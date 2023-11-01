Глава Газпрома Миллер: Западные компании хотели бы возвращения российского газа

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что западные страны всегда потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать, эту тенденцию переломить им не удается.

«Ее невозможно переломить, таких запасов нет», – передает его слова ТАСС.

Миллер уточнил, что сейчас идет трансформация мирового газового рынка, а отношения, которые складывались десятилетиями между поставщиками голубого топлива и потребителями, деформируются.

Такая трансформация произошла за очень короткое время. Одной из причин этого Миллер назвал недобросовестную конкуренцию, грубейшие ошибки регуляторов в странах-потребителях газа и геополитическую нестабильность.

В результате этого мировой рынок газа стал чрезвычайно волатильным и нестабильным. «При этом для стран Запада газовый рынок останется узким», – заключил Миллер.

Газета ВЗГЛЯД разбирала причины, по которым Европа боится остаться без газа.