Автомобиль сбил пешеходов и влетел в стоящую в Гагаринском тоннеле машину в Москве

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что машина врезалась в стоящий на мигающем аварийном сигнале автомобиль, попутно сбив двух находящихся рядом пешеходов.

В данный момент на месте работают оперативные службы столицы, движение не затруднено.





По информации прокуратуры Москвы, двое пострадавших мужчин, находившихся в момент аварии на проезжей части, а также пассажирка такси доставлены в больницу.

Накануне в Волгоградской области произошло столкновение грузового и легкового автомобилей, погибли четыре человека.