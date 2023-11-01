Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.5 комментариев
YouTube ввел ограничение на просмотр роликов
YouTube стал запрещать просмотр роликов при использовании блокировщиков рекламы
Видеохостинг YouTube начал запрещать просмотр видео при включенных программах-блокировщиках рекламы, сообщил портал The Verge со ссылкой на компанию.
Портал уточняет, что нововведение будет применяться в работу сервиса «по всему миру», передает ТАСС.
Представитель YouTube по связям с общественностью Кристофер Лоутон подчеркнул, что ограничения были введены из-за того, что использование блокировщиков рекламы «нарушает правила публичной оферты» платформы.
В июне YouTube впервые подтвердил, что тестирует запрет на просмотр видео для пользователей, которые включают блокировщики рекламы.