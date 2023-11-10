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    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    22 комментария
    10 ноября 2023, 21:59

    Блогер Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы

    Блогер Милохин не смог ответить, что такое Сахалин и где он находится

    Блогер Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Блогер и музыкант Даня Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы про остров Сахалин.

    Милохину задала вопрос о том, что такое Сахалин, фигуристка Евгения Медведева в своем шоу «БеС Комментариев», опубликованном на YouTube-канале. «Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город», – ответил блогер, передает РИА «Новости».

    Знаменитая фигуристка начала давать свои подсказки, перечислив несколько вариантов, включая верный. Только тогда тик-токер догадался и ответил, что «Сахалин – это остров». После этого Медведева задала следующий вопрос о том, в какой стране находится Сахалин. «В Канаде», – сказал Милохин.

    Вопрос о Сахалине Медведева выбрала после негативных высказываний режиссера Никиты Михалкова. Ранее народного артиста России возмутила чрезмерная популярность Милохина из-за его безграмотности.

    Напомним, в сентябре Милохин вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила призвать его на срочную службу в армию, и после этого Милохин вновь уехал из страны. После этого блогера объявил в розыск военкомат Анапы.

    10 ноября 2023, 09:20
    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления

    Figaro: Маневр российских сил в Херсонской области разрушил план контрнаступления ВСУ

    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планировали 6 июня, в начале своего «контрнаступления», нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако российская сторона нарушила эти планы, заявил французским СМИ украинский штурмовик Степан.

    Степан рассказал газете Le Figaro, что «русские знали» о намерении ВСУ переправиться через Днепр и «кое-что предприняли», в итоге планы украинской стороне пришлось спешно менять. «Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Основной удар украинского «контрнаступа», по словам Степана, должен был прийтись на Херсонскую область. ВСУ планировали перекрыть доступ в Крым. Украинская сторона, как рассказал военнослужащий, собиралась начать действовать к «Дню Д» – дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

    «Это должно было стать знаком для армии [президента Украины Владимира] Зеленского, ориентированного на союз с Западом», – сказал штурмовик по поводу провалившегося плана ВСУ.

    Французские СМИ писали ранее, что с начала российской спецоперации в феврале 2022 года вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Коментарии (27)
    10 ноября 2023, 11:43
    В России создана авиаракета нового поколения

    Ростех: В России создана авиаракета нового поколения

    В России создана авиаракета нового поколения
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские специалисты создали неуправляемую авиационную ракету (НАР) нового поколения, обладающую высокоэффективным двигателем, и таким образом заложили основу для создания ракет, объединяющих свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов, сообщили в Ростехе.

    В Ростехе по итогам вручения премии имени Николая Макаровца сообщили, что коллектив НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева, признанный победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения», представил разработку 80-мм неуправляемой авиационной ракеты нового поколения. Отмечается, что авторам удалось решить ряд сложных научных, технических и практических задач, передает ТАСС.

    Применение ракеты позволит обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах, добавили в Ростехе.

    Специалисты впервые заложили основу создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов, говорится в сообщении.

    В сентябре сообщалось, что предприятия Ростеха разрабатывают управляемые снаряды нового поколения для самоходной гаубицы «Мальва», которые обеспечат превосходство над артиллерией стран НАТО, увеличился выпуск «Кинжалов».

    Коментарии (27)
    10 ноября 2023, 01:22
    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти

    Первый замглавы минфина США Адейемо заявил о желании Запада увеличить издержки России при экспорте нефти

    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят предпринять меры, которые должны увеличить издержки России при экспорте нефти, сообщил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо.

    Адейемо заявил, что усилия направлены на соблюдение существующего лимита цен на экспортируемое Россией топливо. Также планируется предпринять дополнительные меры, которые должны «увеличить издержки для России» и снизить ее «доход», который Москва может использовать для финансирования специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    На Западе хотят «переключиться просто с доходов, которые представляли собой потолок» в 60 долларов за баррель, и «сконцентрироваться на затратах» России, так как «прибыль – это доходы за вычетом расходов», сказал Адейемо. По его словам, на Западе хотят, чтобы «у России было как можно меньше прибыли»

    Адейемо также заявил, что страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не предоставлял России материальную поддержку в проведении специальной военной операции.

    Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают. Wall Street Journal пишет, что газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

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    10 ноября 2023, 15:43
    Россия ответила на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида

    Посол Мешков назвал обвинения Парижа в адрес России по инциденту со звездами Давида возмутительными

    Россия ответила на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида
    @ REUTERS/Lucien Libert

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления Парижа о России в связи с инцидентом со звездами Давида во французской столице возмутительны и направлены на ухудшение отношений двух стран, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Мешков назвал заявления МИД Франции «совершенно возмутительными». Он напомнил, что отношения России и Франции и без того непростые, передает РИА «Новости».

    Напомним, МИД Франции накануне заявил о якобы имевшем место вмешательстве России во внутренние дела и «создании напряженности» внутри страны из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

    Мешков отметил, что власти Франции не обращались к российскому посольству за разъяснениями, а просто «выступили через свой рупор». Он сообщил, что Россия ждет проведения досконального расследования по данному инциденту. К тому же, отметил дипломат, у французской стороны уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения.

    Посольство России подчеркивало, что события в Париже не имеют к нашей стране никакого отношения. Там осудили попытки огульно возлагать на Россию ответственность с единственной целью ее дискредитации.

    После обострения конфликта на Ближнем Востоке во Франции зафиксирован рост числа актов антисемитизма. В одном из районов Парижа жилые дома пометили звездами Давида. Аналогичные изображения появились и в пригородах французской столицы. По данному делу власти Франции задержали мужчину и женщину из Молдавии, их решили депортировать.

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    9 ноября 2023, 23:55
    Йеменские хуситы «дали залп баллистическими ракетами» по Израилю

    Представитель йеменских мятежников Сариа заявил о ракетном ударе по Израилю

    Tекст: Антон Антонов

    Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по территории Израиля, были атакованы военные объекты в Эйлате, сообщил представитель йеменских мятежников Яхья Сариа.

    Сариа заявил, что хуситы «дали залп баллистическими ракетами» по «чувствительным» для Израиля целям. Сообщается, что атакованы цели к югу от палестинских территорий. В частности, удары нанесены по «по военным объектам в районе Умм-эр-Рашраш» (Эйлат).

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что силы ПВО перехватила ракету в районе Эйлата, передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

    В конце октября Сариа объявил о проведении «военной операции» хуситов против Израиля «в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления».

    Коментарии (20)
    10 ноября 2023, 16:44
    В Финляндии определились с основной версией повреждения газопровода Balticconnector

    Финская полиция заявила, что газопровод Balticconnector поврежден якорем от китайского судна

    В Финляндии определились с основной версией повреждения газопровода Balticconnector
    @ IMAGO/Heikki Saukkomaa/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Повредивший эстонско-финский газопровод Balticconnector якорь, скорее всего, принадлежит китайскому судну Newnew Polar bear, заявил комиссар финской полиции Ристо Лохи.

    Лохи заявил, что техническое расследование продолжается, хотя на месте происшествия оно уже завершено. По его словам, предварительно можно утверждать, что Balticconnector повредил якорь от китайского судна, передает «Интерфакс».

    Центральная криминальная полиция Финляндии отмечает, что основной линий расследования инцидента по-прежнему остается выяснение участия в нем Newnew Polar bear.

    Отмечается, что правительство Финляндии связалось с китайскими коллегами и подготовило международный запрос о юридической помощи для получения информации и углубления сотрудничества.

    Ранее Финляндия уведомила Россию о продолжении расследования аварии на Balticconnector. Эстонские власти заявили, что причиной утечки на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог стать зацепившийся за трубу якорь.

    Коментарии (15)
    10 ноября 2023, 06:58
    Российский разведчик рассказал о ликвидации француза-диверсанта в ходе СВО

    Российский разведчик рассказал об уничтожении украинской ДРГ и ее французского командира

    Tекст: Антон Антонов

    Боец российской разведывательной бригады «Днепр» рассказал, как спецназ ликвидировал украинскую диверсионно-разведывательную группу, в которой был француз – предположительно, командир ДРГ.

    Разведчик рассказал, что «один раз видел француза» в составе украинской диверсионной группы. Как заявил российский военный, тот «умирая, говорил по-французски». Разведчик предположил, что это был офицер и командир ДРГ, хотя наверняка установить не смогли – вся украинская группа была уничтожена, передает РИА «Новости».

    Напомним, наемник из США Мэттью Вандайк заявил, что на Украине в рядах ВСУ погибло много американцев. По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения.

    Коментарии (7)
    10 ноября 2023, 01:57
    Стадо диких кабанов пришло в Мытищи

    Опубликовано видео со стадом диких кабанов на улицах в Мытищах

    Стадо диких кабанов пришло в Мытищи
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В интернете опубликована видеозапись того, как по улицам в подмосковных Мытищах разгуливает стадо кабанов.

    Жители Мытищ сняли на видео более десяти зверей, передает RT.

    Животные ходят по улицам, роются на свалке, не опасаясь людей, пишет «Московский комсомолец».

    Коментарии (16)
    10 ноября 2023, 03:24
    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor

    Партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor передана российским военным для работы в зоне СВО

    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor
    @ BespokeGun/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Российским военным для работы в зоне специальной военной операции на Украине передана партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor, сообщил Ярослав Табольский – гендиректор компании BespokeGun, которая разработала и производит Raptor.

    Табольский сообщил, что военные получили винтовки под патрон .338 Lapua Magnum, с которыми вскоре вернутся на передовую. В каждый комплекс входят винтовка, боеприпас, тюнинг, прицелы, они индивидуально подобраны для каждого снайпера.

    Как пояснил Табольский, передаваемые партии небольшие, поскольку «каждая винтовка в индивидуальной комплектации», но «это все серийные изделия», передает РИА «Новости».

    Raptor Tactical .338 LM уже используется в зоне СВО. Винтовка может эффективно поражать цели на расстоянии до 1850 метров, весит оружие без дополнительных приспособлений 7,1 кг. Учитывая кучность стрельбы в пределах 0,3 MOA (стремится к 0,1 MOA), опытный снайпер может дважды попасть буквально в одну точку.

    В августе холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представил на форуме «Армия» новую разработку – снайперскую винтовку калибра 12,7 мм «Астарта». Год назад Минобороны подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина в войска.

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    10 ноября 2023, 14:12
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Ореховском направлении ВСУ провели атаки в направлении Копани, Работино и Вербового, все они были отбиты, при этом ВС России в Работино и Вербовом пошли в контратаку, продвинувшись на пару сотен метров, передает ТАСС.

    Он добавил, что на Ореховском направлении российская авиация утром нанесла массовый удар фугасными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции по украинским силам.

    Ранее Рогов рассказал, что российские силы подбили танк ВСУ при отражении атаки на Вербовое.

    Коментарии (5)
    10 ноября 2023, 15:57
    Американский эксперт: Украину ждет военный и экономический крах

    Бывший морпех США Берлетик: Украину ждет военный и экономический крах

    Американский эксперт: Украину ждет военный и экономический крах
    @ Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украину после окончания конфликта ждет военный и экономический крах, заявил бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик.

    По его словам, Украина продолжает катиться вниз по наклонной, и остановить этот процесс не поможет Запад, передает RT.

    Берлетик добавил, что Вашингтону, Брюсселю и Лондону наплевать на Украину, так как она никогда не была им по-настоящему интересна. «Украина всегда была просто прокси, которую они хотели использоваться, а затем избавиться», – подчеркнул экс-морпех.

    Как ранее рассказали в Кремле, в США, как и в Европе, растет усталость от украинской тематики, Вашингтон не сможет бесконечно оказывать поддержку Украине.

    Коментарии (25)
    10 ноября 2023, 02:28
    Запад не захотел работать над заявлением СБ ООН по «Северным потокам»

    Россия прекратила работу над проектом заявления председателя СБ ООН по «Северным потокам»

    Tекст: Антон Антонов

    Работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северных потоков» решено свернуть, так как страны Запада пытаются спустить все «на тормозах», сообщил МИД России.

    В сообщении на сайте МИДа указано, что Россия анонсировала подготовку проекта заявления 26 сентября – в «годовщину» теракта. Заявление должно было содержать указание на необходимость проведения беспристрастного международного расследования теракта «с тем, чтобы не допустить подобного в будущем».

    Россия «добросовестно вела переговоры», прислушиваясь к «конструктивным предложениям», но стало ясно, что Запад «не готов к серьезной работе», сообщило ведомство. Так, Москве было предложено «убрать из текста фразу о привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков теракта».

    Представители западных стран утверждают, что СБ ООН не следует «вмешиваться» в расследования Германии, Дании и Швеции, хотя эти страны так и не представили «даже предварительных результатов». Кроме того, ведущие расследования государства не сотрудничают с понесшими ущерб странами, заявил МИД. Указывается, что СМИ тем временем «генерируются все новые версии произошедшего», которые только укрепляют сомнения Москвы в стремлении западных стран «выявить организаторов и исполнителей теракта».

    В результате Россия «вынуждена свернуть работу над проектом заявления», но «продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике». Россия считает, что подрыв «Северных потоков» создает «непосредственную угрозу международному миру и безопасности», виновные должны быть наказаны.

    Напомним, российский постпред при ООН Василий Небензя указывал, что Россия глубоко обеспокоена в связи с тем, что по-прежнему отсутствует какая-либо конкретная информация о расследованиях подрыва «Северных потоков». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.

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    10 ноября 2023, 08:34
    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО

    Армия Израиля впервые применила систему противоракетной обороны «Хец 3»

    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль впервые применил в бою систему противоракетной обороны «Хец 3» («Стрела 3», или Arrow 3), предназначенную для перехвата баллистических ракет, сообщило министерство обороны еврейского государства.

    В сообщении Минобороны говорится, что перехватчик системы ПРО «Хец 3» был впервые успешно запущен для боевого применения в четверг, 9 ноября. Отмечается, что перехват цели, запущенной в районе Красного моря в сторону Израиля, произведен эффективно.

    «Это первый оперативный перехват, осуществленный системой «Хец 3» с момента ее развертывания в 2017 году», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны Израиля.

    В четверг ЦАХАЛ заявлял о перехвате запущенной из Йемена по Израилю ракеты, однако в сообщении не говорилось об использовании системы «Хец 3».

    В 2019 году сообщалось, что израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны Arrow 3 («Хец-3») на перехват целей за пределами земной атмосферы.

    В марте 2022 года интерес к покупке израильской системы ПРО выразила Германия.

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    10 ноября 2023, 15:36
    В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на оказание помощи Украине

    Reuters: ЕС сможет обойти вето Венгрии на предоставление помощи Украине в 50 млрд евро

    В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на оказание помощи Украине
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз сможет обойти потенциальное вето Венгрии на предоставление финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, попросив правительства стран-членов ЕС разработать собственные пакеты помощи для Киева, сообщили официальные лица Евросоюза агентству Reuters.

    Как заявил один из чиновников Евросоюза, вопрос о деньгах для Украины так или иначе будет решен. Киев получит поддержку ЕС, если Венгрия станет препятствием для необходимого единогласия, чтобы сделать это через бюджет ЕС, страны-члены найдут другой способ, например, межправительственное соглашение или национальные гарантии, передает ТАСС.

    Ожидается, что страны Евросоюза проголосуют по пакету помощи для Киева на саммите 14–15 декабря.

    Ранее газета Politico со ссылкой на дипломата сообщила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро.

    Коментарии (13)
    10 ноября 2023, 14:24
    Орбан: Украина не подписала мирный договор по указанию США

    Орбан: Украина отказалась подписать мирный договор с Россией в 2022 году по указу США

    Орбан: Украина не подписала мирный договор по указанию США
    @ Marton Monus/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан со ссылкой на разведданные сообщил, что киевский режим в марте 2022 года по указу Соединенных Штатов отказался подписать проект мирного соглашения с Россией в ходе переговоров в Стамбуле.

    «Мы тоже из разных отчетов и разведывательных источников знаем, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое – как гласит дипломатическая сплетня – украинцы не подписали по указанию США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радио Kossuth.

    Орбан добавил, что в дипломатической среде «хорошо известны» заявления бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что именно из-за давления с американской стороны не состоялось мирное соглашение между Москвой и Киевом.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как Киев упустил пять возможностей урегулировать конфликт и заключить мир с Россией.

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