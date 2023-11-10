Попова объяснила три случая заражения «пиролой» в Москве

Попова: В Москве три случая заражения «пиролой» являются завозными

Tекст: Вера Басилая

Глава Роспотребнадзора заявила, что первый случай заражения «пиролой» зарегистрирован 3 ноября, отобран материал был 26 октября, в самый первый день заболеваний у человека, который приехал из-за границы, из Турции. Во втором случае заболевший тоже приехал из Турции, но до этого побывал в Германии, третий случай – тоже «завозной» из другой страны, передает ТАСС.

Попова также отметила, что 15% случаев заболеваний коронавирусом в мире, по данным экспертов, вызываются вариантом «пирола», но пока она не стала превалирующим штаммом в мире.

Она предупредила, что пациент с коронавирусной инфекцией остается заразным для окружающих даже при отсутствии у него явных симптомов заболевания, и он может быть опасен как источник инфекции.

По словам Поповой, специалисты наблюдают как манифестные формы заболевания, так и бессимптомные. Глава Роспотребнадзора указала, что вирусы вызывают хоть какие-то симптомы обязательно, и посоветовала сделать тест, который ни к чему не обязывает, но дает точное представление о своем здоровье.

Ранее Попова заявила, что в России за минувшую неделю зафиксировано десять случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола».