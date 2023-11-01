Шойгу поручил учитывать опыт СВО при подготовке специалистов БПЛА

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военных округов, поставил ряд конкретных задач», – сообщил РИА «Новости» близкий к Минобороны источник.

По его словам, в ходе совещания Шойгу поручил обратить внимание на опыт использования дронов в зоне спецоперации на Украине при подготовке специалистов беспилотных летательных аппаратов и оперативно вносить изменения в подготовку операторов дронов, учитывая изменение тактики противника. Также глава российского Минобороны указал на необходимость применения такого опыта при подготовке операторов безэкипажных катеров.

Ранее на базе инженерной бригады ЮВО ВС России в зоне СВО сформировали первый спецбатальон минеров-операторов беспилотников.



