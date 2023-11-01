  • Новость часаФСБ провела задержания в Ингушетии за фейки о прибытии самолета из Израиля
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    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    3 комментария
    1 ноября 2023, 10:31

    ФСБ провела задержания в Ингушетии за фейки о прибытии самолета из Израиля

    ФСБ провела задержания в Ингушетии за фейки о прибытии самолета из Израиля
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нескольких жителей Ингушетии задержали за распространение недостоверной информации о прибытии в аэропорт Магас самолета из Израиля, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

    Задержанные призывали местных жителей к беспорядкам против прибывающих израильтян, сообщают «Известия».

    Один из задержанных рассказал, что о планах провести акцию под названием «Антиевреи» он узнал из группы в мессенджере WhatsApp. Его показания содержатся на видео ФСБ.

    Задержанный рассказал, что 31 октября представители правоохранительных органов пригласили его и рассказали о запрете проводить несанкционированные митинги. Кроме того, правоохранители сообщили, что жители Израиля в Ингушетию прилетать не собираются и не собираются жить в этом регионе. Задержанный призвал не поддаваться на провокации, отметив, что такая информация была сфальсифицирована с самого начала, поскольку аэропорт Магас вообще не принимает международные рейсы.

    Ранее сообщалось, что в ингушском аэропорту Магас усилили меры безопасности после фейков в социальных сетях о том, что в регион якобы должен прилететь самолет из Израиля.

    31 октября 2023, 17:30
    Йеменские хуситы заявили о проведении «военной операции» против Израиля
    Йеменские хуситы заявили о проведении «военной операции» против Израиля
    @ Osamah Abdulrahman/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о проведении «военной операции» против Израиля.

    Сариа опубликовал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) видеообращение с подписью: «Заявление вооруженных сил относительно военной операции, нацеленной на недра сионистского образования в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления». Об этом пишет интернет-газета «Страна».

    В эфире телеканала Al Masirah Сариа заявил, что хуситы нанесли серию ударов беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами «по различным объектам противника, расположенным на оккупированных Израилем территориях», передает ТАСС.

    По его словам, эта атака стала «третьей операцией, осуществленной в поддержку угнетенных братьев в Палестине». Хуситы продолжат наносить удары «ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия», заявил Сариа.

    Ранее Саудовская Аравия после столкновений с йеменскими мятежниками привела вооруженные силы в состояние повышенной готовности.

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    31 октября 2023, 12:45
    Раскрыто содержание полученной участниками беспорядков в Махачкале инструкции

    Глава Дагестана Меликов: Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили инструкции

    Раскрыто содержание полученной участниками беспорядков в Махачкале инструкции
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Инструкцию по поведению в аэропорту Махачкалы распространили за два часа до прибытия самолета из Тель-Авива, в ней были пункты о корректном отношении к сотрудникам органов правопорядка, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире «Соловьев Live».

    Меликов рассказал, что в инструкции, которую распространили в соцсетях, было 19 пунктов, в том числе в отношении высказывания политических лозунгов, а также заявлений, за которыми могли бы последовать задержания. Глава Дагестана заявил, что «памятку» писал точно не Telegram-канал «Утро Дагестан» (заблокирован основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым), передает ТАСС.

    По его словам, все дагестанцы, за исключением зачинщиков «этой мерзоты», были шокированы произошедшими беспорядками в аэропорту Махачкалы. В Дагестане не ожидали, что такие акции вообще могут быть возможны в стране.

    Ранее Меликов пообещал, что виновники беспорядков в аэропорту Махачкалы получат по заслугам, снисхождения не будет никому.

    До этого глава Дагестана признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 21:44
    В Израиле подтвердили авиаудар по лагерю беженцев

    В Израиле признали авиаудар по лагерю беженцев Джебалия в Газе

    В Израиле подтвердили авиаудар по лагерю беженцев
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснил «трагедией войны» гибель гражданского населения в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа.

    В результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в Газе погибли и пострадали не менее 400 человек, среди них много женщин и детей, сообщило министерство внутренних дел Газы, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала Al Jazeera, удар по лагерю повлек гибель более 100 человек.

    Ранее Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана.

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    31 октября 2023, 11:50
    Политолог назвал жалобы Украины на сокращение помощи США «бунтом тараканов на кухне»

    Политолог Скачко: Недовольство Украины из-за снижения помощи США не заставит Вашингтон пересмотреть приоритеты

    Политолог назвал жалобы Украины на сокращение помощи США «бунтом тараканов на кухне»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские элиты с трудом воспримут уменьшение финансирования со стороны США. Офис Зеленского попытается громко заявить о своем недовольстве, но геополитических приоритетов Вашингтона это не изменит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине признали сложное положение из-за сокращения объемов помощи США.

    «Долгое время в западных странах было принято жалеть Украину. О местных политических элитах высказывались исключительно в комплементарном ключе. Разумеется, приближенные Зеленского привыкли ощущать себя «пупом земли». Поэтому местные политики с большим трудом примут смещение акцентов поддержки США в пользу Израиля», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Кроме того, в игру вступает и забота о личном благосостоянии. Суммы, выделявшиеся ВСУ из бюджета НАТО, украинское руководство активно разворовывало. Они слишком сильно привыкли к красивой жизни и будут пытаться всячески вернуть «лучшие времена» глобальной поддержки. Офис Зеленского завоет с удвоенной силой», – отмечает собеседник.

    «Однако украинские уколы в сторону США будут восприниматься в Вашингтоне как бунт тараканов на кухне. Если крики перейдут все грани дозволенного, то Белый дом найдет возможности усмирения обнаглевших союзников и отправит их на поиск новых хозяев», – подчеркивает эксперт.

    «При этом никаких изменений в текущей ситуации не предвидится. Объемы помощи ВСУ будут постепенно сокращаться, ведь Израиль для Штатов является гораздо более важным государством. Дело здесь не в любви. Вашингтон мыслит исключительно прагматичными категориями. Тель-Авив – это символ глобального влияния западного мира», – уточняет политолог.

    «Никто не захочет оставлять столь мощный анклав на Ближнем Востоке. Конечно, Украина тоже является лакомой территорией для поддержания планетарной гегемонии США. Однако этот «европейский Афганистан» уже вытянул из НАТО уйму средств и вооружений. Даже Белый дом не способен покрыть все горячие точки Земли», – считает собеседник.

    «Поэтому Вашингтону приходится расставлять приоритеты. Думаю, риторическая поддержка офиса Зеленского не стихнет. ВСУ будут кормить обещаниями. Мы услышим большое число заявление, что об Украине никто не забыл и поддержка страны продолжится. Однако все мы помним старую поговорку: обещать – не значит жениться», – резюмирует Скачко.

    Ранее на Украине признали сложное положение из-за сокращения объемов помощи США. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, в настоящий момент в Вашингтоне начался процесс поисков компенсаторов для Израиля, что плохо сказывается на поддержке ВСУ. Он отметил, что офису Зеленского негде найти 61 млрд долларов.

    Между тем конфликт на Ближнем Востоке все больше отводит внимание Штатов от Украины. Так, в ходе визита делегации от Палаты представителей США в Киев конгрессмены выразили понимание ситуации с нехваткой у Украины снарядов калибра 155 миллиметров, но подчеркнули, что эти же боеприпасы востребованы у Израиля.

    Во время встречи с законодателями Штатов Зеленский подробно проинформировал их о событиях, происходящих на передовой, и о первоочередных потребностях ВСУ. В свою очередь демократ Майкл Куигли подтвердил, что время от времени в контексте принятия решений о поддержке Украины случаются «очень неприятные ситуации».

    По его словам, в настоящее время Израиль также нуждается в западных боеприпасах. В связи с этим он намекнул, что офису Зеленского пора становиться более самодостаточным в вопросе производства оружия и снарядов. Он также отметил, что этот вопрос не раз поднимался самим руководством Украины.

    Кроме того, в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект о предоставлении Тель-Авиву экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов. Инициатива рассматривается в отрыве от остальных запросов Джо Байдена на военную поддержку Украины и Тайваня.

    Средства предлагается выделить на обеспечение дополнительных ассигнований «для ответа на атаки в Израиле». В установленную сумму будут входить и другие цели на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 04:27
    Колумбия и Чили решили отозвать послов в Израиле

    Президенты Колумбии и Чили Петро и Борич сообщили о решении отозвать послов в Израиле

    Колумбия и Чили решили отозвать послов в Израиле
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с действиями Израиля в секторе Газа президент Колумбии Густаво Петро и президент Чили Габриэль Борич сообщили, что послов этих стран в Израиле решено отозвать для консультаций.

    Петро в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) потребовал от Израиля «остановить резню палестинского народа». В противном случае, как заявил президент Колумбии, представители страны «не смогут там находиться», передает ТАСС.

    Борич в соцсети X обвинил Израиль в «неприемлемых нарушениях международного гуманитарного права» и «коллективном наказании гражданского палестинского населения». МИД Чили заявил о необходимости «незамедлительно прекратить боевые действия».

    Напомним, Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за ситуации вокруг сектора Газа.


    Коментарии (7)
    1 ноября 2023, 04:00
    Байден собрался наложить вето на выделение помощи Израилю без Украины
    Байден собрался наложить вето на выделение помощи Израилю без Украины
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя, президент США Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, заявили в Белом доме. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

    Намерение республиканцев разделить запрос для Израиля и Украины Белый дом считает политизацией. По мнению администрации США, «отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия». Кроме того, Белый дом заявил о важности выделения гуманитарной помощи для Палестины, передает РИА «Новости».

    Тем временем бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США потребовал от администрации Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля 2022 года Украине финансировании. Отмечается, что «Конгресс предоставил 114 млрд долларов» дополнительных бюджетных ассигнований, не считая, «возможно, еще миллионов долларов из перераспределенных из других программ средств», но не получил «даже близкого представления о том, какова стратегия администрации Байдена относительно Украины».

    Напомним, в Конгресс США внесли законопроект о выделении экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов в отрыве от Украины и Тайваня. Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, объединив запросы на оказание помощи Украине и Израилю, а также на ряд других направлений.

    Коментарии (10)
    1 ноября 2023, 09:54
    При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат

    Haaretz: Девять израильских солдат погибли при попадании ракеты в БТР

    При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    При попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, пишет газета Haaretz со ссылкой на армию обороны страны.

    Как сообщило издание, девять израильских солдат погибли во вторник на севере сектора Газа, когда противотанковая ракета ударила в бронетранспортер, погибшим солдатам было от 19 до 24 лет, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Al Arabiya сообщил об израильской атаке на город Газа с пяти направлений.

    Коментарии (15)
    31 октября 2023, 23:07
    Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем

    Замглавы МИД Боливии Мамани сообщил о решении страны разорвать дипломатические отношения с Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Боливии приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за израильских действий в секторе Газа, сообщил замглавы МИД Боливии Фредди Мамани.

    Мамани выступил с осуждением агрессивных действий Израиля в палестинском анклаве. По мнению Боливии, действия Израиля создают угрозу для мира и стабильности на международном уровне, передает РИА «Новости».

    Министр при президенте Марианела Прада сообщила, что обязанности диппредставительства страны в Палестине станет выполнять посольство Боливии в Нидерландах. Боливия направит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на Bolivia TV.

    Напомним, Израиль сообщил, что перешел к третьему этапу войны с движением ХАМАС. Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях в глубине сектора Газа. Власти Израиля признали существование плана по переселению жителей Газы.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 15:36
    Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях в глубине сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    В сообщении уточняется, что совместные силы Армии обороны Израиля во главе с сухопутными подразделениями вступили в бой в глубине территории сектора Газа, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль расширил свою наземную операцию в секторе Газа.

    Коментарии (5)
    1 ноября 2023, 06:24
    ЕС обвинил израильтян в «поселенческом терроризме»

    Внешнеполитическая служба ЕС осудила «поселенческий терроризм» израильтян

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС осуждает «поселенческий терроризм» со стороны израильских поселенцев в отношении палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.

    В заявлении сказано, что «поселенческий терроризм» привел к многочисленным жертвам «среди гражданского населения и к изгнанию палестинцев из своих домов». В ЕС опасаются, что «ситуация выйдет из-под контроля», обернувшись «невыразимыми страданиями» для местных жителей. По мнению ЕС, требуется принять «срочные меры», передает РИА «Новости».

    ЕС заявил, что на Израиле лежит обязанность обеспечить безопасность для «гражданского населения на Западном Берегу от экстремистского насилия со стороны поселенцев». Также израильские власти должны наказать виновных «и обеспечить вмешательство израильской армии», сообщили в ЕС.

    Напомним, в МИД Франции призвали Израиль защитить палестинское население, а также осудили атаки, которые привели к гибели гражданских лиц.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 13:52
    В Париже дома евреев пометили звездами Давида

    В Париже и пригороде дома евреев пометили звездами Давида

    В Париже дома евреев пометили звездами Давида
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина,
    Ольга Никитина

    Мэрия Сен-Дени осудила действия неизвестных, которые в Париже и пригороде разрисовали дома местных евреев звездами Давида, сообщает телеканал BFM.

    В Telegram-канале «RT на русском» указано, что действия людей в мэрии назвали расистскими и антисемитскими», составлено обращение в полицию для поиска виновных.

    «Мэрия остается приверженной ценностям толерантности и уважения, что является традиционными ценностями республики, которая защищает всех своих граждан вне зависимости от их социальных и этнических особенностей, философских, культурных, политических и сексуальных взглядов», – сообщает мэрия в коммюнике.

    Также телеканал отмечает, что в этом районе уже поступали угрозы трем еврейским школам, синагогам и кошерным магазинам.

    Как сообщило издание Parisien, надписи нанесли баллончиками с краской через трафарет. По информации газеты, знаки появились в том числе на жилых домах в департаменте Сен-Сен-Дени, передает РИА «Новости».

    Такие же символы были обнаружены в коммуне Обервилье.

    По официальным данным, во Франции произвели 414 задержаний и зарегистрировали 819 актов антисемитизма с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.

    Ранее сообщалось, что звездами Давида помечают дома в Берлине.

    Коментарии (10)
    1 ноября 2023, 10:47
    Посол Израиля оценил отношения с Россией

    Посол Израиля Бен Цви: В отношениях с Россией нет сильных изменений

    Посол Израиля оценил отношения с Россией
    @ Hubert Mathis/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношениях между Израилем и Россией не произошло сильных изменений после обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол еврейского государства в Москве Алекс Бен Цви.

    «Есть взлеты, есть падения. Однако сильных изменений нет», – сказал дипломат «Коммерсанту».

    По словам главы израильского дипломатического представительства в Москве, порой Израиль недоволен российской позицией, порой – наоборот. Стороны, как он отметил, высказывают друг другу свое недовольство и стараются находить точки соприкосновения, однако удается не всегда. Примером такой «неудачи» он назвал визит делегации ХАМАС в Москву.

    Бен Цви сообщил, что посольство Израиля получило от российского внешнеполитического ведомства информацию о визите представителей движения ХАМАС, однако Израиль не считает этот шаг оправданным.

    «Не надо проводить какой-то бизнес, связанный с заложниками. Это не бизнес. Обычный гуманитарный подход», – заявил дипломат в ответ на вопрос, не является ли спасение заложников достаточно значимым поводом для визита ХАМАС в Москву.

    Бен Цви добавил, что не чувствует усиления антисемитизма на организованном уровне в России. При этом он считает, что «острые заявления против Израиля» могут в будущем вылиться в такие настроения у части общества.

    Напомним, посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву.

    Коментарии (4)
    1 ноября 2023, 04:59
    Маск предложил запретить экспорт нута для хумуса из-за ситуации в Газе

    Маск в шутку предложил ввести запрет на экспорт нута для урегулирования палестино-израильского конфликта

    Маск предложил запретить экспорт нута для хумуса из-за ситуации в Газе
    @ Carina Johansen/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в шутку заявил, что для урегулирования палестино-израильского конфликта следует ввести запрет на экспорт нута для хумуса.

    Об этом Маск заявил во время беседы с Джо Роганом при записи подкаста. Роган, рассматривая ситуацию в регионе, начал говорить, что «ХАМАС бомбит…». «Хумус?» – перебил его Маск и засмеялся. Роган сказал, что «Израиль обстрелял больницу». В ответ Маск высказал предположение, что следует «отказаться от экспорта нута, это поставит их на колени сразу», после чего оба участника разговора засмеялись, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как Маск обещал предоставить услуги спутниковой связи Starlink международным организациям в секторе Газа, министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что его «ведомство разорвет все связи со Starlink».

    Коментарии (0)
    31 октября 2023, 21:04
    Нетаньяху рассказал о высоких затратах на войну Израиля в Газе

    Нетаньяху: Война Израиля в Газе будет стоить больших денег

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил министерство финансов страны о том, что война в секторе Газа будет стоить больших денег.

    В ходе встречи с министром финансов Израиля Бецалелем Смотричем Нетаньяху заявил, что война с движением ХАМАС в Газе будет дорогой, и потребовал обеспечить макроэкономическую устойчивость страны, передает ТАСС.

    По словам израильского премьера, уже приняты важные меры: выделение средств, помощь гражданам Израиля и экономике. «Предстоит еще многое сделать. Наша первая цель – сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула. Вторая цель – дать возможность Армии обороны Израиля и силам безопасности вести войну. Это стоит больших денег, которые мы ежедневно расходуем», – заявил он.

    Ранее Израиль заявил о третьем этапе войны с ХАМАС.

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    31 октября 2023, 19:44
    Эксперт: Антисемитские беспорядки в Махачкале организовали подчиненные еврея Зеленского

    Член СПЧ Кирилл Вышинский: Антисемитские беспорядки в Махачкале организовали подчиненные еврею Зеленскому спецслужбы Украины

    Эксперт: Антисемитские беспорядки в Махачкале организовали подчиненные еврея Зеленского
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Произошедшее в Махачкале – это попытка ослабить Россию и следствие циничных действий украинских спецслужб, которые напрямую управляются Владимиром Зеленским. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Кирилл Вышинский, комментируя причины и последствия беспорядков в Дагестане.

    «Произошедшее в Махачкале – это, конечно, попытка раскачать Россию, надавив на многонациональный Кавказ. Про Палестину организаторы беспорядков думают в самую последнюю очередь», – пояснил Кирилл Вышинский, член Совета по правам человека, главный редактор радио Sputnik.

    Собеседник напомнил, что Владимир Зеленский – сам этнический еврей. По его словам, в этом свете отношение офиса Зеленского к событиям в Махачкале, где молодые люди, возбужденные провокацией украинских спецслужб через Telegram-канал, искали в аэропорту беженцев из Израиля, приобретает дополнительный смысл.

    «Понятно, что в СБУ или ГУР сидят абсолютно циничные люди, которые только бы обрадовались, если бы в аэропорту пострадали приезжие израильтяне. А вот что чувствовал бы Зеленский, который руководит СБУ и ГУР напрямую, если бы, не дай Бог, пролилась еврейская кровь? Или в борьбе с Россией любые средства хороши, даже такие?» – задался он вопросом.

    «И как Зеленский потом собирался бы смотреть в глаза премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, к которому он так рвался выразить свою солидарность? Или после того, как ему отказали в визите, уже нет никакой солидарности? Не перестаю удивляться цинизму тех, кто придумал и осуществил воскресную провокацию в аэропорту Махачкалы», – резюмировал эксперт.

    «События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь – с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб», – заявил в понедельник российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности по ситуации в Дагестане.

    «Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», – приводит Кремль его слова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что беспорядки в Махачкале стали «тренировкой» по раскачке национальных конфликтов в России.

    Коментарии (3)
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    Нефть по 250 долларов за баррель невыгодна никому

    Цены на нефть резко вырастут вплоть до фантастических 250 долларов за баррель, если в конфликт на Ближнем Востоке активно втянутся Иран и США. Такой сценарий невыгоден никому, даже странам – экспортерам нефти, удаленным от зоны конфликта. Какую цену придется заплатить экономикам за этот конфликт? Подробности

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    Израиль уничтожает Европейский союз

    Голосование в ООН по конфликту на Ближнем Востоке разделило ЕС до такой степени, что некоторые его члены грозятся вообще выйти из ООН. Расколол Израиль и руководящую пару Евросоюза: между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем усугубилась прежняя вражда. Как признают США, Евросоюз не в состоянии выдержать двух войн сразу, поддерживая и Израиль, и Украину. Подробности

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    Как СССР создал первый в мире «истребитель спутников»

    Военная угроза из космоса сегодня сильнее, чем когда-либо еще. США обладают самой крупной военной спутниковой группировкой на орбите Земли и активно используют ее против России в ходе спецоперации. Орбитальные мощности Минобороны РФ находятся под грифом «секретно», однако ровно 60 лет назад наша страна стала первопроходцем в деле создания нового вида боевых космических аппаратов – «истребителей спутников». Подробности

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    Макрон ищет способ оторвать от России южных союзников

    Франция продолжает настойчивые поиски по всему миру ценнейшего ресурса, от которого зависит ее благополучие – урана. На этот раз французский лидер Макрон отправляется с этой целью в Среднюю Азию. Однако его замыслы гораздо шире и имеют прямое отношение к попыткам ограничить возможности России. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

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      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

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