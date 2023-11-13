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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

    17 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев НАТО столкнулось с дефицитом фантазии

    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    33 комментария
    13 ноября 2023, 11:54

    Политолог: Успехи России на фронте дадут импульс антивоенному движению на Украине

    Украинский политолог Скачко: Успехи России в зоне СВО дадут мощный импульс протестам на Украине

    Политолог: Успехи России на фронте дадут импульс антивоенному движению на Украине
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Евгений Поздняков

    Протесты на Украине до сих пор сохраняют местечковый характер. Тем не менее, митинги могут изменить свою направленность и превратиться в единое движение по всей стране, если Россия начнет активное продвижение в зоне спецоперации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее родственники украинских военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизовать их близких.

    «Протестный потенциал на Украине растет с каждым днем. Люди, оставшиеся в тылу, переживают за своих друзей и родственников. Однако беда этой страны в том, что митинги до сих пор имеют местечковый характер. Иными словами, условные одесситы стоят только за одесситов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Данная установка не позволяет митингам перерасти в нечто большее. Протест остается разрозненным, хотя предпосылки к его качественной трансформации имеются. Контрнаступление потерпело крах, люди не видят особых успехов украинской армии, что влияет на их отношение к конфликту в целом», – отмечает эксперт.

    «Если же Россия начнет активное продвижение в зоне спецоперации, это может дать протестному движению на Украине мощный импульс. К крупным городам начнут присоединяться села, география протестов станет еще обширнее», – подчеркивает собеседник.

    «При этом самих митингующих разгонять, скорее всего, не станут. А вот на организаторов протестов давление оказываться будет. Также важно понимать, что офис Зеленского ни при каких обстоятельствах не станет выполнять требования населения. У него для этого нет ни желания, ни возможностей. Ведь для того, чтобы организовать демобилизацию, необходимо провести ротацию, а для этого нужно пополнить ряды ВСУ», – отмечает Скачко.

    Ранее родственники украинских военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизовать их близких, сообщают украинские СМИ. Акции протеста прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове. Участники митингов потребовали отправить военнослужащих «на ротацию» и «дать отдых» бойцам. Демонстранты настаивают на принятии закона, который ограничил бы срок мобилизации 18 месяцами.

    В конце октября родственники военнослужащих ВСУ в ряде областных центров Украины уже выходили на митинги с плакатами, на которых написали призывы к скорейшему возвращению родных и количество проведенных солдатами дней в строю. Тогда протесты прошли в Киеве, Полтаве, Днепропетровске и Ивано-Франковске.

    В начале ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что демобилизация в стране возможна. Однако он отметил, что на данный момент для этого решения нет нормативно-правовой базы. Ранее депутат Верховной Рады Сергей Рахманин сообщил о необходимости усиления призыва из-за потерь личного состава ВСУ.

    В украинской армии также подчеркивают потребность в дальнейшей мобилизации. Командир одной из рот Владислав Шевчук заявил, что в войсках страны ощущается острая нехватка солдат, поэтому призыв должен стать более массовым и жестким. Бывший премьер страны Николай Азаров отмечал, что призывные мероприятия превратились в настоящий кошмар для граждан страны, резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ.

    По данным Азарова, для «отлова» как можно большего количества населения военкоматы начали привлекать бывших заключенных, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, а многие бегут из страны всевозможными путями.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что массовый призыв на Украине приводит к депопуляции страны.

    13 ноября 2023, 06:55
    Полянский заявил о достаточном для успеха СВО «наборе рычагов» у России

    Полянский заявил о достаточном для успешного завершения спецоперации «наборе рычагов воздействия» на Украину

    Полянский заявил о достаточном для успеха СВО «наборе рычагов» у России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    У России есть достаточно рычагов воздействия и возможностей, чтобы успешно завершить специальную военную операцию на Украине и одержать победу, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как отметил Полянский, СМИ на Западе сейчас «подхватили очевидные вещи», поняв, что контрнаступление вооруженных сил Украины, на которое «было возложено слишком много ожиданий», «мягко говоря, не продвигается», передает РИА «Новости».

    По его словам, «ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад». Этого удалось добиться кропотливой работой российских военных. Хотя на Западе многие удивились украинскому провалу, в России знали, что для веры в победу ВСУ нет оснований, сказал он. Сейчас, по мнению Полянского, «все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу».

    Он подчеркнул, что Россия «никогда не угрожала Украине как государству» и «украинцам как народу», это «очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет». Отношениям стран навредили события 2014 года, отметил Полянский. По его словам, «из всех драконовских мер», которые Зеленский продвигает на Украине, «совершенно ясно, какую демократию сейчас строит» Киев.

    Напомним, Полянский считает, что после завершения российской специальной военной операции на Украине мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине, в Канаде и в других государствах, открыто прославляющих нацистских пособников.

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    12 ноября 2023, 18:07
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) РФ отправились в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что готовясь к предстоящему выезду, бойцы усиленно тренировались все последние недели, оттачивая свои навыки. Возглавляет подразделение командир Магомед Тушаев.

    Глава Чечни отметил что 96-й полк защищает интересы России с первых дней проведения СВО. Это уже шестой выезд полка в зону СВО.

    «Командир полка не раз объявлялся врагами попавшим в украинский плен и даже убитым. Тем самым, они выдавали желаемое за действительное, видя заслуги подразделения под руководством Магомеда Тушаева», – написал Кадыров.

    Он также подчеркнул, что нет сомнений в том, что бойцы достойно справятся со всеми возложенными на них задачами, как и в предыдущие командировки.


    Ранее Кадыров заявлял, что из Чечни в зону проведения специальной военной операции на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов.

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    13 ноября 2023, 08:25
    Франция решила прекратить передачу ВСУ оружия из арсеналов
    Франция решила прекратить передачу ВСУ оружия из арсеналов
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Никитина

    В Париже намерены прекратить передачу ВСУ вооружений из собственных арсеналов, чтобы побудить Украину к приобретению новых гаубиц у французских предприятий за счет специально выделенных средств, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню в эфире телеканала LCI сообщил, что в настоящее время между Францией и Украиной ведутся соответствующие переговоры, передает Ura.ru.

    По словам министра, помощь, оказанная Украине Францией, достигает 3 млрд евро. В фонд поддержки Украины Париж выделил 200 млн евро, которые киевский режим сможет потратить на приобретение оружия только у французских предприятий, добавил он.

    Лекорню ранее говорил, что Украине может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции».

    В Кремле заявляли, что Запад использует украинских граждан в качестве дешевых солдат, при этом не скрывает намерений «воевать до последнего украинца».

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    13 ноября 2023, 06:30
    В НАТО поддержали готовность Зеленского «пожертвовать молодыми людьми»

    Замгенсека НАТО Джоанэ назвал правильным решение Зеленского «вернуть территории», пожертвовав молодыми людьми

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского «вернуть свои территории» ведет к необходимости «пожертвовать большим количеством молодых людей». Однако Джоанэ назвал такое желание «правильным».

    Джоанэ заявил, что Зеленский оказался «перед трудным выбором». По его словам, если Зеленский «хочет вернуть свои территории, что правильно, то он должен пожертвовать большим количеством молодых людей». При этом, как заявил Джоанэ, Зеленскому нужно «иметь достаточно молодых людей, чтобы восстановить страну», когда конфликт завершится, передает ТАСС со ссылкой на BTV.

    Как признал Джоанэ, в НАТО знали, что конфликт окажется долгим и «будет стоить дорого», но «полностью уверены в военном и политическом руководстве Украины». Джоанэ также был вынужден признать, что «все происходит не настолько быстро и успешно», как ожидал альянс. Однако в НАТО «сохраняют стратегический оптимизм относительно способностей Украины устоять перед давлением» и «добиться успеха».

    Напомним, экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Зеленскому следует мобилизовать больше молодежи, а не сохранять ее на будущее.

    Коментарии (16)
    13 ноября 2023, 01:23
    Париж заявил, что ВСУ потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России

    Министр ВС Франции Лекорню заявил, что Украине для прорыва потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России

    Париж заявил, что ВСУ потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России
    @ Luc Nobout/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции», заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню считает, что сейчас момент для перехода к мирным переговорам еще не наступил. Он признал, что контрнаступление ВСУ «продвигается тяжело», а «грядущие недели» считает «критически важными», учитывая приближение зимы, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Министр заверил, что Франция продолжит оказывать помощь Украине, но хочет отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов – Париж ждет, что Украина будет покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств. Из бюджета Франции 200 млн евро направлено в специальный фонд поддержки Украины.

    Лекорню также заявил, что общение оборонных ведомств России и Франции способствовало предотвращению эскалации между странами «в очень чувствительные моменты». Он выразил готовность вновь поговорить с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Лекорню сказал, что «у ядерных держав есть определенные обязательства друг перед другом».

    Напомним, несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи. Одновременно в ЕС предупреждают о снижении финансовой подпитки со стороны США.

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    12 ноября 2023, 22:23
    Митинги с требованием демобилизации прошли в городах Украины

    Митинги с требованием демобилизации прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове родственники украинских военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизовать их близких, сообщают украинские СМИ.

    Участники митингов потребовали отправить военнослужащих «на ротацию», «дать отдых» военным, провести демобилизацию. Демонстранты требуют от украинских властей принять закон, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, на Украине уже проходили митинги с призывом провести демобилизацию в вооруженных силах. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что демобилизация на Украине возможна при создании правовой базы для этого.

    Коментарии (14)
    12 ноября 2023, 23:55
    Зеленский захотел поговорить с Трампом

    Офис Зеленского попытался организовать его телефонный разговор с Трампом

    Зеленский захотел поговорить с Трампом
    @ Ukrainian President's Office/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офис украинского президента Владимира Зеленского пытается организовать его телефонный разговор с экс-главой американского государства Дональдом Трампом, сообщили близкие к офису Зеленского источники.

    Организация этих переговоров, по словам источников, рассматривается офисом Зеленского как один из основных вопросов в отношениях с США. Как пишут украинские СМИ, Трамп через республиканское большинство фактически получил контроль над Палатой представителей Конгресса США, передает ТАСС.

    Источник заявил, что в команде президента Украины «это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», который хочет добиться поддержки бывшего лидера США в связи с тем, что Палата представителей препятствует выделению Киеву американской помощи.

    Напомним, Трамп не принял приглашения Зеленского посетить Украину. Трамп сказал, что «уважает президента Зеленского», но такой визит считает «неуместным», поскольку сейчас, дела с Зеленским ведет администрация Джо Байдена, и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

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    13 ноября 2023, 07:59
    Житель Красноярского края арестован за шпионаж

    ФСБ задержала жителя Красноярского края за сотрудничество с СБУ

    Tекст: Антон Антонов

    Арестован житель Дивногорска Красноярского края, который передавал Службе безопасности Украины координаты и фотоснимки российских воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры России, сообщил региональный главк ФСБ.

    В ФСБ заявили, что задержанный «совершил государственную измену в форме шпионажа». Он сам обратился к СБУ через мессенджер, чтобы за вознаграждение предоставить Украине информацию, передает РИА «Новости».

    Мужчина заявил, что снимал красноярскую ГЭС и расположенную рядом часть. Украинская сторона предложила ему продолжить заниматься шпионажем и переслать больше материалов. Открыто дело по статье о государственной измене. Мужчина арестован.

    В ноябре ФСБ задержала подозреваемого в передаче секретных данных Киеву жителя ДНР.

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    12 ноября 2023, 14:27
    Медведев прокомментировал вступление Украины в НАТО без Крыма и Донбасса

    Медведев: В Европе уже не считают Крым и Донбасс украинскими территориями

    Tекст: Валентина Григоренко

    Предложения Европы о принятии Украины в НАТО без Крыма и Донбасса означают, что эти территории уже не являются украинскими в их понимании, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев в своем Telegram-канале, Европа сегодня бурлит, на улицах собираются сотни тысяч протестующих против «циничной западной поддержки насилия в Газе». По его словам, «под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине», передает РИА «Новости».

    К таким предложениям Медведев отнес принятие Украины в НАТО, но без Крыма и Донбасса. Это значит, по его мнению, что в их понимании эти территории уже точно не относятся к Украине.

    Он отметил, что это неплохо, но важно идти дальше. «Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное – никакая не Украина», – заявил замруководителя Совбеза.

    После этого, по мнению Медведева, останется «всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идет на выборы, – не президент, а узурпатор», «украинский язык – не язык, а суржик», «Украина – НЕ страна, а искусственно собранные территории».

    «А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну можно принять город Лемберг с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать», – добавил он.

    Также Медведев выдвинул идею «вообще замахнуться на большее, расширив в очередной раз критерии членства в альянсе».

    «Взять и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, превратив вечных врагов в союзников. И в придачу к ним Афганистан. Даром что ли натовцы там сидели битых двадцать лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещенная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье», – написал он.

    Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».

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    13 ноября 2023, 05:27
    Полянский предрек раскрытие тайн о событиях на Украине и в Канаде после СВО

    Полянский заявил, что после СВО мировое сообщество многое узнает об открыто прославляющих нацистов странах

    Tекст: Антон Антонов

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что после завершения российской специальной военной операции на Украине мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине, в Канаде и в других государствах, открыто прославляющих нацистских пособников.

    Полянский полагает, что инцидент с эсэсовцем в парламенте Канады – только «верхушка айсберга», более глубокое исследование выявит много неприятных для жителей Канады тайн, передает РИА «Новости».

    Полянский отметил, что «неонацистская идеология или националистическая идеология» получила большое влияние в Канаде, которая дала убежище многим нацистским коллаборационистам, у них там появились дети и внуки. По его словам, ситуация в парламенте Канады не стала неожиданной для Москвы, во многом Канада поступала так, как хотели потомки коллаборационистов, а «правительство Трюдо в значительной степени является заложником».

    Напомним, 22 сентября парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Гуньке. В связи с этим спикер палаты общин Энтони Рота ушел в отставку. 

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    13 ноября 2023, 03:59
    Захарова представила возможный разговор Зеленского с Трампом

    Захарова в шуточной форме представила возможный разговор Зеленского с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с экс-главой американского государства Дональдом Трампом.

    Шуточный текст Захаровой опубликован в Telegram. В нем Захарова представила, что мог бы сказать Трампу Зеленский. Так, представляясь Трампу, президент Украины говорит: «Это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена». Зеленский отмечает, что «у нас был бизнес с Джо и его сыном», но сейчас у Байденов возникли «проблемы», поэтому президент Украины надеется получить «деньги взаймы» у Трампа. Поясняется, что деньги нужны «супруге Лене» на «рождественский шоппинг» в Нью-Йорке. На вопрос, когда долг будет возвращен, Зеленский отвечает: «Когда Россию победю… побежу… побегу».

    Напомним, близкие к офису Зеленского источники сообщили, что украинская сторона пытается организовать его телефонный разговор с Трампом. Организация этих переговоров, по словам источников, рассматривается офисом Зеленского как один из основных вопросов на американском направлении.

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    13 ноября 2023, 11:47
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил в районе Днепра провокацией
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил в районе Днепра провокацией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Рассылка ложного сообщения о якобы планируемой «перегруппировке» российских сил в районе Днепра от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией, заявили в военном ведомстве.

    Комментарий Минобороны России приводит РБК.

    Ранее в понедельник РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Минобороны выпустили сообщения о том, что командование группировки «Днепр» якобы приняло решение о переброске войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Сообщение было аннулировано как вышедшее ошибочно спустя почти 20 минут.

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    13 ноября 2023, 10:28
    Власти опровергли слухи о «заходе» ДРГ в Белгородскую область

    Губернатор Гладков опроверг слухи о якобы заходе ДРГ в Белгородскую область

    Власти опровергли слухи о «заходе» ДРГ в Белгородскую область
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщения в отдельных интернет-изданиях о якобы попытке захода в Белгородскую область в районе Шебекина украинской диверсионно-разведывательной группы являются недостоверными, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил, что эти слухи являются фейком, передает ТАСС.

    Губернатор обратился на совещании к представителю Шебекинского округа, который также опроверг распространяемые в Telegram-каналах слухи. По его словам, публикуя такие сообщения, некоторые средства массовой информации пытаются увеличить аудиторию.

    Слухи о якобы заходе на территорию Белгородской области украинских ДРГ появляются не впервые. Так, в сентябре оперштаб Белгородской области уже опровергал соответствующие сообщения.

    Коментарии (2)
    12 ноября 2023, 16:59
    Слуцкий: Украине придется осознать необходимость возврата к переговорам

    Tекст: Валентина Григоренко

    Властям Украины рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам и на условиях России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Как указал Слуцкий в своем Telegram-канале, тезис о приближении украинского конфликта к «точке переговоров» все активнее продвигается в западном истеблишменте. По его словам, у Украины  не останется выбора, ей рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам, и эти переговоры будут на условиях России, в существующих территориальных реалиях и без всякого «корейского сценария», передает ТАСС.

    Он отметил, что Запад спешно меняет риторику «на фоне «предсмертных судорог» киевской хунты» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слуцкий напомнил о заявлениях экс-главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймса Ставридиса и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который перестал верить в победу Украины на поле боя в ближайшем будущем. Лидер ЛДПР уточнил, что «и в далеком будущем» не стоит верить в победы Украины.

    Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».

    Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.

    Коментарии (12)
    12 ноября 2023, 15:50
    WSJ: Украинские солдаты жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА, сообщили СМИ.

    Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на военнослужащего 47-й механизированной бригады ВСУ, у украинских военных не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    В статье также приводится оценка постоянного представителя США при НАТО Дугласа Льюта, заявившего, что не существует «серебряной пули», способной в краткосрочной перспективе изменить ситуацию в конфликте на Украине, которую он охарактеризовал как «патовую».

    Ранее Newsweek писала, что достижения ВСУ можно заметить только через увеличительное стекло.

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

    В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных. Почему авиации потребовались именно такие ракеты? Какими может быть способ их применения? И главное – какие возможности поставка подобных ракет открывает для российской авиации? Подробности

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    США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России

    Западные издания The Washington Post и Spiegel со ссылкой на неназванные источники сообщили, что подрыв газопровода «Северный поток» курировал полковник ВСУ Роман Червинский. А Владимир Зеленский об этом якобы не знал. Сам экс-военный уже опроверг свою причастность к теракту. Эксперты в США и России указали, что Вашингтон таким образом хочет снять с себя ответственность за диверсию. Зачем власти США через СМИ обвиняют украинских партнеров в теракте? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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