До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.5 комментариев
Президент Ирана: Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление Израилю
Президент Ирана Раиси: Иранцы «целуют руки» ХАМАС за его сопротивление Израилю
Иранский президент Эбрахим Раиси выразил благодарность палестинскому движению ХАМАС за его сопротивление израильской армии и указал на отсутствие альтернатив этой борьбе.
«Нет другого пути, кроме сопротивления Израилю. Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление израильскому режиму», – сказал иранский лидер в ходе экстренного саммита по ситуации в секторе Газа в Саудовской Аравии, передает ТАСС.
Раиси потребовал от Израиля незамедлительно остановить огонь в Газе, вывести оттуда войска и призвал к суду над «сионистами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа». Иранский президент указал на необходимость «прекращения торговли и сотрудничества мусульманских государств с сионистским образованием» и предложил бойкотировать его товары.
Ранее король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.