У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение

Геологическая служба США : У берегов Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Tекст: Антон Никитин

Подземные толчки зафиксировали в 03.15 по времени UTC (06.15 мск), эпицентр землетрясения располагался в 167 километрах к юго-западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине восьми километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, передает РИА «Новости».

В субботу в Сан-Франциско в Северной Калифорнии стартует Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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