Организаторы наблюдения на выборах обсудили подготовку к президентской кампании

По словам ответственного секретаря СПЧ, главы МРГ СПЧ по выборам, сопредседателя Корсовета при ОП по общественному контролю за голосованием Александра Точенова, активная работа по подготовке независимых наблюдателей должна начинаться уже с середины декабря, когда будут объявлены выборы. Он подчеркнул, что важно не допустить нарушений со стороны организаторов и участников выборов, но в то же время не допустить и провокации, распространение ложных сведений.

Глава Комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова отметила, что поправки в закон о выборах президента, внесенные в Госдуму накануне, прошли апробацию на выборах в Единый день голосования, следует из сообщения на сайте НОМ.

Член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод отметил, что за каждым этапом федеральной кампании нужен пристальный общественный контроль. «Попытки очернить прошедшие в сентябре выборы не прекращаются и по сей день – все эти информационные атаки необходимо отражать», – отметил правозащитник.

По словам заместителя председателя Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», члена ОНК города Москвы Алексея Пескова, необходимо обратить внимание и на необходимость развития инструментов наблюдения за голосованием в учреждениях закрытого типа – «очень важно информировать людей о том, как организованы выборы в таких местах».

О том, как было организовано общественное наблюдение на выборах в Вологодской области, рассказал заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области, Ибадат Рзаев. Он заявил, что за каждым членом палаты закреплен городской или муниципальный округ, и в рамках кураторства каждый из них работает с местной общественностью, населением, органами власти по всему спектру социально значимых и экономических вопросов.

Председатель Общественной палаты Калининградской области Игорь Селиванов в свою очередь поделился опытом наблюдения за дистанционным электронным голосованием, которое применялось в ЕДГ в регионе на трех избирательных кампаниях. Он отметил, что благодаря методическим материалам, обучающим мероприятиям, которые проводились на площадке ОП РФ IT-специалистами, было несложно разобраться, как работают алгоритмы наблюдения, и установить, что никаких вмешательств в систему не происходило.



Член ОП от Рязанской области Ольга Воронова убеждена, что во многом благодаря масштабной системе наблюдения в России, законодательным новациям обстановка на участках стала спокойной и позитивной, между партиями установился консенсус по глобальным вопросам, провокаторам был поставлен заслон.

Межрегиональные круглые столы «Общество и выборы» состоялись в Якутске, Владивостоке, Самаре, Новосибирске, Воронеже и Вологде, став традиционными площадками. Их организуют члены мониторинговой группы СПЧ по выборам и представители Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием.

