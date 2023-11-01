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Песков ответил на вопрос о планировавшихся беспорядках в Ингушетии
Песков заявил, что не имеет данных о планировавшихся беспорядках в Ингушетии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не имеет данных о планировавшихся беспорядках в ингушском аэропорту Магас.
Песков заявил, что не располагает информацией о том, кто и что собирались делать в этой воздушной гавани, передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос, стал ли провал попытки провокаторов организовать погром в аэропорту Магас результатом усиления безопасности после событий в Махачкале.
Напомним, в ингушском аэропорту усилили меры безопасности после фейков в социальных сетях о том, что в регион якобы должен прилететь самолет из Израиля.
Нескольких жителей региона задержали за распространение этой недостоверной информации, сообщили в региональном УФСБ.