Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
Аэропорт Гамбурга остановил работу после сообщения о бомбе на самолете из Тегерана
Международный гамбургский аэропорт полностью перестал работать из-за сообщения о бомбе на борту прилетевшего из Ирана самолета, сообщает немецкая пресса.
Прилетевший из Тегерана лайнер совершил посадку в аэропорту Гамбурга, его обыскивают правоохранители, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NDR.
Все 198 пассажиров и 16 членов экипажа покинули воздушное судно, проверяется их багаж. С 13.40 мск аэропорт не отправляет и не принимает самолеты. Полиция сочла поступившую по электронной почте угрозу серьезной, указали в телекомпании.