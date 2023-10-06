Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?2 комментария
В МИД назвали «блеклым» визит Зеленского в США и Канаду
Замглавы МИД Вершинин назвал «блеклым» визит Зеленского в США и Канаду
Представители Запада не стали делать Украину ведущей темой на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, а приезд украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и Канаду и вовсе получился блеклым, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
По его словам, единственной характеристикой касательно визита Зеленского в США и Канаду станет «блеклый», передает ТАСС.
Более того, Вершинин добавил, что людям тоже становится понятно, если они посмотрят на ряд визитов в Нью-Йорк, Вашингтон, а затем встречу в канадском парламенте с нацистом Ярославом Гунькой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с «политическим штормом» в США и призвал Европу в таких условиях «не прятать паруса от ветра» и «быть максимально мощной во всех ключевых вопросах».