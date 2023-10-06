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Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении
Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении, а США торопят его.
По словам Лукашенко, США упрекают Киев в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы, передает РИА «Новости».
«Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте, и побольше туда молодежи бросайте», – сказал глава Белоруссии.
По мнению Лукашенко, ВСУ «увязли в своем контрнаступлении», фронт и линия соприкосновения стоят на месте. «Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап, обозначили 4-8 недель», – добавил президент.
Ранее западные СМИ писали о том, что на Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ.