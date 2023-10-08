Израиль отказался вести переговоры о мире с «этими дикарями» из ХАМАС

Постпред при ООН Эрдан заявил об отказе Израиля вести переговоры с ХАМАС и намерении страны уничтожить «этих дикарей»

Tекст: Антон Антонов

Эрдан сказал, что «эпоха разговоров с этими дикарями завершена», пора «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились». Он подчеркнул, что Израиль оказался в «состоянии войны», граждане страны попали в заложники, города находятся под ракетными обстрелами. «Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели – устранении этих угроз для наших граждан», – приводит его слова ТАСС.

Постпред назвал нападение палестинских боевиков «11-м сентября для Израиля». По его словам, «с этих пор ничто не будет по-прежнему». Он заявил: «Сегодня мы рушим парадигму, мы меняем формулу, которой придерживались 17 лет – с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке вышел из Газы». Эрдан сказал, что «десятки миллиардов долларов», которые мир направил с целью помочь сектору Газа и «реабилитировать» регион, пошли не на «постройку школ или больниц», а «для терроризма», передает РИА «Новости».

В воскресенье пройдет закрытое заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Эрдан заявил, что в открытом заседании нет необходимости: «Я не помню, чтобы кто-то говорил о достижении мира с «Аль-Каидой*» или с ИГИЛ* (террористические организации, запрещены в России). Мир не может быть достигнут с организацией, чья единственная цель – уничтожить вас. Так что речь идет чисто о борьбе с терроризмом».

При этом Израиль не намерен отказываться от нормализации отношений с Саудовской Аравией из-за обострения вокруг сектора Газа. Эрдан сказал: «Мы не видим причин, почему от этого следует отказываться. Мы считаем, что в регионе есть умеренные страны, которые хотят нормализовать отношения и жить в мире. Саудовская Аравия определенно одна из них».

Утром в субботу юг Израиля подвергся атаке из сектора Газа. Вся так называемая линия обороны против Газы была уничтожена палестинцами за три часа, а огонь перенесен вглубь территории Израиля. Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны.