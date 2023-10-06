Дизайнер Лебедев приехал в Чечню и извинился перед Кадыровым

Tекст: Вера Басилая

Дизайнер рассказал, что получил в Чечне диплом финалиста за второе место его студии в конкурсе на мастер-план Грозного. Кроме того, он смог лично пообщаться Рамзаном Кадыровым.

«Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном [Кадыровым] за все, что могло его задеть в моих высказываниях. Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться», – написал Лебедев в своем Telegram-канале.

В заключение Лебедев добавил, что в своем посте подтверждает «свое совершеннейшее почтение» Кадырову и «очень его уважает», еще раз попросив прощения.

В 2019 году Кадыров высказался по поводу людей, разжигающих конфликты в интернете, и посоветовал властям жестко их наказывать. На это Лебедев ответил постом в соцсетях, в котором резко обвинил Кадырова в призывах «убивать людей».