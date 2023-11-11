Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Лукьянов пошутил по поводу новых антироссийских санкций
Политолог Лукьянов «радостно приветствовал» введение Канадой антироссийских рестрикций против новых достойных людей
Политолог Федор Лукьянов «радостно приветствовал» введение Канадой антироссийских рестрикций против новых достойных людей вдобавок к добрым товарищам, против которых санкции были введены Оттавой ранее.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов с юмором отметил в своем Telegram-канале, что «Канада – наша любимая страна, в списках ее мы уже не первый месяц, а некоторые наши добрые товарищи и совсем давно».
«Так что радостно приветствуем пополнение. Люди все знакомые и достойные. Ждем следующих», – добавил Лукьянов.
Ранее Канада ввела санкции против газеты ВЗГЛЯД, МГИМО и клуба «Валдай».