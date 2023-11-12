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    США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий
    Валиева не попала в призеры на этапе Гран-при России в Казани
    МИД назвал количество человек в списках на эвакуацию из сектора Газа
    В Крыму назвали главного организатора взрывов на «Северных потоках»
    Эрдоган назвал США условие для договоренности по Газе
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    12 ноября 2023, 22:23

    Митинги с требованием демобилизации прошли в городах Украины

    Митинги с требованием демобилизации прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове родственники украинских военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизовать их близких, сообщают украинские СМИ.

    Участники митингов потребовали отправить военнослужащих «на ротацию», «дать отдых» военным, провести демобилизацию. Демонстранты требуют от украинских властей принять закон, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, на Украине уже проходили митинги с призывом провести демобилизацию в вооруженных силах. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что демобилизация на Украине возможна при создании правовой базы для этого.

    12 ноября 2023, 11:38
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия ликвидировала двух иностранных наемников – австралийца и американца – под Авдеевкой, сообщил TrackANaziMerc.

    Как пишет Telegram-канал организации, в числе ликвидированных артиллерией ВС РФ военных были австралиец Мэттью Джепсон с позывным Джеппо и американец Джол Дэвид Бил с позывным Гандер. Отмечается, что наемники погибли еще в октябре, но сообщения об их гибели появились только сейчас, поскольку глава подразделения бойцов попытался скрыть факт их ликвидации, сообщает Газета.Ru.

    По данным канала, военные служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»), который прикомандирован к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ.

    Джоел Дэвид Бил раньше служил в американской армии, а Мэттью Джепсон являлся бывшим военным армии Австралии, а также ветераном Афганистана. Как указал источник, «Избранная рота» понесла большие потери, передает Lenta.Ru.

    В октябре подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения СВО, сокращается.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.

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    12 ноября 2023, 02:36
    В США журналисты рассказали о полковнике ВСУ, пытавшемся устроить ловушку для «Вагнера» в Белоруссии

    WP: Полковник ВСУ Червинский курировал план по заманиванию группы «Вагнер» в Белоруссию для захвата и отправки в Киев

    Tекст: Антон Никитин

    Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский в 2020 году курировал план по «заманиванию» бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и отправки в Киев для предъявления обвинений, заявили источники Washington Post из числа неназваных чиновников на Украине и в Европе.

    Издание заявляет, что полковник Червинский проводил множество секретных операций против Вооруженных сил России. В частности, по имеющимся у издания данным, в 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и доставки на Украину для последующего предъявления обвинений, передает РИА «Новости».

    По сообщению издания, Червинский находится на Украине под следствием и содержится в киевской тюрьме по обвинению в злоупотреблении властью. Обвинение утверждает, что в июле 2022 года он без разрешения начальства пытался заманить российского пилота перебежать на Украину, для чего в ходе операции передал координаты украинского аэродрома Канатово в Кировоградской области, что привело к ракетному удару по воздушной гавани, в результате которого один украинский солдат погиб и еще 17 военнослужащих ВСУ получили ранения.

    Кроме того, Червинский якобы являлся координатором подрыва «Северных потоков».

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    12 ноября 2023, 03:49
    Жена пропавшего украинского военного рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя

    Жена пропавшего без вести украинского военного Татьяна Ивчук рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя

    Tекст: Антон Никитин

    Жена украинского военного из Бородянки Татьяна Ивчук, муж которой числится пропавшим без вести, рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя и обвинила руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины в коррупции, сообщили украинские СМИ.

    Видео с обвинениями Ивчук опубликовала в ТикТок.

    Жена пропавшего без вести украинского военного рассказала, что для солдат ВСУ существует целый «прейскурант». Так, по словам Ивчук, украинские военнослужащие должны платить командирам от 30 до 70 тыс. гривен за невыход на боевое задание, 20 тыс. гривен – за десятидневный отпуск, 10 тыс. гривен за эвакуацию с поля боя и от 750 до 1 тыс. гривен за один рожок автомата. Женщина рассказала, что командиры прямо говорят украинским солдатам: «хочешь жить – плати». Также, по словам Ивчук, до солдат почти не доходит гуманитарка, которую доставляют волонтеры. Супруга пропавшего без вести украинского военного утверждает, что передала все доказательства в СБУ, ГБР и прокуратуру.

    Напомним, в четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов признал, что на Украине «очень много так называемой бытовой коррупции».

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    12 ноября 2023, 11:24
    Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий

    Экс-главком НАТО: Украине стоит смириться с временной потерей территорий

    Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию», заявил экс-главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

    Как заявил Ставридис в своей статье для Bloomberg, вероятно, придется смириться с подконтрольным Москве Крымом и наличием сухопутного коридора между полуостровом и Россией. По его словам, «все будут ненавидеть такой исход».

    По мнению Ставридиса, даже России такой результат может не понравиться, так как она получит не всю Украину, а всего лишь несколько заминированных районов юго-востока, что «вряд ли является достойным призом».

    Бывший главком НАТО добавил, что Украина, подобно Южной Корее во времена Корейской войны, не сможет победить в конфликте, поэтому боевые действия следует закончить, чтобы начать восстанавливать государство.

    Ставридис уверен, что такой сценарий приведет Украину к успеху, но ей потребуются инвестиции стран Запада, а также «реальные и прочные гарантии безопасности».

    Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

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    12 ноября 2023, 04:53
    В офисе Зеленского спрогнозировали новые экономические конфликты Украины с ЕС

    Советник главы офиса президента Украины Подоляк спрогнозировал новые экономические конфликты Киева со странами ЕС

    В офисе Зеленского спрогнозировали новые экономические конфликты Украины с ЕС
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    У Украины будут возникать экономические конфликты не только с Польшей, но и с любыми странами Евросоюза, отстаивающими интересы национальных производителей, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк призвал спокойно относиться к новым экономическим конфликтам Украины со странами Евросоюза. По его словам, такие конфликты «нормальны» для стран ЕС и Киеву предстоит научится их решать в ходе переговорного процесса, передает РИА «Новости».

    «Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, несмотря на внутриевропейские правила, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Рада».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поляки устали терпеть экономические уступки Украине.

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    12 ноября 2023, 18:07
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) РФ отправились в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что готовясь к предстоящему выезду, бойцы усиленно тренировались все последние недели, оттачивая свои навыки. Возглавляет подразделение командир Магомед Тушаев.

    Глава Чечни отметил что 96-й полк защищает интересы России с первых дней проведения СВО. Это уже шестой выезд полка в зону СВО.

    «Командир полка не раз объявлялся врагами попавшим в украинский плен и даже убитым. Тем самым, они выдавали желаемое за действительное, видя заслуги подразделения под руководством Магомеда Тушаева», – написал Кадыров.

    Он также подчеркнул, что нет сомнений в том, что бойцы достойно справятся со всеми возложенными на них задачами, как и в предыдущие командировки.


    Ранее Кадыров заявлял, что из Чечни в зону проведения специальной военной операции на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов.

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    12 ноября 2023, 06:39
    ВС России уничтожили под Купянском десятки солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab

    Минобороны: ВС России уничтожили на Купянском направлении до 50 солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военнослужащие уничтожили на Купянском направлении до 50 украинских солдат, самоходку Krab польского производства, американскую бронетехнику и беспилотники, сообщил начальник пресс-центра западной группировки ВС России Сергей Зыбинский.

    Офицер сообщил РИА «Новости», что общие потери противника составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата.

    В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие ВС России уничтожили 155-миллиметровую самоходку Krab польского производства, 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30 и четыре минометных расчета в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кисловки, сообщил Зыбинский.

    Кроме того, по словам начальника пресс-центра западной группировки ВС России, оперативно-тактическая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Петропавловки. Также расчеты тяжелых огнеметных систем поразили скопление живой силы Вооруженных сил Украины в районе Загоруйковки 32-й механизированной бригады ВСУ.

    В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» отразили контратаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка, добавил Зыбинский.

    Накануне полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российские военные ведут очень серьезное наступление под Купянском и на Лиманском направлении.

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    11 ноября 2023, 22:58
    Экс-полковник СБУ заявил о серьезном наступлении ВС России под Купянском

    Полковник СБУ в отставке Стариков: Россия ведет серьезное наступление под Купянском и на Лиманском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные ведут очень серьезное наступление под Купянском и на Лиманском направлении, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    По имеющимся у Старикова данным, российские войска ведут очень серьезные наступательные действия под Купянском и на Лиманском направлении. При этом, как отметил эксперт в интервью YouTube-каналу «Да, это так», ВС России «идут потихоньку, а не кавалерийскими нахрапами», передает РИА «Новости».

    Стариков выразил уверенность, что в будущем во всех учебниках истории будет написано, что этот конфликт произвел революцию в военном деле. По словам эксперта, спецоперация разрушила доктрины, существовавшие во времена Второй мировой войны, а также концепцию стран НАТО, которые воевали высокоточным оружием против слабого соперника.

    Как отметил эксперт, на Западе уже решили, что танки никому не нужны, и позакрывали танковые заводы, а сейчас оказалось, что нужны и танки, и боевые машины, и артиллерия.

    Ранее в Британии назвали Украину «тонущим кораблем», который стремительно пытаются покинуть страны Запада.

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    12 ноября 2023, 05:59
    Германия собралась удвоить военную помощь Украине в 2024 году

    Bild: Правительство Германии намерено удвоить военную помощь Украине в 2024 году

    Германия собралась удвоить военную помощь Украине в 2024 году
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Правительство Германии намерено в 2024 году увеличить военную помощь Украине с 4 до 8 млрд евро, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ.

    По имеющейся у издания информации, изначально Минфин Германии заложил в бюджет 2024 года 4 млрд евро на военную помощь Украине, однако все эти средства уже зарезервированы, а на новые проекты у Минобороны ФРГ остались лишь 120 млн евро. Ведомство запросило дополнительно 5 млрд евро, и на этой неделе кабмин решил выделить 4 млрд евро, комитет Бундестага по бюджету намерен рассмотреть соответствующие изменения на следующей неделе. Издание также отмечает, что у министерства обороны Германии еще имеется 2 млрд евро, которые могут быть направлены на выполнение долгосрочных оборонных контрактов, передает ТАСС.

    Ранее в Британии узнали об отказе Германии выделять Украине 20 млрд евро по линии ЕС.

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    12 ноября 2023, 02:59
    Спикер Палаты представителей США предложил оставить Украину и Израиль без денег

    Спикер Палаты представителей США предложил законопроект о финансировании правительства без помощи Израилю и Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства Соединенных Штатов в отрыве от помощи Израилю и Украине, сообщило издание The Hill.

    В статье говорится, что Джонсон в беседе с представителями Республиканской партии в Палате представителей в субботу заявил о том, что намерен продвигать собственный план во избежание приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) 17 ноября. Этот план предусматривает продолжение финансирования работы нескольких правительственных программ и ведомств Соединенных Штатов, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что представленный спикером Палаты представителей законопроект не предусматривает выделения Конгрессом США финансирования на оказание поддержки Израилю и Украине, а также на защиту американских границ. При этом, по мнению Джонсона, вопрос выделения средств на эти цели должен рассматриваться в отрыве от законопроекта, призванного избежать шатдауна.

    Американское издание Politico в свою очередь отмечает, что предложение Джонсона уже подвергли критике однопартийцы спикера Палаты представителей, что снижает шансы на то, что законопроект будет одобрен нижней палатой Конгресса США, где у республиканцев большинство. Даже в случае одобрения в Палате представителей законопроект с высокой степенью вероятности будет отклонен Сенатом, где большинство сохраняют демократы. Таким образом, по оценкам издания, предложенная Джонсоном инициатива вряд ли поможет избежать приостановки работы правительства Соединенных Штатов.

    Тем временем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала инициативу Джонсона «несерьезным предложением» и «рецептом для еще большего хаоса», передает РИА «Новости».

    Она призвала республиканцев перестать тратить время на внутрипартийные распри, делать свое дело и работать в двухпартийном формате над предотвращением шатдауна.

    Накануне в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине.

    Напомним, 3 ноября контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины.

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    12 ноября 2023, 14:27
    Медведев прокомментировал вступление Украины в НАТО без Крыма и Донбасса

    Медведев: В Европе уже не считают Крым и Донбасс украинскими территориями

    Tекст: Валентина Григоренко

    Предложения Европы о принятии Украины в НАТО без Крыма и Донбасса означают, что эти территории уже не являются украинскими в их понимании, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев в своем Telegram-канале, Европа сегодня бурлит, на улицах собираются сотни тысяч протестующих против «циничной западной поддержки насилия в Газе». По его словам, «под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине», передает РИА «Новости».

    К таким предложениям Медведев отнес принятие Украины в НАТО, но без Крыма и Донбасса. Это значит, по его мнению, что в их понимании эти территории уже точно не относятся к Украине.

    Он отметил, что это неплохо, но важно идти дальше. «Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное – никакая не Украина», – заявил замруководителя Совбеза.

    После этого, по мнению Медведева, останется «всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идет на выборы, – не президент, а узурпатор», «украинский язык – не язык, а суржик», «Украина – НЕ страна, а искусственно собранные территории».

    «А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну можно принять город Лемберг с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать», – добавил он.

    Также Медведев выдвинул идею «вообще замахнуться на большее, расширив в очередной раз критерии членства в альянсе».

    «Взять и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, превратив вечных врагов в союзников. И в придачу к ним Афганистан. Даром что ли натовцы там сидели битых двадцать лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещенная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье», – написал он.

    Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».

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    12 ноября 2023, 07:35
    Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

    Минобороны: Российская ПВО в воскресенье ночью уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Антон Никитин

    Российская система ПВО в воскресенье ночью уничтожила над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что дежурными средствами ПВО в воскресенье ночью над территорией Белгородской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, тем самым пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    Накануне российская ПВО уничтожила украинский истребитель МиГ-29. В тот же день в зоне спецоперации было сбито 38 украинских беспилотников. Еще четыре дрона российская ПВО сбила в Брянской области.

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    12 ноября 2023, 01:20
    В украинских такси появилась функция жалоб на «антиукраинскую позицию» водителя

    Сервис такси Uklon на подконтрольной Киеву территории ввел функцию подачи жалобы на «антиукраинскую позицию» водителя

    Tекст: Антон Никитин

    Функционирующий на подконтрольной Киеву территории интернет-сервис такси Uklon добавил в свое приложение функцию подачи жалобы на «антиукраинскую позицию» водителя, сообщили украинские СМИ.

    Возможность подачи жалобы на «антиукраинскую позицию» водителя появилась в меню оценки поездки интернет-приложения такси Uklon. Если выбрать одну или две звезды, то среди претензий к водителю можно указать «Антиукраинская позиция».

    Напомним, в конце октября несколько жительниц украинской столицы устроили скандал после отказа водителя такси перейти на украинский язык. Водитель в ответ предложил пассажирам покинуть автомобиль, добавив: «Вы больные люди, ребята». После случившегося водителя уволили, однако в его защиту выступили многие простые граждане Украины, а также некоторые политики и деятели шоу-бизнеса. Мужчина поблагодарил людей за проявленную храбрость и оказанную моральную поддержку.

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    12 ноября 2023, 11:44
    Азаров заявил о погружении Украины в 1937 год

    Азаров: Украина планомерно погружается в 1937 год из-за доносов и проверок СБУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина планомерно погружается в 1937 год, граждан склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и проверок Службы безопасности Украины (СБУ), заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

    По его словам, Украина планомерно погружается в 1937 год. Азаров добавил, что украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ, чего только стоит чат-бот «е-Ворог» (е-Враг), с помощью которого можно писать доносы на соседей или пожаловаться на таксиста с «антиукраинской» позицией, передает РИА «Новости».

    Как считает Азаров, передовиками в вопросе жалоб станут, скорее всего, жители Киева, которые «не раз показали себя на этом поприще во всей красе». Как отмечает экс-премьер, столица и область уже занимали первое место среди «языковых доносов» – видимо, полагает он, в столицу съехались все так называемые патриоты, радикалы.

    «Незавидное будущее», – подытожил Азаров.

    Ранее бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы, рассказал, что украинских пограничников, служивших в Закарпатье, отправили на передовую в наказание за то, что они слушали песни российской группы «Руки вверх!».

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    12 ноября 2023, 16:59
    Слуцкий: Украине придется осознать необходимость возврата к переговорам

    Tекст: Валентина Григоренко

    Властям Украины рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам и на условиях России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Как указал Слуцкий в своем Telegram-канале, тезис о приближении украинского конфликта к «точке переговоров» все активнее продвигается в западном истеблишменте. По его словам, у Украины  не останется выбора, ей рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам, и эти переговоры будут на условиях России, в существующих территориальных реалиях и без всякого «корейского сценария», передает ТАСС.

    Он отметил, что Запад спешно меняет риторику «на фоне «предсмертных судорог» киевской хунты» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слуцкий напомнил о заявлениях экс-главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймса Ставридиса и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который перестал верить в победу Украины на поле боя в ближайшем будущем. Лидер ЛДПР уточнил, что «и в далеком будущем» не стоит верить в победы Украины.

    Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».

    Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.

    Коментарии (9)
    Главное
    Российские военные уничтожили под Авдеевкой наемников из США и Австралии
    Жена пропавшего украинского военного рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя
    Американские СМИ узнали о плане Киева заманить бойцов ЧВК «Вагнер» в ловушку
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    С начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб 101 сотрудник ООН
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    Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете

    В падении цен на нефть виноваты спекулянты, которые злоупотребляют цифрами и притворяются, что спрос на нефть слабый. Такое заявление сделал министр энергетики Саудовской Аравии. Несколько недель назад нефть была близка к тому, чтобы шагнуть к 100 долларам за баррель, а теперь упала до 80. Что произошло и как это скажется на российском бюджете? Подробности

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

    В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных. Почему авиации потребовались именно такие ракеты? Какими может быть способ их применения? И главное – какие возможности поставка подобных ракет открывает для российской авиации? Подробности

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    США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России

    Западные издания The Washington Post и Spiegel со ссылкой на неназванные источники сообщили, что подрыв газопровода «Северный поток» курировал полковник ВСУ Роман Червинский. А Владимир Зеленский об этом якобы не знал. Сам экс-военный уже опроверг свою причастность к теракту. Эксперты в США и России указали, что Вашингтон таким образом хочет снять с себя ответственность за диверсию. Зачем власти США через СМИ обвиняют украинских партнеров в теракте? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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