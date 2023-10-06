«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.0 комментариев
Кремль призвал дождаться результатов аудита «Почты России»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться результатов аудита «Почты России», прежде чем приступать к решению связанных с финансами компании вопросов.
Песков заверил, что правительство занимается вопросом убытков в компании, но «надо дождаться результатов аудита и тогда уже дальше разбираться с этой проблемой», передает ТАСС.
Ранее совет директоров «Почты России» поручил провести аудит расходов компании с расчетом на докапитализацию, рефинансирование долга и послабления в регулировании, передает РБК. Меры поддержки компании будут зависеть от результатов процедуры.
В конце марта «Почта России» отчиталась о первом с 2014 года чистом убытке по итогам 2022 года в размере 27 млрд рублей. В сентябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала тщательно проанализировать положение «Почты России» из-за растущей «финансовой дыры» в компании.