Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.21 комментарий
Полянский предрек раскрытие тайн о событиях на Украине и в Канаде после СВО
Полянский заявил, что после СВО мировое сообщество многое узнает об открыто прославляющих нацистов странах
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что после завершения российской специальной военной операции на Украине мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине, в Канаде и в других государствах, открыто прославляющих нацистских пособников.
Полянский полагает, что инцидент с эсэсовцем в парламенте Канады – только «верхушка айсберга», более глубокое исследование выявит много неприятных для жителей Канады тайн, передает РИА «Новости».
Полянский отметил, что «неонацистская идеология или националистическая идеология» получила большое влияние в Канаде, которая дала убежище многим нацистским коллаборационистам, у них там появились дети и внуки. По его словам, ситуация в парламенте Канады не стала неожиданной для Москвы, во многом Канада поступала так, как хотели потомки коллаборационистов, а «правительство Трюдо в значительной степени является заложником».
Напомним, 22 сентября парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Гуньке. В связи с этим спикер палаты общин Энтони Рота ушел в отставку.