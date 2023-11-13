Грузия выслала из страны британского консультанта радикальной оппозиции

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«В страну без проблем приезжают граждане России, а британца не впустили без объяснения причин. Это вызовет дипломатический скандал!», – заявил нынешний лидер «националов» Леван Хабеишвили.

По его словам, ранее Маллет уже посещал Грузию, готовя оппозицию «к победе над пророссийской партией «Грузинская мечта» на выборах в парламент в будущем году.

Власти Грузии пока не объясняют причины отказа во въезде Маллету.

Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила о возможной попытке госпереворота в стране в ноябре-декабре с привлечением иностранных специалистов. В частности, тогда в проведении тренингов по свержению власти заподозрили трех лекторов из Сербии, которые были вынуждены покинуть Грузию.