«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.5 комментариев
Узбекистан пригрозил заблокировать Yandex Go
Узбекистан потребовал от Yandex Go получить статус налогового резидента
Компания Нидерландов Ridetech International, которая представляет в Узбекистане агрегатор такси Yandex Go, должна зарегистрироваться в качестве налогового резидента, в противном случае его деятельность будет заблокирована, заявили в государственном налоговом комитете страны (ГНК).
Отмечается, что регистрация в качестве налогового резидента и оплата соответствующих налогов соответствует законодательству Узбекистана, передает ТАСС.
Как указали в комитете, если требования не будут выполнены до 1 декабря 2023 года, в Министерство цифровых технологий будет направлено официальное обращение о блокировке использования электронной платформы Yandex Go в качестве агрегатора в стране.
В сообщении говорится, что компании необходимо предоставлять клиентам фискальные чеки и обеспечить взаимосвязь с информационной системой налоговых органов. Ранее сообщалось, что доходы Ridetech International в Узбекистане не подлежат налогообложению, поскольку между Узбекистаном и Нидерландами подписан договор об избежании двойного налогообложения.
Ранее в Эстонии решили запретить работу «Яндекс.Такси».