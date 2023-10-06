В Олимпийском комитете России не увидели смысла взаимодействовать с ЕОК

В Олимпийском комитете России не видят смысла во взаимодействии с ЕОК до решения CAS

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в заявлении ОКР, в свете очередного витка фарса, исполненного главой ЕОК в комментариях одному из прозападных новостных ресурсов, ОКР считает необходимым заявить следующее: в июне 2022 года ОКР был безосновательно лишен возможности принять участие в генеральной ассамблее ЕОК – сначала в формате очного присутствия, а потом и по видеосвязи, передает ТАСС. В заявлении указано, что ОКР до сих пор не получил ни приемлемых разъяснений, ни извинений за неправомерный недопуск к проведенным с февраля 2022 года мероприятиям ЕОК, поэтому практического смысла в каком-либо взаимодействии с ЕОК на данный момент нет.

Как отмечается в заявлении, ОКР опротестовал действия ЕОК в Спортивном арбитражном суде в Лозанне и после вынесения CAS решения по итогам проведенных в июле слушаний будут приниматься решения о дальнейших шагах с российской стороны.

Генеральная ассамблея ЕОК проходит в Стамбуле с 6 по 7 октября.

Ранее сообщалось, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может передать вопрос об оценке статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в Спортивный арбитражный суд (CAS).