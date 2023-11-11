До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.0 комментариев
Ученые: Изменение климата ведет к замене многолетних растений на однолетние
Ученые Тель-Авива выяснили, что изменение климата ведет к замене многолетних растений на однолетние
Ученые Тель-Авивского университета составили карту распространения однолетних и многолетних растений на планете и обнаружили связь жизненного цикла и встречаемости растений, пишет портал «N+1» со ссылкой на британский журнал Nature.
В частности, ученые разделили сушу на 682 экологических региона и обнаружили, что в 69% этих областей доля однолетних растений возрастет к 2060 году, передает «Царьград».
Также они отметили, что в данный момент эти регионы относятся в большей степени к жарким и засушливым – их суммарная доля оценивается в 6%.
При этом эксперты выяснили, что для однолетних растений показатели температуры и осадков оказались важнее не средние в течение года, а в течение самого засушливого квартала. Так, на побережье Средиземного моря однолетних растений больше, чем в некоторых пустынях.
Согласно результатам исследования, увеличивается риск того, что многолетние растения из-за частых и сильных засух и жары будут замещаться однолетними.
Ученые подчеркивают, что многолетние растения играют очень важную роль в экосистеме. Они снижают почвенную эрозию, сохраняют большой объем углерода за счет развитой корневой системы и потребляют меньше воды и элементов питания.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о соблюдении страной обязательств по климату.