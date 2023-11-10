Канада ввела санкции против певицы Жасмин

Tекст: Валентина Григоренко

В соответствующем документе говорится, что министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что «Канада вводит новые санкции против девяти физических и шести юридических лиц в рамках положения о специальных экономических мерах по России», передает ТАСС.

Отмечается, что в санкционный список включены певица Жасмин, президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, советник министра обороны Андрей Ильницкий, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, доцент МГИМО Иван Тимофеев, доцент МГУ Александр Коньков.

Кроме того, в санкционный список Канады попали «Известия», «Парламентская газета» и телеканал «РЕН-ТВ».

В сентябре власти Канады внесли в санкционный список МГИМО, ВШЭ, «Русское географическое общество», клуб «Валдай» и газету ВЗГЛЯД. Напомним, США ввели санкции в отношении певицы Жасмин и ее мужа.