Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Блогер Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы
Блогер Милохин не смог ответить, что такое Сахалин и где он находится
Блогер и музыкант Даня Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы про остров Сахалин.
Милохину задала вопрос о том, что такое Сахалин, фигуристка Евгения Медведева в своем шоу «БеС Комментариев», опубликованном на YouTube-канале. «Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город», – ответил блогер, передает РИА «Новости».
Знаменитая фигуристка начала давать свои подсказки, перечислив несколько вариантов, включая верный. Только тогда тик-токер догадался и ответил, что «Сахалин – это остров». После этого Медведева задала следующий вопрос о том, в какой стране находится Сахалин. «В Канаде», – сказал Милохин.
Вопрос о Сахалине Медведева выбрала после негативных высказываний режиссера Никиты Михалкова. Ранее народного артиста России возмутила чрезмерная популярность Милохина из-за его безграмотности.
Напомним, в сентябре Милохин вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила призвать его на срочную службу в армию, и после этого Милохин вновь уехал из страны. После этого блогера объявил в розыск военкомат Анапы.