  • Новость часаПутин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Здравый консерватизм исходит из простой идеи

    Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

    19 комментариев
    1 ноября 2023, 21:15

    Шойгу поручил учитывать опыт СВО при подготовке специалистов БПЛА

    Шойгу поручил учитывать опыт СВО при подготовке специалистов БПЛА
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава министерства обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания поручил уделять особое внимание опыту применения беспилотников в ходе спецоперации на Украине при подготовке дрон-специалистов.

    «Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военных округов, поставил ряд конкретных задач», – сообщил РИА «Новости» близкий к Минобороны источник.

    По его словам, в ходе совещания Шойгу поручил обратить внимание на опыт использования дронов в зоне спецоперации на Украине при подготовке специалистов беспилотных летательных аппаратов и оперативно вносить изменения в подготовку операторов дронов, учитывая изменение тактики противника. Также глава российского Минобороны указал на необходимость применения такого опыта при подготовке операторов безэкипажных катеров.

    Ранее на базе инженерной бригады ЮВО ВС России в зоне СВО сформировали первый спецбатальон минеров-операторов беспилотников.


    1 ноября 2023, 00:18
    Минфин ответил на недовольство Carlsberg из-за «Балтики»

    Минфин в ответ на жалобы Carlsberg из-за «Балтики» указал на сохранение структуры собственности

    Минфин ответил на недовольство Carlsberg из-за «Балтики»
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение ввести временное управление Росимущества в пивоваренной компании «Балтика» не влечет изменения структуры собственности, сообщил Минфин России, комментируя жалобы Carlsberg.

    В Carlsberg заявили о якобы «краже» бизнеса в России. Минфин указал, что «Балтика» не была переведена в собственность государства. Росимущество при этом исполняет «полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», передает РИА «Новости».

    Также Минфин отметил указ президента России «О временном управлении некоторым имуществом», который применяется для временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц.

    Напомним, «Балтика» вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году. В октябре 2023 года головная компания заявила, что расторгает лицензионные соглашения, позволяющие «Балтике» производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов.

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    1 ноября 2023, 07:58
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы из-за успехов российской армии, заявил обозреватель Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет Подгурский, в конце сентября, когда войска России перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, для украинских сил «на многих участках» сложилась «кризисная ситуация». По словам Подгурского, Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы». Подчеркивается, что «только дилетант» не признает переход инициативы к России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.

    Напомним, журнал The Time со ссылкой на людей из окружения президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте. СМИ заявили, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

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    1 ноября 2023, 15:10
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Йемена в 12.00 (время совпадает с московским) начали ракетную атаку на израильские силы на «оккупированных палестинских территориях», сообщил представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари.

    Он заявил, что СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, передает РБК. Позднее ресурс Минобороны Йемена на своем сайте и в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) опубликовал видео с запусками ракет.

    Ранее эсминец ВМС США «Карни», который находится в северной части Красного моря, перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенные хуситами из Йемена.

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    1 ноября 2023, 11:58
    Самолет Ил-96-400М совершил первый полет

    Появилось видео первого полета самолета Ил-96-400М

    Самолет Ил-96-400М совершил первый полет
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Модернизированный четырехдвигательный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М в среду совершил свой первый полет. Видео опубликовали местные СМИ.

    Провожали авиалайнер в первый полет работники Воронежского авиазавода. Когда самолет оторвался от взлетной полосы, прозвучали аплодисменты, сообщает местное издание «Аргументы и факты – Воронеж».

    Модернизированный Ил-96-400М получил удлиненный на девять метров фюзеляж, улучшенный цифровой пилотажно-навигационный комплекс. Максимальная дальность полета самолета превысит 8 тыс. километров, перевозить сможет до 370 пассажиров.

    Предполагается, что самолет будет полностью состоять из российских комплектующих.

    В сообщении кабмина говорится, что первый полет опытного образца российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, изготовленного в филиале ПАО «Ил» – ВАСО (входит в ОАК Ростеха), прошел в штатном режиме, передает ТАСС.

    В ходе полета, как сообщается, была проверена устойчивость самолета, его управляемость, работоспособность систем и силовой установки, а также радиотехнических средств захода на посадку.

    Стабильная работа российских систем и оборудования была подтверждена.

    Полет, проходивший на высотах до 2 тыс. метров и скорости до 390 км/час, продолжался 26 минут.

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    1 ноября 2023, 10:52
    Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ

    Премьер Италии Джорджи Мелони: Контрнаступление ВСУ ничего не изменило

    Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

    Разговор размещен в Telegram-канале пранкеров.

    По словам Мелони, многие устали – и возможно, близко к тому моменту, когда все поймут, что нужен выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право. Она добавила, что у нее есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией, но она ждет подходящего момента, чтобы попытаться представить свои соображения, передает ТАСС.

    Мелони добавила, что контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как ожидалось, то есть оно идет, но принципиально ничего не изменилось.

    По словам Мелони, все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение. «Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов», – отметила премьер-министр.

    Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

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    1 ноября 2023, 14:54
    Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных

    Минск: Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных

    Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев сосредоточил в направлении Белоруссии группировку численностью до 120 тысяч военных, из них 17 тысяч человек привлекаются на усиление государственной границы, заявил в среду в Минске председатель белорусского Государственного пограничного комитета Константин Молостов.

    Как сказал глава Госпогранкомитета, выступая в нижней палате парламента Белоруссии, силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения, против Белоруссии сосредоточена украинская группировка «Север» численностью до 120 тыс. военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы, передает РИА «Новости».

    По его словам, также украинской стороной привлекаются и добровольческие формирования для задач вблизи границы с Белоруссией, также украинская сторона использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий. Молостов подчеркнул, что все это оказывает влияние на работу белорусских пограничников.

    «Продолжается ряд мелких провокаций…, исключающих пересечение госграницы, но тем не менее… Это – вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее. Основной вид провокаций – это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся», – добавил он.

    Ранее президент страны Александр Лукашенко в ходе посещения такого узла в Кобринском укрепрайоне Брестской области заявил, что белорусское руководство намерено организовать по периметру границ несколько узлов сопротивления.

    Коментарии (42)
    1 ноября 2023, 09:39
    Стало известно о бегстве ВСУ на Купянском направлении

    Подполковник Марочко: Военные ВСУ все чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные на Купянском направлении все чаще самовольно оставляют свои позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими, причем эта тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий.

    Ранее ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном.

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    1 ноября 2023, 17:33
    Озвучены масштабы наращивания производства танков в России за год

    Чемезов рассказал об объемах увеличения производства танков в России за год

    Озвучены масштабы наращивания производства танков в России за год
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объем производства Ростехом танков за год в стране увеличен в семь раз, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава государственной корпорации Сергей Чемезов.

    Производство танков увеличено в семь раз, БМП, БМД, бронированных автомобилей – в 4,5 раза, артиллерии и РСЗО – в 2,5 раза, боеприпасов и некоторых видов продукции – в 60 раз, сказал Чемезов, передает ТАСС.

    В августе глава Ростеха на встрече с президентом Владимиром Путиным отмечал, что предприятия корпорации полностью закрывают необходимые объемы производства вооружения для СВО.

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    1 ноября 2023, 13:10
    Панин опубликовал фото с американским паспортом
    Панин опубликовал фото с американским паспортом
    @ @alexeypaninn

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Алексей Панин (признан иностранным агентом в России) опубликовал в социальных сетях свою фотографию с паспортом гражданина Соединенных Штатов.

    Актер Алексей Панин (признан Минюстом России иноагентом) выложил в соцсетях фотографию, на которой он держит американский паспорт.

    Панин на фотографии запечатлен на фоне флага Украины, в подписи к посту он заявил, что несколько лет прожил в Испании, где «поработал на Госдепартамент США», и теперь у него есть американский паспорт.

    Ряд комментаторов выразили сомнение в том, что артист действительно получил паспорт гражданина США.

    До этого Панин отказался от комментариев о том, что он якобы испражнялся на улице в Таллине. Напомним, его задержали в Эстонии в нетрезвом состоянии и увезли в вытрезвитель.

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    1 ноября 2023, 09:54
    При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат

    Haaretz: Девять израильских солдат погибли при попадании ракеты в БТР

    При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    При попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, пишет газета Haaretz со ссылкой на армию обороны страны.

    Как сообщило издание, девять израильских солдат погибли во вторник на севере сектора Газа, когда противотанковая ракета ударила в бронетранспортер, погибшим солдатам было от 19 до 24 лет, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Al Arabiya сообщил об израильской атаке на город Газа с пяти направлений.

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    1 ноября 2023, 12:43
    В Кремле отреагировали на возвращение Фридмана в Россию
    В Кремле отреагировали на возвращение Фридмана в Россию
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возвращение предпринимателей в страну – нормальный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана.

    Возврат бизнесменов – это нормальный процесс, «граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна», сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, «неправильно» называть Фридмана олигархом, поскольку это «предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен».

    Напомним, на Украине Фридмана обвиняли в финансировании спецоперации и помощи российский армии.

    До этого в Госдуме просили Следственный комитет, МВД и ФСБ проверить Фридмана на предмет финансирования украинской армии.

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    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

    Коментарии (44)
    1 ноября 2023, 10:47
    Посол Израиля оценил отношения с Россией

    Посол Израиля Бен Цви: В отношениях с Россией нет сильных изменений

    Посол Израиля оценил отношения с Россией
    @ Hubert Mathis/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношениях между Израилем и Россией не произошло сильных изменений после обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол еврейского государства в Москве Алекс Бен Цви.

    «Есть взлеты, есть падения. Однако сильных изменений нет», – сказал дипломат «Коммерсанту».

    По словам главы израильского дипломатического представительства в Москве, порой Израиль недоволен российской позицией, порой – наоборот. Стороны, как он отметил, высказывают друг другу свое недовольство и стараются находить точки соприкосновения, однако удается не всегда. Примером такой «неудачи» он назвал визит делегации ХАМАС в Москву.

    Бен Цви сообщил, что посольство Израиля получило от российского внешнеполитического ведомства информацию о визите представителей движения ХАМАС, однако Израиль не считает этот шаг оправданным.

    «Не надо проводить какой-то бизнес, связанный с заложниками. Это не бизнес. Обычный гуманитарный подход», – заявил дипломат в ответ на вопрос, не является ли спасение заложников достаточно значимым поводом для визита ХАМАС в Москву.

    Бен Цви добавил, что не чувствует усиления антисемитизма на организованном уровне в России. При этом он считает, что «острые заявления против Израиля» могут в будущем вылиться в такие настроения у части общества.

    Напомним, посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву.

    Коментарии (8)
    1 ноября 2023, 16:24
    Авиаэксперт назвал рыночные ниши для нового российского самолета Ил-96-400М

    Авиаэксперт Пантелеев оценил перспективы коммерческой эксплуатации самолета Ил-96-400М

    Авиаэксперт назвал рыночные ниши для нового российского самолета Ил-96-400М
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Российский самолет Ил-96-400М может использоваться для перевозки первых лиц государства, для грузовых перевозок, для перевозок пассажиров внутри страны и за рубеж, а также для использования в качестве авиации специального назначения, сказал газете ВЗГЛЯД глава отраслевого портала «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя первый полет авиалайнера.

    СМИ сообщают, что модернизированный 4-двигательный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М в среду совершил свой первый полет. За лайнером наблюдали работники Воронежского авиазавода, и когда самолет оторвался от взлетной полосы, прозвучали аплодисменты.

    «Сегодня Ил-96 – это уже полноценное семейство самолетов. И Ил-96-400М является второй по размерности машиной в пассажирском варианте. Базовым был тоже пассажирский самолет Ил-96-300, который имел меньшую вместимость, меньший салон. Если сравнить Ил-96-400М с Ил-96-300, то новая модификация благодаря фюзеляжу увеличенной длины вмещает дополнительно несколько рядов пассажирских кресел, что позволяет перевозить больше пассажиров и уменьшить себестоимость пассажиро-километра. Эти дополнения сделали эксплуатацию данной машины более привлекательной с точки зрения экономики», – говорит Пантелеев.

    Однако, по словам собеседника, за последние десятилетия западные авиапроизводители сделали выбор в пользу 2-двигательных самолетов вместо 4-двигательных. Это позволило сократить эксплуатационные расходы. С этой точки зрения Ил-96-400М отстает по своим удельным показателям от образцов, которые сейчас предлагают конкурирующие производители.

    «Тем не менее для самолетов Ил-96-400М есть рыночная ниша, пусть для не очень большого количества, но все-таки. Она связана и с сегментом самолетов, предназначенных для перевозки первых лиц государства, и с сегментом грузовых перевозок, и нельзя списывать со счетов перспективы этой платформы для создания авиации специального назначения», – считает эксперт.

    Он напоминает, что в свое время обсуждалась идея создания на базе Ил-96 самолета-заправщика. Этот проект не был реализован, но наличие такой платформы, как Ил-96-400М, дает возможность при необходимости использовать ее для создания самолета специального назначения.

    «Ил-96-400М был создан по нормам и правилам гражданской авиации и соответствует международным требованиям. Речь о сертификации в Европе и США этого самолета, конечно, не идет, но он, безусловно, может использоваться для перевозки пассажиров на российских и международных линиях. Например, может обслуживать направление из Москвы в крупные города на Дальнем Востоке, может работать и на международных туристических направлениях. Но сейчас без мер государственной поддержки приобретение таких самолетов для авиакомпаний – не самое перспективное направление развития бизнеса», – заключил Пантелеев.

    Коментарии (12)
    1 ноября 2023, 19:07
    На острове российского миллиардера Кесаева в Финляндии провели спецоперацию
    На острове российского миллиардера Кесаева в Финляндии провели спецоперацию
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция проводит операцию на острове Котасаари российского олигарха Игоря Кесаева в финской Пуумале, сообщают местные СМИ.

    Операцию инициировало Управление по взысканию долгов, власти Финляндии взяли остров под контроль «в рамках санкций против России», передает «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ.

    Кесаев приобрел остров в 2020 году, по данным финских журналистов, покупка обошлась олигарху в 700 тыс. евро. На острове планировалось возвести главное здание площадью 420 квадратных метров, гостевой дом на 530 квадратных метров, сауну на 100 квадратных метров и дом для персонала площадью 150 квадратных метров. Кроме того, в комплекс сооружений должны были войти бетонный причал, пешеходный мост и беговая дорожка по периметру острова.

    В прошлом году Канада и Австралия ввели санкции против Игоря Кесаева.

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