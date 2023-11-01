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Российские силы отразили массированный ракетный удар по Крыму
Губернатор Сальдо: Российские силы сбили семь ракет над Херсонской областью
В южных российских регионах отражен массированный ракетный удар киевского режима, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Над Херсонской областью сбиты семь ракет, запущенных с самолетов и летевших на Крым, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Большая часть снарядов уничтожена в воздухе, две ракеты сдетонировали на земле, в пустынном районе на Арабатской стрелке. Инфраструктура и люди не пострадали.
Сальдо подчеркнул, что ракетная опасность не миновала, но расчеты противовоздушной обороны «в полной готовности».
Ранее сообщалось, что киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Российскими силами ПВО были сбиты все восемь ракет.