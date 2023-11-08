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В России выявили десять случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола»
Попова: В России выявили десять случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола»
В России за минувшую неделю зафиксировано десять случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, заболеваемость коронавирусом в стране находится на подъеме, передает ТАСС.
С начала октября растет число регистрируемых случаев. Наибольший рост отмечается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге – это 31% всех заболевших, зарегистрированных здесь.
При этом вакцинация от коронавируса не является необходимой в этом сезоне.
«Прививаться надо тогда, когда существует риск для жизни и здоровья», – пояснила Попова.
Она уточнила, что риски серьезных осложнений и смерти на сегодняшний день не такие, чтобы требовать обязательной вакцинации.
Глава ведомства добавила, что сейчас волны коронавируса и гриппа в России конкурируют друг с другом: во время подъема заболеваемости коронавирусом, заболеваемость гриппом не растет.
«COVID, как и любая острая респираторная вирусная инфекция, практически нашел свое место в ряду сезонных вирусов негриппозной этиологии и ведет себя примерно так же», – объяснила Попова. Она добавила, что было бы хуже, если бы волны накладывались друг на друга.
Она заверила, что Роспотребнадзор контролирует ситуацию и знает, как поправить противоэпидемические меры.
Ранее сообщалось, что в России фиксировался прирост заболеваемости коронавирусом в 20% за неделю.