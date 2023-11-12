Синоптик назвал день наступления метеорологической зимы в Москве

Тишковец: Метеорологическая зима наступит в пятницу в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он отметил, что в ближайшие 24 часа на столичный регион обрушится циклонический вихрь, который принесет аномальные дожди – до 15-20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от месячной нормы, или полтора-два ведра дождевой воды на метр квадратный, передает РИА «Новости».

Тишковец добавил, что температура обозначит обратный суточный ход, и если ночью будет пасмурно, дождливо и тепло, плюс 2-7 градусов, то днем этот барический минимум развернется своей тыловой частью, куда произойдет заток первых порций холода, порывы ветра будут достигать штормовых 12-17 метров в секунду, из-за чего возникнет «балтийский синдром» – температура в ощущениях будет казаться близкой к нулю.

По словам специалиста, в последующие двое суток, в тылу циклона, осадки ослабеют, примут очаговый характер и перейдут в смешанную фазу. Во вторник в течение суток будет уже не выше 0...+5 градусов, в среду –1...+4 градуса. В связи с заморозками на дорогах кое-где появится гололедица.

Он отметил, что в четверг инициатива в атмосфере станет переходить к южной периферии скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, но столбики термометров будут уже колебаться около нулевой отметки. В ночь на пятницу ожидается до 0... –5 градусов, днем –2...+3 градуса.

«Таким образом, 17 ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. В пятницу наступит метеорологическая зима», – сказал Тишковец.

Ранее в воскресенье МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и ветре в Московском регионе.