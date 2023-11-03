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На Украине допустили возможность демобилизации
Секретарь СНБО Украины Данилов допустил возможность демобилизации ВСУ
Демобилизация на Украине возможна при создании правовой базы для этого, заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Он считает, что должны быть определены какие-то правила и создана правовая база для демобилизации.
«Я понимаю, что есть усталость, а люди должны отдыхать», – приводит слова Данилова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
При этом он отметил, что если предложение оформится в нормативно-правовой акт, то есть приказ верховного главнокомандующего, то должно быть официальное представление в аппарат СНБО любого из членов ставки.
Ранее в украинских городах прошли протесты с призывом провести демобилизацию в ВСУ.