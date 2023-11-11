Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
Геологическая служба США : У берегов Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0
У берегов Северной Калифорнии в США произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксировали в 03.15 по времени UTC (06.15 мск), эпицентр землетрясения располагался в 167 километрах к юго-западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине восьми километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, передает РИА «Новости».
В субботу в Сан-Франциско в Северной Калифорнии стартует Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Накануне в Кремле раскрыли, кто возглавит делегацию России на саммите АТЭС в США.