт.
Казахский МИД заявил, что правоохранители и военные «противостоят террористам, а не «мирным протестующим», как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ».
Российский посол в США Анатолий Антонов указал, что «все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».
При этом США выразили обеспокоенность возможным применением «насилия против мирных демонстрантов» в Казахстане. ООН призвала все стороны в Казахстане воздерживаться от насилия и проводить акции мирным образом.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Захарова сочла странной реакцию США на события в Казахстане
|
|
Странно слышать от Вашингтона, что США не понимают происходящее в Казахстане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
«Хотя, конечно, странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения. Это удивительно, обычно они всегда все понимают», – передает ее слова РИА «Новости».
При этом Захарова подчеркнула, что США после видеоконференции лидеров ОДКБ уже не смогут прятаться за свое непонимание ситуации в Казахстане.
В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен попросил у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ.
«Мне кажется, (лидеры стран-членов ОДКБ – прим. ВЗГЛЯД) ответили на все вопросы, которые и были, или гипотетически могли возникнуть», – сказала Захарова.
Высокопоставленный представитель Белого дома заявил ранее, что ситуация в Казахстане «никаким значимым образом» не связана с США.
Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев заявил, что если внешнее вмешательство в дела Казахстана и происходит, то на идеологическом, а не на государственном уровне.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В Алма-Ате заметили российские беспилотники
|
|
Миротворцы из России начали применять беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» для мониторинга ситуации возле аэропорта Алма-Аты, сообщают информационные агентства.
Аэропорт все еще закрыт для гражданских рейсов, туда прибыли два расчета беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», передает РИА «Новости».
Начальник расчета Артем Лифанов в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что при помощи этих аппаратов ведется корректировка действий миротворцев ОДКБ, которые находятся в Казахстане и охраняют стратегически важные объекты.
«Чтобы выполнить пуск, нужно согласовать воздушное пространство как с органами безопасности воздушного движения, с силами противовоздушной обороны, с охраной аэродрома, с охраной других подразделений, а также нужно иметь взаимодействие с силами соседних государств, которые также в данном районе», – пояснил он.
Беспилотники находятся в постоянной готовности, для выхода на позицию и согласования полета требуется не больше 15 минут.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Ракова спасла сокамерницу в СИЗО
|
|
Бывшая вице-президент Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве, спасла жизнь сокамернице в СИЗО «Печатники» в столице, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
«Одна из сокамерниц Раковой решила свести счеты с жизнью по неизвестным мне пока причинам. Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию», – сообщила Меркачева ТАСС.
По словам члена ОНК, Ракова сейчас находится в камере, рассчитанной на 40 человек. У некоторых из сокамерниц бывшей чиновницы обвинения связаны с хранением или перевозкой наркотиков.
«Некоторые из них сами употребляли наркотические вещества до своего ареста», – заключила Меркачева.
Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».
Рябков рассказал о ходе переговоров России и США по гарантиям безопасности
|
|
Переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с американской делегацией в Женеве.
Он рассказал, что США серьезно подошли к российским предложениям по гарантиям безопасности, в ходе переговоров не было попыток обойти острые углы, сообщает РИА «Новости».
По словам Рябкова, российская сторона на переговорах в Женеве объяснила, почему нерасширение НАТО – это императив. Он подчеркнул, что НАТО должно отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1977 года.
«Мы представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО – это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должно, по большому счету, отказаться от материального освоения территории вступивших в НАТО государств за период после 1997 года», – сказал Рябков журналистам.
Что касается Украины, Рябков подчеркнул, что у Москвы нет и не может быть намерений «напасть» на республику. Он указал на то, что без продвижения по теме нерасширения НАТО и неразмещения вблизи России ракет работа с США по другим аспектам гарантий будет под вопросом.
«Мы объяснили американским коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории», – сказал он.
Замглавы МИД России отметил, что нет никаких оснований опасаться эскалационного сценария, все маневры войск России идут в пределах национальной территории. Также он добавил, что в ходе переговоров Россия и США затронули вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ, но этот вопрос не был главным.
«Времени на обсуждение того, к примеру, что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года Договором по СНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности. Все это было затронуто сегодня, но занимало отнюдь не главное место», – сказал он в ходе брифинга.
Рябков заявил, что Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации.
В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сказала, что США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с Россией. По ее словам, США в предстоящие дни проведут переговоры со своими партнерами в Европе по результатам состоявшихся дискуссий с делегацией России.
«В предстоящие дни мы проведем переговоры с нашими европейскими партнерами по итогам состоявшихся дискуссий (с Россией)», – сказала Шерман.
По ее словам, США заявили России, что готовы быстро продвигаться по вопросам контроля над вооружениями, с чем российская сторона согласилась.
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около девяти утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Он заявил, что отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
На Украине предложили ввести продуктовые талоны
Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что власти страны предложили ввести продуктовые талоны из-за роста цен на продовольствие.
«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США», – цитирует РИА «Новости» Устенко со ссылкой на Vesti.ua.
По его словам, снижение или отмена НДС на продукты может привести к дополнительным бюджетным расходам на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и продавцами, поэтому необходимо поддержать наиболее уязвимые слои населения.
Ранее в конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению».
По данным украинского госстата, в прошлом году инфляция на потребительском рынке достигла 9,4%, причем продукты подорожали на 10,6%, алкоголь и сигареты – на 9,8%. Значительно выросли и тарифы на услуги ЖКХ: на газ – на 73,5%, электроэнергию – на 34,8%, канализацию – на 20,1%, горячую воду и отопление – на 10,6%.