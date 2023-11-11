Ученые: Изменение климата ведет к замене многолетних растений на однолетние

Ученые Тель-Авива выяснили, что изменение климата ведет к замене многолетних растений на однолетние

Tекст: Александра Юдина

В частности, ученые разделили сушу на 682 экологических региона и обнаружили, что в 69% этих областей доля однолетних растений возрастет к 2060 году, передает «Царьград».

Также они отметили, что в данный момент эти регионы относятся в большей степени к жарким и засушливым – их суммарная доля оценивается в 6%.

При этом эксперты выяснили, что для однолетних растений показатели температуры и осадков оказались важнее не средние в течение года, а в течение самого засушливого квартала. Так, на побережье Средиземного моря однолетних растений больше, чем в некоторых пустынях.

Согласно результатам исследования, увеличивается риск того, что многолетние растения из-за частых и сильных засух и жары будут замещаться однолетними.

Ученые подчеркивают, что многолетние растения играют очень важную роль в экосистеме. Они снижают почвенную эрозию, сохраняют большой объем углерода за счет развитой корневой системы и потребляют меньше воды и элементов питания.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о соблюдении страной обязательств по климату.

