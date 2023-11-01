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Миллер: Западные компании хотели бы возвращения российского газа
Глава Газпрома Миллер: Западные компании хотели бы возвращения российского газа
Западные деловые круги предпочли бы, чтобы газ из России вернулся на европейский рынок, заявил глава Газпрома Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.
Он отметил, что западные страны всегда потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать, эту тенденцию переломить им не удается.
«Ее невозможно переломить, таких запасов нет», – передает его слова ТАСС.
Миллер уточнил, что сейчас идет трансформация мирового газового рынка, а отношения, которые складывались десятилетиями между поставщиками голубого топлива и потребителями, деформируются.
Такая трансформация произошла за очень короткое время. Одной из причин этого Миллер назвал недобросовестную конкуренцию, грубейшие ошибки регуляторов в странах-потребителях газа и геополитическую нестабильность.
В результате этого мировой рынок газа стал чрезвычайно волатильным и нестабильным. «При этом для стран Запада газовый рынок останется узким», – заключил Миллер.
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