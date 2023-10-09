Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
Курс доллара превысил 102 рубля
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 23 марта прошлого года превысил 102 рубля, свидетельствуют данные валютных торгов.
По данным на 14:20 мск, курс доллара прибавлял 1,69%, поднимаясь до отметки в 102,1 рубля. К 14:22 мск евро поднимался до 108,03 рубля (+2,14%) впервые с 15 августа, а юань дорожал до 14,014 рубля (+2,18%) впервые с 30 марта 2022 года, передает ТАСС.
К 14:44 мск курс доллара ускорил рост до 102,18 рубля (+1,76%). В то же время курс евро рос до 107,77 рубля (+1,89%), а курс юаня – до 14,007 рубля (+2,13%).
По данным на 14:44 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3180,87 пункта (+1,14%), индекс РТС снижался на 0,64%, до 980,78 пункта.
В понедельник в 14.12 евро достиг 107,17 рубля. К 14.14 он ускорил рост до 107,39 рубля (прибавив +1,69%).