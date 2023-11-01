С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.4 комментария
Муфтий арабской пословицей ответил на вопрос о наказании для участников беспорядков в Махачкале
Муфтий Крганов привел арабскую пословицу, говоря о нормах ислама для наказания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
«Что не исправил Господь Кораном, то исправит султаном», – этой арабской пословицей муфтий, руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал свое мнение о наказании для участников погрома в аэропорту Махачкалы.
«Согласно нормам ислама, не то что громить аэропорт и заходить на территорию международного аэропорта, но даже если ты постучался, и тебе не ответили, заходить в другой дом нельзя. Есть порядок в исламском праве – как ты себя должен вести», – заявил Крганов в эфире СоловьевLIVE.
«Но раз ты нарушил закон, раз ты поддался провокациям, что тут делать? Есть арабская пословица: «Что не исправил Господь Кораном, то исправит султаном». То есть если твои знания исламского права, твое поведение, твое воспитание тебя не остановили, то тогда придется, конечно же, отвечать. Потому что никому в нашей многонациональной, многорелигиозной стране нарушать закон непозволительно», – сказал муфтий.
В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля. Газета ВЗГЛЯД писала, что произошедшее стало новым поводом для Запада демонизировать Россию.