Наследный принц Саудовской Аравии потребовал от ХАМАС отпустить заложников

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы вновь требуем немедленного прекращения военных операций [Израиля в секторе Газа] и подтверждаем призыв освободить захваченных заложников», – сказал наследный принц в ходе выступления на экстренном саммите в Эр-Рияде по ситуации в Газе, передает ТАСС.

Он отметил, что королевство с начала эскалации палестино-израильского конфликта консультируется с международными партнерами с целью прекращения боевых действий в палестинском анклаве.

Саудовский принц обвинил Совет безопасности ООН и международное сообщество в «политике двойных стандартов», из-за которой они «не способны положить конец преступлениям Израиля».

В субботу в Саудовской Аравии начались два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.