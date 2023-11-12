До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.13 комментариев
МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и ветре в Московском регионе
Дождь и ветер ожидаются до конца воскресенья в Москве, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС России.
Как сообщили в ведомстве, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21.00 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 м/с», передает ТАСС.
Аналогичное экстренное предупреждение будет действовать для Московской области.
Спасатели рекомендовали автомобилистам снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук сказал газете ВЗГЛЯД, что длина светового дня, истощение, связанное с гиповитаминозом, череда простудных заболеваний, плохая погода за окном и замедление организма осенью, зимой и весной – это факторы, способствующие обострению психических заболеваний.