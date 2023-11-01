Российские силы отразили массированный ракетный удар по Крыму

Губернатор Сальдо: Российские силы сбили семь ракет над Херсонской областью

Tекст: Алексей Дегтярев

Над Херсонской областью сбиты семь ракет, запущенных с самолетов и летевших на Крым, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Большая часть снарядов уничтожена в воздухе, две ракеты сдетонировали на земле, в пустынном районе на Арабатской стрелке. Инфраструктура и люди не пострадали.

Сальдо подчеркнул, что ракетная опасность не миновала, но расчеты противовоздушной обороны «в полной готовности».

Ранее сообщалось, что киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Российскими силами ПВО были сбиты все восемь ракет.