МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и ветре в Московском регионе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21.00 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 м/с», передает ТАСС.

Аналогичное экстренное предупреждение будет действовать для Московской области.

Спасатели рекомендовали автомобилистам снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук сказал газете ВЗГЛЯД, что длина светового дня, истощение, связанное с гиповитаминозом, череда простудных заболеваний, плохая погода за окном и замедление организма осенью, зимой и весной – это факторы, способствующие обострению психических заболеваний.