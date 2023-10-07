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Появились данные о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи
Reuters: Администрация США планирует 11 октября объявить о выделении Украине военной помощи примерно на 200 млн долларов
Администрация президента США Джо Байдена планирует 11 октября объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму около 200 млн долларов, сообщили источники Reuters.
Reuters не поясняет, какие именно вооружения войдут в очередной пакет военной помощи Украине со стороны США, отмечая, что речь, вероятно, идет о типах боеприпасов и бронемашин, которые уже были переданы Киеву. Ожидается, что о новом пакете помощи будет объявлено «в среду на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе», передает ТАСС.
Накануне Пентагон отказался от перераспределения средств ради помощи Украине. Тем временем в ВСУ признали стопроцентную зависимость от помощи со стороны США.