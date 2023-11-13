  • Новость часаAl Mayadeen заявил о гибели военных США при ракетном обстреле в Сирии
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    США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России
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    Валиева не попала в призеры на этапе Гран-при России в Казани
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    Американские военные погибли в результате крушения вертолета в Средиземном море
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    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    13 ноября 2023, 05:27

    Полянский предрек раскрытие тайн о событиях на Украине и в Канаде после СВО

    Полянский заявил, что после СВО мировое сообщество многое узнает об открыто прославляющих нацистов странах

    Tекст: Антон Антонов

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что после завершения российской специальной военной операции на Украине мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине, в Канаде и в других государствах, открыто прославляющих нацистских пособников.

    Полянский полагает, что инцидент с эсэсовцем в парламенте Канады – только «верхушка айсберга», более глубокое исследование выявит много неприятных для жителей Канады тайн, передает РИА «Новости».

    Полянский отметил, что «неонацистская идеология или националистическая идеология» получила большое влияние в Канаде, которая дала убежище многим нацистским коллаборационистам, у них там появились дети и внуки. По его словам, ситуация в парламенте Канады не стала неожиданной для Москвы, во многом Канада поступала так, как хотели потомки коллаборационистов, а «правительство Трюдо в значительной степени является заложником».

    Напомним, 22 сентября парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Гуньке. В связи с этим спикер палаты общин Энтони Рота ушел в отставку. 

    12 ноября 2023, 11:38
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия ликвидировала двух иностранных наемников – австралийца и американца – под Авдеевкой, сообщил TrackANaziMerc.

    Как пишет Telegram-канал организации, в числе ликвидированных артиллерией ВС РФ военных были австралиец Мэттью Джепсон с позывным Джеппо и американец Джол Дэвид Бил с позывным Гандер. Отмечается, что наемники погибли еще в октябре, но сообщения об их гибели появились только сейчас, поскольку глава подразделения бойцов попытался скрыть факт их ликвидации, сообщает Газета.Ru.

    По данным канала, военные служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»), который прикомандирован к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ.

    Джоел Дэвид Бил раньше служил в американской армии, а Мэттью Джепсон являлся бывшим военным армии Австралии, а также ветераном Афганистана. Как указал источник, «Избранная рота» понесла большие потери, передает Lenta.Ru.

    В октябре подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения СВО, сокращается.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.

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    12 ноября 2023, 11:24
    Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий

    Экс-главком НАТО: Украине стоит смириться с временной потерей территорий

    Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию», заявил экс-главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

    Как заявил Ставридис в своей статье для Bloomberg, вероятно, придется смириться с подконтрольным Москве Крымом и наличием сухопутного коридора между полуостровом и Россией. По его словам, «все будут ненавидеть такой исход».

    По мнению Ставридиса, даже России такой результат может не понравиться, так как она получит не всю Украину, а всего лишь несколько заминированных районов юго-востока, что «вряд ли является достойным призом».

    Бывший главком НАТО добавил, что Украина, подобно Южной Корее во времена Корейской войны, не сможет победить в конфликте, поэтому боевые действия следует закончить, чтобы начать восстанавливать государство.

    Ставридис уверен, что такой сценарий приведет Украину к успеху, но ей потребуются инвестиции стран Запада, а также «реальные и прочные гарантии безопасности».

    Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

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    12 ноября 2023, 18:07
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) РФ отправились в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что готовясь к предстоящему выезду, бойцы усиленно тренировались все последние недели, оттачивая свои навыки. Возглавляет подразделение командир Магомед Тушаев.

    Глава Чечни отметил что 96-й полк защищает интересы России с первых дней проведения СВО. Это уже шестой выезд полка в зону СВО.

    «Командир полка не раз объявлялся врагами попавшим в украинский плен и даже убитым. Тем самым, они выдавали желаемое за действительное, видя заслуги подразделения под руководством Магомеда Тушаева», – написал Кадыров.

    Он также подчеркнул, что нет сомнений в том, что бойцы достойно справятся со всеми возложенными на них задачами, как и в предыдущие командировки.


    Ранее Кадыров заявлял, что из Чечни в зону проведения специальной военной операции на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов.

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    12 ноября 2023, 06:39
    ВС России уничтожили под Купянском десятки солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab

    Минобороны: ВС России уничтожили на Купянском направлении до 50 солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военнослужащие уничтожили на Купянском направлении до 50 украинских солдат, самоходку Krab польского производства, американскую бронетехнику и беспилотники, сообщил начальник пресс-центра западной группировки ВС России Сергей Зыбинский.

    Офицер сообщил РИА «Новости», что общие потери противника составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата.

    В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие ВС России уничтожили 155-миллиметровую самоходку Krab польского производства, 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30 и четыре минометных расчета в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кисловки, сообщил Зыбинский.

    Кроме того, по словам начальника пресс-центра западной группировки ВС России, оперативно-тактическая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Петропавловки. Также расчеты тяжелых огнеметных систем поразили скопление живой силы Вооруженных сил Украины в районе Загоруйковки 32-й механизированной бригады ВСУ.

    В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» отразили контратаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка, добавил Зыбинский.

    Накануне полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российские военные ведут очень серьезное наступление под Купянском и на Лиманском направлении.

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    12 ноября 2023, 22:23
    Митинги с требованием демобилизации прошли в городах Украины

    Митинги с требованием демобилизации прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове родственники украинских военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизовать их близких, сообщают украинские СМИ.

    Участники митингов потребовали отправить военнослужащих «на ротацию», «дать отдых» военным, провести демобилизацию. Демонстранты требуют от украинских властей принять закон, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, на Украине уже проходили митинги с призывом провести демобилизацию в вооруженных силах. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что демобилизация на Украине возможна при создании правовой базы для этого.

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    13 ноября 2023, 01:23
    Париж заявил, что ВСУ потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России

    Министр ВС Франции Лекорню заявил, что Украине для прорыва потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России

    Париж заявил, что ВСУ потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России
    @ Luc Nobout/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции», заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню считает, что сейчас момент для перехода к мирным переговорам еще не наступил. Он признал, что контрнаступление ВСУ «продвигается тяжело», а «грядущие недели» считает «критически важными», учитывая приближение зимы, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Министр заверил, что Франция продолжит оказывать помощь Украине, но хочет отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов – Париж ждет, что Украина будет покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств. Из бюджета Франции 200 млн евро направлено в специальный фонд поддержки Украины.

    Лекорню также заявил, что общение оборонных ведомств России и Франции способствовало предотвращению эскалации между странами «в очень чувствительные моменты». Он выразил готовность вновь поговорить с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Лекорню сказал, что «у ядерных держав есть определенные обязательства друг перед другом».

    Напомним, несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи. Одновременно в ЕС предупреждают о снижении финансовой подпитки со стороны США.

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    12 ноября 2023, 14:27
    Медведев прокомментировал вступление Украины в НАТО без Крыма и Донбасса

    Медведев: В Европе уже не считают Крым и Донбасс украинскими территориями

    Tекст: Валентина Григоренко

    Предложения Европы о принятии Украины в НАТО без Крыма и Донбасса означают, что эти территории уже не являются украинскими в их понимании, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев в своем Telegram-канале, Европа сегодня бурлит, на улицах собираются сотни тысяч протестующих против «циничной западной поддержки насилия в Газе». По его словам, «под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине», передает РИА «Новости».

    К таким предложениям Медведев отнес принятие Украины в НАТО, но без Крыма и Донбасса. Это значит, по его мнению, что в их понимании эти территории уже точно не относятся к Украине.

    Он отметил, что это неплохо, но важно идти дальше. «Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное – никакая не Украина», – заявил замруководителя Совбеза.

    После этого, по мнению Медведева, останется «всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идет на выборы, – не президент, а узурпатор», «украинский язык – не язык, а суржик», «Украина – НЕ страна, а искусственно собранные территории».

    «А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну можно принять город Лемберг с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать», – добавил он.

    Также Медведев выдвинул идею «вообще замахнуться на большее, расширив в очередной раз критерии членства в альянсе».

    «Взять и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, превратив вечных врагов в союзников. И в придачу к ним Афганистан. Даром что ли натовцы там сидели битых двадцать лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещенная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье», – написал он.

    Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».

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    12 ноября 2023, 19:32
    С начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб 101 сотрудник ООН

    Гутерриш: С начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб 101 сотрудник ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    С начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб уже 101 сотрудник ООН, заявил в интервью CNN генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

    Он также указал, что не считает, что ооновцы сегодня уже в безопасности, так как число погибших растет каждый день, передает РИА «Новости».

    Ранее Гутерриш заявил, что в результате израильской операции «Газа превращается в детское кладбище». Также он осудил ХАМАС за использование гражданских в качестве живого щита. Он также говорил, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи.

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    12 ноября 2023, 07:35
    Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

    Минобороны: Российская ПВО в воскресенье ночью уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Антон Никитин

    Российская система ПВО в воскресенье ночью уничтожила над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что дежурными средствами ПВО в воскресенье ночью над территорией Белгородской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, тем самым пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    Накануне российская ПВО уничтожила украинский истребитель МиГ-29. В тот же день в зоне спецоперации было сбито 38 украинских беспилотников. Еще четыре дрона российская ПВО сбила в Брянской области.

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    12 ноября 2023, 11:44
    Азаров заявил о погружении Украины в 1937 год

    Азаров: Украина планомерно погружается в 1937 год из-за доносов и проверок СБУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина планомерно погружается в 1937 год, граждан склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и проверок Службы безопасности Украины (СБУ), заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

    По его словам, Украина планомерно погружается в 1937 год. Азаров добавил, что украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ, чего только стоит чат-бот «е-Ворог» (е-Враг), с помощью которого можно писать доносы на соседей или пожаловаться на таксиста с «антиукраинской» позицией, передает РИА «Новости».

    Как считает Азаров, передовиками в вопросе жалоб станут, скорее всего, жители Киева, которые «не раз показали себя на этом поприще во всей красе». Как отмечает экс-премьер, столица и область уже занимали первое место среди «языковых доносов» – видимо, полагает он, в столицу съехались все так называемые патриоты, радикалы.

    «Незавидное будущее», – подытожил Азаров.

    Ранее бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы, рассказал, что украинских пограничников, служивших в Закарпатье, отправили на передовую в наказание за то, что они слушали песни российской группы «Руки вверх!».

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    12 ноября 2023, 23:55
    Зеленский захотел поговорить с Трампом

    Офис Зеленского попытался организовать его телефонный разговор с Трампом

    Зеленский захотел поговорить с Трампом
    @ Ukrainian President's Office/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офис украинского президента Владимира Зеленского пытается организовать его телефонный разговор с экс-главой американского государства Дональдом Трампом, сообщили близкие к офису Зеленского источники.

    Организация этих переговоров, по словам источников, рассматривается офисом Зеленского как один из основных вопросов в отношениях с США. Как пишут украинские СМИ, Трамп через республиканское большинство фактически получил контроль над Палатой представителей Конгресса США, передает ТАСС.

    Источник заявил, что в команде президента Украины «это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», который хочет добиться поддержки бывшего лидера США в связи с тем, что Палата представителей препятствует выделению Киеву американской помощи.

    Напомним, Трамп не принял приглашения Зеленского посетить Украину. Трамп сказал, что «уважает президента Зеленского», но такой визит считает «неуместным», поскольку сейчас, дела с Зеленским ведет администрация Джо Байдена, и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

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    12 ноября 2023, 16:59
    Слуцкий: Украине придется осознать необходимость возврата к переговорам

    Tекст: Валентина Григоренко

    Властям Украины рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам и на условиях России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Как указал Слуцкий в своем Telegram-канале, тезис о приближении украинского конфликта к «точке переговоров» все активнее продвигается в западном истеблишменте. По его словам, у Украины  не останется выбора, ей рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам, и эти переговоры будут на условиях России, в существующих территориальных реалиях и без всякого «корейского сценария», передает ТАСС.

    Он отметил, что Запад спешно меняет риторику «на фоне «предсмертных судорог» киевской хунты» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слуцкий напомнил о заявлениях экс-главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймса Ставридиса и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который перестал верить в победу Украины на поле боя в ближайшем будущем. Лидер ЛДПР уточнил, что «и в далеком будущем» не стоит верить в победы Украины.

    Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».

    Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.

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    12 ноября 2023, 15:50
    WSJ: Украинские солдаты жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА, сообщили СМИ.

    Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на военнослужащего 47-й механизированной бригады ВСУ, у украинских военных не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    В статье также приводится оценка постоянного представителя США при НАТО Дугласа Льюта, заявившего, что не существует «серебряной пули», способной в краткосрочной перспективе изменить ситуацию в конфликте на Украине, которую он охарактеризовал как «патовую».

    Ранее Newsweek писала, что достижения ВСУ можно заметить только через увеличительное стекло.

    Коментарии (3)
    12 ноября 2023, 12:55
    Конгрессвумен Грин призвала прекратить финансовую помощь Украине

    Конгрессвумен призвала власти США прекратить финансовую помощь Украине и устроить импичмент Байдену

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) призвала власти США прекратить оказывать финансовую помощь Украине.

    Комментируя отклоненный законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства, Грин заявила: «Никаких денег Украине!», передает ТАСС.

    Она также призвала устроить импичмент действующему президенту США Джо Байдену.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что риск краха экономики может побудить Евросоюз прекратить оказывать помощь Киеву и перейти в «лагерь мира».

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    12 ноября 2023, 13:52
    Песков: Украине невозможно победить Россию

    Песков: Украине и США нужно понять, что победить Россию невозможно

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, отметил, «в Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять – победить Россию на поле боя невозможно», передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля прокомментировал новое наступление ВСУ, анонсированное Зеленским, добавив, что президент Украины отчаянно это делает, поскольку на данный момент увеличивается раздраженность на Западе, растет усталость, а вследствие этого происходит нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и боеприпасы, особенно когда сегодня их в большом количестве передают Израилю, пишет ТАСС.

    Поэтому, по мнению Пескова, Киев готов «плясать любые танцы» перед Западом, чтобы «что-то выпросить».

    В четверг украинский президент Владимир Зеленский, обращаясь к американцам, заявил, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится.

    Ранее Зеленский также попросил у США доступ к военным технологиям и заявил, что украинские войска продолжат попытки наступления в этом и будущем году.

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    В падении цен на нефть виноваты спекулянты, которые злоупотребляют цифрами и притворяются, что спрос на нефть слабый. Такое заявление сделал министр энергетики Саудовской Аравии. Несколько недель назад нефть была близка к тому, чтобы шагнуть к 100 долларам за баррель, а теперь упала до 80. Что произошло и как это скажется на российском бюджете? Подробности

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

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    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

    В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных. Почему авиации потребовались именно такие ракеты? Какими может быть способ их применения? И главное – какие возможности поставка подобных ракет открывает для российской авиации? Подробности

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    США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России

    Западные издания The Washington Post и Spiegel со ссылкой на неназванные источники сообщили, что подрыв газопровода «Северный поток» курировал полковник ВСУ Роман Червинский. А Владимир Зеленский об этом якобы не знал. Сам экс-военный уже опроверг свою причастность к теракту. Эксперты в США и России указали, что Вашингтон таким образом хочет снять с себя ответственность за диверсию. Зачем власти США через СМИ обвиняют украинских партнеров в теракте? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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