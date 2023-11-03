На Украине допустили возможность демобилизации

Секретарь СНБО Украины Данилов допустил возможность демобилизации ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Он считает, что должны быть определены какие-то правила и создана правовая база для демобилизации.

«Я понимаю, что есть усталость, а люди должны отдыхать», – приводит слова Данилова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

При этом он отметил, что если предложение оформится в нормативно-правовой акт, то есть приказ верховного главнокомандующего, то должно быть официальное представление в аппарат СНБО любого из членов ставки.

Ранее в украинских городах прошли протесты с призывом провести демобилизацию в ВСУ.