Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении

Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении

Tекст: Кристина Цыцура

По словам Лукашенко, США упрекают Киев в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы, передает РИА «Новости».

«Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте, и побольше туда молодежи бросайте», – сказал глава Белоруссии.

По мнению Лукашенко, ВСУ «увязли в своем контрнаступлении», фронт и линия соприкосновения стоят на месте. «Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап, обозначили 4-8 недель», – добавил президент.

Ранее западные СМИ писали о том, что на Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ.