Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.7 комментариев
Названа цена седана «Москвич 6»
Новый седан «Москвич 6» будет стоить от 2,3 млн рублей
Цена нового седана «Москвич 6» будет начинаться от 2,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.
В сообщении, опубликованном на сайте компании, говорится, что рекомендованная розничная цена автомобиля в комплектации «Комфорт» составит 2,336 млн рублей, а в версии «Бизнес» – 2,536 млн рублей, передает ТАСС.
В компании уточнили, что на старте новый лифтбек «Москвич 6» будет представлен в двух версиях – «Комфорт» и «Бизнес». Отмечается, что отгрузки в дилерскую сеть начнутся в ближайшее время.
В сентябре автозавод «Москвич» запустил серийное производство новой модели «Москвич 6».