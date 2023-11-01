Муфтий арабской пословицей ответил на вопрос о наказании для участников беспорядков в Махачкале

Муфтий Крганов привел арабскую пословицу, говоря о нормах ислама для наказания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Tекст: Ольга Иванова

«Согласно нормам ислама, не то что громить аэропорт и заходить на территорию международного аэропорта, но даже если ты постучался, и тебе не ответили, заходить в другой дом нельзя. Есть порядок в исламском праве – как ты себя должен вести», – заявил Крганов в эфире СоловьевLIVE.



«Но раз ты нарушил закон, раз ты поддался провокациям, что тут делать? Есть арабская пословица: «Что не исправил Господь Кораном, то исправит султаном». То есть если твои знания исламского права, твое поведение, твое воспитание тебя не остановили, то тогда придется, конечно же, отвечать. Потому что никому в нашей многонациональной, многорелигиозной стране нарушать закон непозволительно», – сказал муфтий.

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В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля. Газета ВЗГЛЯД писала, что произошедшее стало новым поводом для Запада демонизировать Россию.