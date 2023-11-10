Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Канада ввела санкции против певицы Жасмин
Правительство Канады ввело санкции в отношении певицы Жасмин, президента Российского совета по международным делам Игоря Иванова, декана факультета международных отношений МГИМО МИД Андрея Сушенцова и еще трех юридических лиц, сообщили в МИД страны.
В соответствующем документе говорится, что министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что «Канада вводит новые санкции против девяти физических и шести юридических лиц в рамках положения о специальных экономических мерах по России», передает ТАСС.
Отмечается, что в санкционный список включены певица Жасмин, президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, советник министра обороны Андрей Ильницкий, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, доцент МГИМО Иван Тимофеев, доцент МГУ Александр Коньков.
Кроме того, в санкционный список Канады попали «Известия», «Парламентская газета» и телеканал «РЕН-ТВ».
В сентябре власти Канады внесли в санкционный список МГИМО, ВШЭ, «Русское географическое общество», клуб «Валдай» и газету ВЗГЛЯД. Напомним, США ввели санкции в отношении певицы Жасмин и ее мужа.