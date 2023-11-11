До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.4 комментария
Наследный принц Саудовской Аравии потребовал от ХАМАС отпустить заложников
Саудовская Аравия требует немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
«Мы вновь требуем немедленного прекращения военных операций [Израиля в секторе Газа] и подтверждаем призыв освободить захваченных заложников», – сказал наследный принц в ходе выступления на экстренном саммите в Эр-Рияде по ситуации в Газе, передает ТАСС.
Он отметил, что королевство с начала эскалации палестино-израильского конфликта консультируется с международными партнерами с целью прекращения боевых действий в палестинском анклаве.
Саудовский принц обвинил Совет безопасности ООН и международное сообщество в «политике двойных стандартов», из-за которой они «не способны положить конец преступлениям Израиля».
В субботу в Саудовской Аравии начались два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.