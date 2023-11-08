  • Новость часаГлава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов
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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка
    Экс-начальник милиции ЛНР погиб при подрыве автомобиля в Луганске
    В зоне СВО начали применять модернизированный снаряд «Краснополь»
    Министр спорта раскритиковал заявление Родниной о Валиевой
    Замглавы МВД Дагестана обвинили в получении двух взяток
    ФСБ задержала в ДНР причастных к корректировке огня по Донецку
    Сarlsberg пригрозил России международным судом
    Польша выдвинула ультиматум Украине
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда появился Гитлер

    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    16 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    22 комментария
    8 ноября 2023, 13:26

    В России выявили десять случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола»

    Попова: В России выявили десять случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России за минувшую неделю зафиксировано десять случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    По ее словам, заболеваемость коронавирусом в стране находится на подъеме, передает ТАСС.

    С начала октября растет число регистрируемых случаев. Наибольший рост отмечается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге – это 31% всех заболевших, зарегистрированных здесь.

    При этом вакцинация от коронавируса не является необходимой в этом сезоне.

    «Прививаться надо тогда, когда существует риск для жизни и здоровья», – пояснила Попова.

    Она уточнила, что риски серьезных осложнений и смерти на сегодняшний день не такие, чтобы требовать обязательной вакцинации.

    Глава ведомства добавила, что сейчас волны коронавируса и гриппа в России конкурируют друг с другом: во время подъема заболеваемости коронавирусом, заболеваемость гриппом не растет.

    «COVID, как и любая острая респираторная вирусная инфекция, практически нашел свое место в ряду сезонных вирусов негриппозной этиологии и ведет себя примерно так же», – объяснила Попова. Она добавила, что было бы хуже, если бы волны накладывались друг на друга.

    Она заверила, что Роспотребнадзор контролирует ситуацию и знает, как поправить противоэпидемические меры.

    Ранее сообщалось, что в России фиксировался прирост заболеваемости коронавирусом в 20% за неделю.

    7 ноября 2023, 21:59
    Роднина: Никто не поверит сказке, что Валиева случайно не тот стакан выпила

    Роднина о допинг-скандале Валиевой: Нужно было красивее врать

    Роднина: Никто не поверит сказке, что Валиева случайно не тот стакан выпила
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о допинг-скандале, разгоревшемся вокруг фигуристки Камилы Валиевой.

    «Когда я слышу про допинг других спортсменов, как, например, про норвежских лыжников и биатлонистов, у меня нет понимания, почему мы это обсуждаем так горячо? Особенно не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи», – сказала Роднина, передает «СтарХит».

    По ее мнению, в деле Валиевой «надо было покрасивее врать», потому что никто не «поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила». «В деле Валиевой мы виноваты сами. Дали шанс недружественным странам указать на наши ошибки», – считает Роднина.

    В прошлом году российская фигуристка Камила Валиева оказалась в центре скандала – международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин.

    Коментарии (58)
    8 ноября 2023, 04:33
    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине активов России

    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России
    @ Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют результаты голосования.

    Согласно опубликованным результатам, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против», передает РИА «Новости».

    Согласно тексту документа, американские законодатели наделяют госсекретаря США полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов РФ.

    При этом законопроект предполагает, что решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

    В документе отмечается, что все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины.

    Средства в указанном фонде, согласно законопроекту, доступны государственному секретарю США с целью «компенсации Украине понесенного урона», включая реконструкцию и восстановление, гуманитарную поддержку населения и другие цели.

    В документе говорится, что государственному секретарю США следует уведомить соответствующие комитеты Конгресса не менее чем за 15 дней до предоставления каких-либо средств из фонда поддержки Украины правительству Украины, любому иному лицу или международной организации.

    Кроме того, законопроект предписывает правительству США возглавлять скоординированные международные санкции, направленные на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и страны семерки (G7).

    Напомним, в конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала механизм использования доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что в случае воровства Европой замороженных средств России от Москвы может последовать симметричный ответ.

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    7 ноября 2023, 20:59
    Франция сорвала участие России в сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

    МИД: Франция не выдала визы российской делегации на конференции ЮНЕСКО

    Tекст: Вера Басилая

    Франция сорвала участие России в Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, не выдав визы членам делегации, сообщила официальный представитель МИД России Марии Захаровой.

    Захарова обратила внимание, что Франция систематически не соблюдает свои обязанности в части, касающейся выдачи виз российским представителям, передает ТАСС.

    По ее словам, в этот раз по вине Парижа сорвано участие в заседаниях 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, замглавы делегации, директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, а также сотрудника комиссии России по делам ЮНЕСКО, отвечающего, в том числе за вопросы коммуникации и информации, следует из комментария Захаровой.

    Ранее в августе США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

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    7 ноября 2023, 21:29
    Эксперт: Украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow мы уничтожаем еще до рубежа запуска

    Военный эксперт Хатылев назвал преимущества ракет для С-400 с активными головками самонаведения

    Эксперт: Украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow мы уничтожаем еще до рубежа запуска
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ««Триумф» свой локатор не включает, но при этом пускает ракету с активной головкой самонаведения, видя радиолокационную информацию, идущую с воздуха. А противник не видит эту операцию, но ракета все равно летит», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Во вторник стало известно о том, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    «Ранее для С-400 использовались ракеты полуактивного самонаведения: локатор обнаруживает цель, захватывает ее на автоматическое сопровождение, затем стартует ракета и, прилетая в район расположения объекта, «ведется» радиолокатором подсвета и наведения на цель. Ракеты же с активными головками самонаведения на последнем этапе полета наводятся самостоятельно. В связи с этим увеличивается канальность зенитно-ракетной системы: если раньше целевых каналов было шесть, то теперь их 12», – рассказал Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса.

    «При этом доработки ракет с активными головками самонаведения идут постоянно. В основном совершенствуется работа инерциальной системы наведения, чтобы повысить точность и вероятность поражения цели. Кроме того, наши конструкторы увеличивают ее помехозащищенность, хотя она и так в разы выше, чем у предыдущих модификаций. Почему мы не применяем эти ракеты по всем целям? В первую очередь эта ракета элементарно дороже предыдущих. Поэтому бить по БПЛА ею неразумно, если есть «Панцирь». Зато мы успешно уничтожаем украинские Су-24, несущие крылатые ракеты Storm Shadow. Причем уничтожаем еще до рубежа запуска», – отметил собеседник.

    «Как работает связка ЗРК с воздушным командным пунктом А-50? Аппаратура самолета была доработана, и теперь он не только обнаруживает цели, но и имеет возможность выдать зенитным ракетным комплексам автоматическое целеуказание через наземные командные пункты ПВО. То есть «Триумф» свой локатор не включает, но при этом пускает ракету с активной головкой самонаведения, видя радиолокационную информацию, идущую с воздуха. А противник не видит эту операцию, поскольку локатор обнаружения на командном пункте не работает, локатор в дивизионе разведку не ведет. Но ракета все равно летит. Поэтому у противника уже не остается времени отреагировать», – детализировал эксперт.

    Во вторник стало известно о том, что российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили ЗРК С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к Минобороны России. По его словам, система С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключается особенность связки С-400 с А-50 и почему она появилась только сейчас.

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    8 ноября 2023, 07:37
    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»

    Ростех: ВС России начали применять в зоне СВО модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью

    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска начали применять в зоне специальной военной операции на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

    В холдинге сообщили, что усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель, передает РИА «Новости».

    Ранее специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики.

    В августе управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалев заявлял о планах нарастить в 2024 году производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в 25 раз.

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    7 ноября 2023, 20:04
    В ЦИК Украины назвали срок окончания полномочий Зеленского
    В ЦИК Украины назвали срок окончания полномочий Зеленского
    @ OLIVIER MATTHYS/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полномочия президента Украины Владимира Зеленского не прекратятся без выборов, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Сергей Дубовик.

    По словам Дубовика, Зеленский будет исполнять свои полномочия даже после истечения их срока, поскольку в соответствии с украинским законодательством в стране запрещается проведение новых выборов во время военного положения, передает ТАСС.

    «Сколько бы не было спекуляций по этой теме, в конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное – это политические спекуляции относительно окончания полномочий, перехода каких-то полномочий», – заявил он.

    Дубовик также опроверг информацию о том, что ЦИК Украины якобы получил указание готовиться к президентским выборам весной 2024 года, так как «какие-либо выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся», и ЦИК соответствующих указаний «не только не получил, но и не мог получить».

    Ранее Зеленский заявил о неуместности выборов на Украине в военное время.

    Коментарии (16)
    7 ноября 2023, 20:52
    Порошенко выступил против проведения выборов на Украине
    Порошенко выступил против проведения выборов на Украине
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале заявил, что в период конфликта с Россией на Украине не следует проводить выборы.

    По его словам, у республики «нет права на политические игры, хайп и выборы в условиях критической угрозы для страны. Когда речь идет о самом существовании украинской государственности – это не детские игры», передает «Газета.Ru».

    Он также посоветовал властям Украины «успокоиться» и «делать свою работу».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине сейчас «не ко времени», и потребовал прекратить «вбрасывать в общество» эту тему.

    Между тем депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский якобы отдал распоряжение офису президента Украины готовиться к выборам.

    Коментарии (19)
    7 ноября 2023, 18:22
    Россиянина Украинского депортировали из США
    Россиянина Украинского депортировали из США
    @ Nicolas Economou/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Дмитрий Украинский, которого Таиланд в прошлом году выдал США по обвинению якобы в махинациях, депортирован в Россию.

    О том, что Украинского депортировали в Россию, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает РИА «Новости». По словам Мельникова, сегодня Украинского освободили из американской тюрьмы, он уже находится на территории России и скоро встретится с семьей.

    Мельников добавил, что после передачи россиянина США американская сторона пыталась запросить для него 20 лет лишения свободы, что является максимумом, но суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, так как отсутствовали вещественные доказательства. При этом Украинскому зачли срок нахождения в Таиланде и в итоге освободили.

    Украинский был арестован в Паттайе в 2016 году по запросу США. Там его обвиняли в кибермошенничестве, хакерстве, отмывании денег в составе преступной группы.

    В 2019 году суд Бангкока разрешил выдать Украинского США, хотя до этого в отношении него было принято решение об экстрадиции в Россию, в июне прошлого года россиянин был выдан американской стороне. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле Дмитрия Украинского.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 22:17
    Число жертв массированного обстрела центра Донецка превысило 20 человек

    Представительство ДНР в СЦКК: Число жертв массированного обстрела Донецка превысило 20 человек

    Число жертв массированного обстрела центра Донецка превысило 20 человек
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Число жертв массированного обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS ракетами М-31 с осколочной боевой частью превысило 20 человек, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

    Представительство сообщило в своем Telegram-канале, что враг трижды: в 16.25, 16.40 и 18.27 атаковал Ворошиловский район Донецка со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Селидово, из РСЗО HIMARS ракетами М-31 (осколочная), по состоянию на 20.30, число жертв обстрела, по предварительным данным, превысило 20 человек.

    В представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), ее командир – полковник Дмитрий Храпач.

    Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле Ворошиловского района города со стороны ВСУ погибли шесть человек.

    Коментарии (53)
    8 ноября 2023, 05:59
    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» в зоне спецоперации

    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» Т-80БВМ в зоне спецоперации

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Т-80БВМ, которые называют «летающими», прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации, рассказал командир танка 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС России с позывным «Пятый».

    «Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пять километров, говоря простым языком, «послать снаряд в форточку», – рассказал командир РИА «Новости».

    Боец с позывным «Кэп» отметил, что танк Т-80БВМ прозвали «летающим» за большую мощность двигателя, превышающую 1 тыс. лошадиных сил. Боец подтвердил, что танк прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях в зоне спецоперации. Он отметил, что на этой «машине» установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. «Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит», – рассказал «Кэп».

    Напомним, в июне Минобороны опубликовало видеозапись, которая свидетельствует, что экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации с закрытой огневой позиции поразил бронетехнику ВСУ на Купянском направлении на дальности 9,5 километра.

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    8 ноября 2023, 11:19
    Сarlsberg пригрозил России международным судом

    «Интерфакс»: Сarlsberg грозит России международным судом из-за ситуации вокруг «Балтики»

    Tекст: Ольга Никитина

    Датская компания Carlsberg Group пригрозила юридическими последствиями в связи с ситуацией вокруг отечественного актива концерна – «Балтики», сообщают источники.

    Carlsberg Group в марте 2022 года объявила об уходе с российского рынка. Концерн планировал продать «Балтику» группе «Арнест», которая впоследствии, в августе, стала владельцем российских активов другого пивоваренного концерна – Heineken. Продажа «Балтики» сорвалась после подписания 16 июля президентского указа, согласно которому 100% «Балтики» (98,56% владело шведское юридическое лицо Carlsberg, 0,09% – немецкое юрлицо Carlsberg, 1,35% – ООО «Хоппи Юнион») были переданы в управление Росимуществу.

    В начале августа Carlsberg, по информации источников «Интерфакса», направил российскому руководству письмо, в котором расценил действия России касательно «Балтики» как якобы нарушение обязательств по двустороннему инвестиционному соглашению и международному публичному праву. В компании задали властям вопрос о том, собирается ли Россия «выплатить компенсацию убытков и ущерба, понесенных компанией».

    Министерство финансов России в конце сентября направило в Carlsberg ответное письмо, подчеркнув, что указ главы государства базируется на действующем российском законодательстве и оснований для компенсации убытков нет.

    В середине октября, по информации «Интерфакса», Carlsberg направил в Минфин и Минэкономразвития официальные «уведомления о споре» сразу по трем международным соглашениям. Действия России в послании названы «незаконной экспроприацией» капиталовложений Carlsberg Breweries в «Балтику». Датский концерн предложил российской стороне урегулировать спор в течение полугода от даты письма (13 октября), в противном случае компания собирается передать дело на рассмотрение международного третейского суда.

    Отмечается, что официальных комментариев российских ведомств об этом не поступало, однако во вторник Минфин распространил общий комментарий, в котором говорится, что внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран стало ответом России на введенные в ее отношении санкции западных стран. В том числе речь идет о работе по созданию правовых условий для конфискации замороженных российских активов.

    В заявлении ведомства подчеркивалось, что такие решения российским руководством принимались «в исключительных случаях», когда компании отказывались соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе социального характера, либо же нарушали российское законодательство.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Carlsberg все бросила в России по политическим соображениям, прекратила работу и поставки, отказалась от исполнения обязательств в отношении российских контрагентов. Теперь их инвестиции работают на российскую экономику и вносят свою лепту в современное российское оружие, подчеркивал он.

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    8 ноября 2023, 05:13
    Умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров

    Умер актер Анатолий Яббаров, сыгравший в фильме «Джентльмены удачи»

    Умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров
    @ Павел Смертин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, сыгравший в фильме «Джентльмены удачи», умер в возрасте 86 лет, сообщает портал kino-teatr.ru.

    Яббаров ушел из жизни 6 ноября. Причина смерти не сообщается, передает РИА «Новости».

    Родился 24 августа 1937 года в Баку. Наиболее известен по ролям в фильмах «Бег» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «Два капитана» (1976), «Побег из тюрьмы» (1977). С 1996 года служил в Государственном театре киноактера.

    Напомним, фильм «Джентльмены удачи» вошел в список наиболее популярных у россиян новогодних кинокартин.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2023, 19:10
    СМИ: Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы
    СМИ: Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы
    @ Saeed Jaras/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, сообщил СМИ дипломатический источник.

    По его словам, но до сих пор нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП «Рафах», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что российское посольство неоднократно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен. Источник подчеркнул, что в Москве надеются на скорейшее разблокирование Израилем выезда россиян из Газы.

    Напомним, источник сообщил, что эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

    Коментарии (11)
    7 ноября 2023, 23:53
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку

    Дипломат Полянский: Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами Украины по Донецку

    Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударами Украины по Донецку, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

    Дипломат сообщил в своем Telegram-канале, что Россия запросила срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку. Полянский уточнил, что, согласно ожиданиям российской стороны, заседание будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

    Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что число жертв массированного обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО «Himars» ракетами М-31 с осколочной боевой частью превысило 20 человек.

    Коментарии (38)
    8 ноября 2023, 12:22
    В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку

    Депутат Бердичевский: Киев жестоким ударом по Донецку пытается перекрыть негативный информационный фон

    В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство обеспокоено колоссальными репутационными потерями. Удар по Донецку был призван сместить акценты в информационном поле. Но каждый виновный в этом преступлении рано или поздно будет найден и наказан. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Россия запросила срочное заседание СБ ООН.

    «В последнее время удары по Донецку наносились регулярно. Но на этот раз противник был особенно жесток, свыше 20 жертв – ужасающая и невероятно большая цифра. Очевидно, что ВСУ совершили военное преступление. Столь циничный обстрел был нужен лишь для того, чтобы перекрыть негативный информационный фон в западных СМИ», – сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.

    «Осень принесла Украине большие репутационные потери. В The Time вышла разгромная статья о позициях Владимира Зеленского, Валерий Залужный выставил на всеобщее обозрение свои переживания по поводу «тупиковой» ситуации на фронте, вдобавок ко всему еще и выборы президента отменили, что явно не понравится американцам. Залп по Донецку позволяет отодвинуть имеющиеся проблемы на второй план», – подчеркивает собеседник.

    «Однако надо признать, что в ООН не станут осуждать преступные действия ВСУ. К сожалению, большая часть членов СБ политически ангажирована и не способна смотреть правде в глаза. В частности, речь идет о Соединенных Штатах, для которых неимоверно важно поддерживать положительный образ Украины», – считает он.

    «Конечно, с дипломатической точки зрения России важно рассказывать на всех доступных международных площадках о преступлениях нашего противника. Возможно, это поспособствует осознанию некоторыми гражданами западных стран, что на самом деле представляют собой офис Зеленского и украинская армия», – акцентирует депутат.

    «Пока же нашим военным нужно работать непосредственно на поле боя и наказывать преступников в пылу сражений. Но я уверен, что рано или поздно виновные в гибели и страданиях гражданского населения будут найдены – и им сполна воздастся за совершенные злодеяния», – резюмирует Бердичевский.

    Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем официальном Telegram-канале. Подчеркивается, что противник трижды, в 16.25, 16.40 и 18.27, атаковал Ворошиловский район города.

    Запуск производился со стороны позиций ВСУ, расположенных в районе населенного пункта Селидово. Для нанесения удара украинские военные использовали РСЗО HIMARS и осколочные ракеты M-31. По предварительным данным, число жертв обстрелов превысило 20 человек. Кроме того, в представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ, командиром которой является полковник Дмитрий Храпич.

    В связи с нанесенными ударами Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Об этом в своем Telegram-канале сообщает первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, ожидается, что обсуждение действий Украины будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

    На прошлой неделе в результате обстрела Буденновского района Донецка погиб один сотрудник МЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, тяжелое ранение получил мужчина 1980 года рождения в Кировском районе. Также среди пострадавших оказалась женщина в Новолуганском.

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