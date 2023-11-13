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Грузия выслала из страны британского консультанта радикальной оппозиции
Британский консультант радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения» Бенджамен Маллет, прибывший в аэропорт Тбилиси не был допущен в Грузию без объяснения причин, сообщили руководители этой партии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В страну без проблем приезжают граждане России, а британца не впустили без объяснения причин. Это вызовет дипломатический скандал!», – заявил нынешний лидер «националов» Леван Хабеишвили.
По его словам, ранее Маллет уже посещал Грузию, готовя оппозицию «к победе над пророссийской партией «Грузинская мечта» на выборах в парламент в будущем году.
Власти Грузии пока не объясняют причины отказа во въезде Маллету.
Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила о возможной попытке госпереворота в стране в ноябре-декабре с привлечением иностранных специалистов. В частности, тогда в проведении тренингов по свержению власти заподозрили трех лекторов из Сербии, которые были вынуждены покинуть Грузию.