Попова: В России выявили десять случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола»

Tекст: Елизавета Шишкова

По ее словам, заболеваемость коронавирусом в стране находится на подъеме, передает ТАСС.

С начала октября растет число регистрируемых случаев. Наибольший рост отмечается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге – это 31% всех заболевших, зарегистрированных здесь.

При этом вакцинация от коронавируса не является необходимой в этом сезоне.

«Прививаться надо тогда, когда существует риск для жизни и здоровья», – пояснила Попова.

Она уточнила, что риски серьезных осложнений и смерти на сегодняшний день не такие, чтобы требовать обязательной вакцинации.

Глава ведомства добавила, что сейчас волны коронавируса и гриппа в России конкурируют друг с другом: во время подъема заболеваемости коронавирусом, заболеваемость гриппом не растет.

«COVID, как и любая острая респираторная вирусная инфекция, практически нашел свое место в ряду сезонных вирусов негриппозной этиологии и ведет себя примерно так же», – объяснила Попова. Она добавила, что было бы хуже, если бы волны накладывались друг на друга.

Она заверила, что Роспотребнадзор контролирует ситуацию и знает, как поправить противоэпидемические меры.

Ранее сообщалось, что в России фиксировался прирост заболеваемости коронавирусом в 20% за неделю.

