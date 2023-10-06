  • Под Донецком сдались 17 солдат ВСУ, получивших приказ удерживать позиции без боеприпасов
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    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    5 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    7 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    14 комментариев
    6 октября 2023, 18:11

    Дизайнер Лебедев приехал в Чечню и извинился перед Кадыровым

    Tекст: Вера Басилая

    Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев во время поездки в Чечню встретился с главой региона Рамзаном Кадыровым и извинился за свои высказывания о нем.

    Дизайнер рассказал, что получил в Чечне диплом финалиста за второе место его студии в конкурсе на мастер-план Грозного. Кроме того, он смог лично пообщаться Рамзаном Кадыровым.

    «Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном [Кадыровым] за все, что могло его задеть в моих высказываниях. Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться», – написал Лебедев в своем Telegram-канале.

    В заключение Лебедев добавил, что в своем посте подтверждает «свое совершеннейшее почтение» Кадырову и «очень его уважает», еще раз попросив прощения.

    В 2019 году Кадыров высказался по поводу людей, разжигающих конфликты в интернете, и посоветовал властям жестко их наказывать. На это Лебедев ответил постом в соцсетях, в котором резко обвинил Кадырова в призывах «убивать людей».

    5 октября 2023, 21:50
    Путин сказал, где остановится спецоперация

    Путин рассказал, где остановится специальная военная операция

    Путин сказал, где остановится спецоперация
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай», говоря о том, каких рубежей России нужно достичь в ходе СВО.

    «По поводу, где нам остановиться. Вы знаете, что дело не в территориях, а в гарантии безопасности народов России и российского государства», – приводит РИА «Новости» слова президента.

    «Это более сложный вопрос, чем какая-то территория, – подчеркнул Путин. – Дело в безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы считаем их своими людьми. Это сложный вопрос, требующий разговора».

    Ранее Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО.

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    5 октября 2023, 18:38
    Путин назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Путин: С 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек и более 550 танков

    Путин назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 90 тыс. человек потеряли вооруженные силы Украины с начала июня в ходе так называемого контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг сказал, что, по последним данным, с 4 июня вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тыс. человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса, передает ТАСС.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что украинское командование направляет неподготовленных и неуверенных в своих силах военных ВСУ на штурм острова в дельте Днепра без необходимой артиллерийской поддержки.

    Коментарии (49)
    5 октября 2023, 20:25
    Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
    Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
    @ Виталий Шустров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава СК России Александр Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным найдены осколки гранат, внешнего воздействия на самолет не было, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным были обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было. К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Напомним, в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. Также Песков заявил, что международного расследования крушения самолета Пригожина не будет.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина.

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    5 октября 2023, 20:21
    Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил про разряд плотника
    Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил про разряд плотника
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», говоря о «окне в Азию», в шутку напомнил про свой плотницкий разряд и умение «окна строить».

    Сперва Путин отметил, что Россия не вводила санкции против Японии и не захлопывала окно в Азию, передает РИА «Новости». «Но не мы же ввели санкции против Японии. Не мы захлопнули вот это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония. Мы-то ничего и не делали», – сказал он.

    После этого Путин в шутку напомнил, что умеет «окна строить». «Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется. Если соотносится с нашим национальным интересом, поработаем над этим», – сказал президент.

    Также Путин добавил, что если Япония проявит инициативу в вопросе нормализации взаимоотношений, то Россия готова к сотрудничеству.

    «Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, и полагаете, что возможно, чтобы японская сторона как-то проявила какую-то инициативу. Это всегда неплохо, когда есть какое-то дело. Вы меня спросили, готовы ли мы на это ответить. Готовы, если будет такая инициатива со стороны той стороны, которая эти двери закрыла... Если вы считаете, пришло время приоткрыть эту форточку, так, пожалуйста. Мы же никогда и не говорили, что мы против», – сказал Путин.

    1 сентября на открытом уроке «Разговор о важном» президент рассказал, что получил квалификацию плотника четвертого разряда в стройотряде.

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    6 октября 2023, 11:50
    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»

    Майор ВС США Лайонс: «Буревестник» может стать серьезной угрозой для Америки

    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» является «экзотическим оружием», которое может стать серьезной угрозой для Соединенных Штатов, заявил майор армии США в отставке Майк Лайонс.

    Лайонс в интервью CBS News отметил, что обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. По его словам, теперь Россия сможет брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и резко увеличивать дальность его полета вплоть до десятков тысяч миль.

    Серьезной угрозой для США, считает американский военнослужащий, стало бы размещение таких ракет в Арктике. «Они смогут легко их запустить оттуда и поразить цели в Соединенных Штатах», – приводит его слова радио Sputnik.

    Напомним, президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Россия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

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    5 октября 2023, 21:44
    Первые партии САУ «Флокс» поступили в ВС России

    Ростех сообщил о передаче первых партий САУ «Флокс» в ВС России

    Первые партии САУ «Флокс» поступили в ВС России
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска начали получать новые самоходные артиллерийские установки (САУ) «Флокс» на колесной базе калибра 120 мм, сообщили в Ростехе.

    Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, оно может быстро производить несколько выстрелов и менять позицию, сообщили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    В августе 2022 года Ростех сообщал, что стартовало серийное производство САУ «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия».

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    6 октября 2023, 08:27
    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена взрывом
    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена взрывом
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена после серии ночных взрывов, приостановлена работа паромной переправы, заявил глава областной администрации Олег Кипер.

    По его словам, девять грузовых автомобилей загорелись, однако в данный момент пожар уже ликвидирован, передает ТАСС.

    При этом Кипер объявил, что временно остановлено функционирование паромной переправы.

    Ранее представитель подконтрольной киевскому режиму Одесской областной администрации Сергей Братчук заявил, что безопасность припортовой инфраструктуры и энергетических объектов невозможно обеспечить на 100%.

    Напомним, Россия заявляла в ООН, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях.

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    6 октября 2023, 12:56
    Военный эксперт объяснил, почему ВВС США уничтожили турецкий БПЛА в Сирии

    Военный эксперт Леонков: Турецкий БПЛА мог по ошибке подлететь к военной базе США

    Военный эксперт объяснил, почему ВВС США уничтожили турецкий БПЛА в Сирии
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Полет турецкого БПЛА в Сирии либо не был согласован с США, либо беспилотник отклонился от своего курса. Американцы, в свою очередь, не стали разбираться в причинах и уничтожили дрон союзника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США подтвердили, что американский истребитель F-16 в небе над Сирией сбил турецкий беспилотник.

    «Все полеты блока НАТО, в том числе и дронов, должны согласовываться с членами альянса. В данном случае Турция, скорее всего, не предупредила США о запуске БПЛА. Американцы, не став разбираться в причинах, проявили свою спесь и сбили подозрительный объект около базы», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Турецкие дроны летают рядом с американскими объектами, поскольку в том же районе располагаются курдские военные формирования. США оказывают поддержку представителям этого народа, в то время как Анкара считает их организации террористическими, поэтому и отправляет БПЛА бомбить их лагеря», – отмечает собеседник.

    «В данном случае дрон мог нанести удар рядом с военным лагерем США по ошибке. Такие аппараты летят в заранее заданный регион и выполняют там поставленные задачи. Но если их система дает сбой, то беспилотник может отклониться от курса. Такие инциденты происходили с теми же американцами в Афганистане и Сирии», – подчеркнул он.

    «Скорее всего, инцидент закончится взаимными обвинениями. Стороны скажут, что надо было предупредить друг друга, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Либо Турция и США решат проблему в кулуарах. Предполагаю также, что будет выработан механизм, который предотвратит подобные инциденты в будущем», – резюмировал Леонков.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил, что американский истребитель в небе над Сирией сбил турецкий беспилотник.

    Райдер заявил, что около 07.30 американские войска зафиксировали, что беспилотники наносят удары в окрестностях сирийской провинции Хасеке, причем некоторые удары пришлись по территории «оперативной зоны США» и были нанесены примерно в километре от места дислокации американских сил, которые переместились в бункеры, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Пентагона заявил, что примерно в 11.30 турецкий беспилотник вновь оказался в «оперативной зоне США». Американское командование сочло беспилотник, который находился на расстоянии менее полукилометра от сил Штатов, потенциальной угрозой, и около 11.40 истребители F-16 сбили дрон.

    По словам представителя Пентагона, важно отметить, что никто из представителей американских ВС не пострадал. «У нас нет никаких оснований полагать, что Турция намеренно целилась по американским силам. Как я уже говорил, министр обороны США поговорил с турецким коллегой и подтвердил готовность США продолжать тесно сотрудничать», – сказал Райдер.

    Напомним, беспилотник Bayraktar TB2 турецких ВВС сбили на севере сирийской провинции Хасеке над военной базой США и западной коалиции в Телль-Бейдаре. Дрон, готовившийся нанести удар по позициям курдских формирований, был поражен истребителем, передает Al Mayadeen.

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    5 октября 2023, 21:59
    Пассажир летевшего из Бангкока в Москву самолета воткнул вилку в соседа

    Пассажир летевшего из Бангкока в Москву самолета воткнул человеку вилку в плечо

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В направлявшемся из Бангкока в российскую столицу произошел дебош, один пассажир ранил другого вилкой, сообщили в МВД России.

    В дежурную часть ЛО МВД в Шереметьево сообщили, что в самолете пассажир ведет себя неадекватно, требуется помощь правоохранителей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них нанес другому три удара вилкой в плечо. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

    Нападавшего обезвредил экипаж, позже его передали полиции. Мужчину доставили в дежурную часть, ему также понадобилась медпомощь. Проводится проверка.

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    5 октября 2023, 20:46
    Путин заявил о продвижении российских войск в зоне СВО

    Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в среду продвинулись и улучшили свое положение на 12 участках в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    Путин отметил, что Вооруженные силы России чувствуют себя уверенно на линии соприкосновения и двигаются по многим направлениям, передает ТАСС.

    «Российские войска уверенно себя чувствуют, по многим направлениям двигаются. Вчера (продвинулись) по всей линии соприкосновения на 12 участках», – сообщил российский лидер. Он добавил, что «это называется просто улучшение своего положения на поле боя».

    Президент также сообщил, что за год около 350 тыс. человек подписали контракты с Министерством обороны России. Он отметил, что это говорит о доверии людей к политике страны.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО.

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    6 октября 2023, 04:17
    Трамп выразил готовность на время стать спикером Палаты представителей США

    Бывший американский президент Трамп выразил готовность на время стать спикером Палаты представителей Конгресса США

    Трамп выразил готовность на время стать спикером Палаты представителей США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность на некоторое время стать спикером Палаты представителей Конгресса США, если республиканцы не найдут другого кандидата.

    По словам Трампа, республиканцы спросили у него, может ли он рассмотреть возможность занять место спикера Палаты представителей, пока не найдут долгосрочную кандидатуру, передает ТАСС.

    «Я иду на это не потому, что хочу. Я сделаю это, если это будет необходимо, если они не смогут принять решение», – приводит слова Трампа телеканал Fox News.

    Трамп сообщил, что «ради партии» республиканцев готов занять кресло спикера на срок в «30, 60 или 90 дней». Он также отметил, что его основное внимание сконцентрировано на президентской кампании.

    По сведениям источников американского издания Politico, на следующей неделе Трамп направится в Вашингтон, чтобы предложить однопартийцам свою кандидатуру на пост спикера. Назначение Трампа считается маловероятным, так как Палата представителей никогда не избирала на должность спикера человека не из Конгресса, хотя это и не запрещено формально.

    Напомним, в среду конгрессмен Трой Нильс предложил кандидатуру Трампа на пост спикера Палаты представителей США. Однако Трамп отказался возглавить нижнюю палату Конгресса.

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    6 октября 2023, 04:53
    В Германии рассказали о перепалке глав ЕК и Евросовета из-за Украины

    Spiegel: Глава Евросовета Мишель и председатель ЕК фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины

    В Германии рассказали о перепалке глав ЕК и Евросовета из-за Украины
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, говорится в материале Spiegel.

    В интервью немецкому изданию Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Как утверждается в публикации, Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины, передает РИА «Новости».

    Мишель заявил немецким журналистам, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Евросоюз в 2030 году. В этом же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения. В статье говорится, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году.

    Как утверждается в материале, в прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась «довольно странная» борьба за власть. «Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», – говорится в публикации.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с «политическим штормом» в США и призвал Европу в таких условиях «не прятать паруса от ветра» и «быть максимально мощной во всех ключевых вопросах».

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    5 октября 2023, 22:59
    Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой

    SwissInfo: Правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины за добровольный отъезд на родину

    Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой
    @ IMAGO/Olaf Schuelke/Reuter

    Tекст: Антон Никитин

    Правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины от 1 до 4 тыс. долларов (от 100 до 400 тыс. рублей) за добровольный отъезд из конфедерации на родину, сообщает SwissInfo.

    Как сообщается в материале, стратегия правительства Швейцарии по возвращению украинцев на родину предусматривает выезд из конфедерации в срок от шести до девяти месяцев, сообщает сетевое издание «Украина.ру».

    Власти Швейцарии считают, что к 2025 году примерно 70 тыс. украинцев могут вернуться домой, причем 80% из них добровольно, а остальные 20% (14 тыс. человек), предположительно, намерены дожидаться истечения предельно разрешенного срока пребывания. В материале говорится, что этот процент, как ожидается, будет варьироваться в зависимости от продолжительности боевых действий на Украине. Власти конфедерации пришли к выводу, что чем дольше беженец с Украины находится в Швейцарии, тем меньше вероятность, что он захочет уехать по собственной воле.

    Учитывая обстоятельства, правительство Швейцарии намерено «сделать все возможное для поощрения добровольных отъездов украинцев домой». По мнению правительства Швейцарии, срок выезда не должен быть слишком коротким, чтобы была возможность обеспечить логистическое планирование возвращения. При этом власти конфедерации не хотят побуждать украинцев откладывать свой отъезд.

    В 2024-2025 годах для большинства беженцев завершится период статуса временной защиты, который никогда не предназначался для долгосрочного пребывания в Швейцарии. По состоянию на конец сентября срок действия этого статуса истек у почти 17 тыс. украинцев.

    Ранее председатель окружного совета Баден-Вюртемберга Йоахим Вальтер рассказал, что у украинских беженцев в Германии нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей.

    Коментарии (30)
    5 октября 2023, 18:54
    Путин: Армения отвергла предложения России по Карабаху
    Путин: Армения отвергла предложения России по Карабаху
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предлагала Армении пути решения вопроса с Нагорным Карабахом, но Ереван отверг их и продолжил сражаться, заявил российский президент Владимир Путин.

    На пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин сказал, что Россия на протяжении последних 15 лет предлагала Армении пойти на компромиссы в вопросе с Карабахом, например, вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха и оставить два за собой, но армянские власти не согласились на это, передает ТАСС.

    «Но наши карабахские друзья из раза в раз нам все время говорили: «Нет, это создаст для нас определенные угрозы». […] А что будете делать? «Будем сражаться», – рассказал Путин.

    «В 2020-м начались боевые действия. <...> В итоге Азербайджан дошел до Шуши, мы тогда все же подписали мирный договор между сторонами. Там появились наши миротворцы, они должны были только наблюдать за соблюдением режима прекращения огня. Других возможностей у миротворцев не было», – напомнил президент.

    После этого Армения на встрече в Праге признала Карабах частью Азербайджанской Республики и подчеркнула, что признает суверенитет Баку в рамках Азербайджанской СССР, куда входил и Карабах, добавил Путин.

    Ранее Баку обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха.

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    6 октября 2023, 12:05
    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

    Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Мохаммади

    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира
    @ Mohammadi family archive/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Нобелевская премия мира 2023 года присуждена находящейся в заключении иранской правозащитнице Наргес Мохаммади «за борьбу против угнетения женщин» и за «продвижение прав человека и свободы для всех», сообщил Нобелевский комитет.

    Представляя лауреата, председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен заявила, что «премия мира в этом году также присуждается сотням тысяч людей», выступившим в прошлом году против дискриминации и угнетения в отношении женщин в Иране, передает ТАСС.

    Иранские власти задерживали Наргес Мохаммади 13 раз, пять раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюрьмы. Правозащитница все еще находится в заключении.

    Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира присуждается «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив». Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации.

    Нобелевской премией мира до сего дня обладали 110 человек, включая 18 женщин, а также 27 организаций. Первыми в 1901 году ее удостоились основатель Международного комитета Красного Креста швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан и основатель пацифистской организации «Лига мира и свободы» (1867) французский политический деятель Фредерик Пасси.

    Также лауреатами премии нередко становились политики, общественные и религиозные деятели: президент США Теодор Рузвельт (1906), борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг (1964), канцлер ФРГ Вилли Брандт (1971), госсекретарь США Генри Киссинджер (1973), мать Тереза (1979), лидер польского профсоюза «Солидарность» Лех Валенса (1983), англиканский архиепископ Десмонд Туту из ЮАР (1984), далай-лама XIV Тензин Гьяцо (1989), борец с апартеидом Нельсон Мандела (1993), президент США Барак Обама (2009).

    Наши соотечественники трижды были отмечены этой наградой: академик Андрей Сахаров (1975) – «за борьбу со злоупотреблением властью», президент СССР Михаил Горбачев (1990) – «в знак признания его роли в мирном процессе», журналист Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом, 2021) – за «усилия по защите свободы слова».

    В 1961 году наградой был отмечен генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд (Швеция), который погиб в сентябре того же года в авиакатастрофе. Этот случай стал единственным в истории премии, когда награда присуждалась посмертно. Позднее Нобелевский фонд запретил посмертное награждение.

    Единственным лауреатом, отказавшимся от премии мира, стал вьетнамский политический деятель (представитель Северного Вьетнама) Ле Дык Тхо (1973).

    Средний возраст награжденных составляет 62 года. Самым молодым лауреатом является пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которой на момент присуждения в 2014 году было 17 лет, а самым пожилым – 87-летний британец Джозеф Ротблат (1995).

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