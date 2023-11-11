Президент Ирана: Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление Израилю

Президент Ирана Раиси: Иранцы «целуют руки» ХАМАС за его сопротивление Израилю

Tекст: Валерия Городецкая

«Нет другого пути, кроме сопротивления Израилю. Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление израильскому режиму», – сказал иранский лидер в ходе экстренного саммита по ситуации в секторе Газа в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Раиси потребовал от Израиля незамедлительно остановить огонь в Газе, вывести оттуда войска и призвал к суду над «сионистами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа». Иранский президент указал на необходимость «прекращения торговли и сотрудничества мусульманских государств с сионистским образованием» и предложил бойкотировать его товары.

Ранее король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.