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    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается.

    38 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    9 комментариев
    6 октября 2023, 06:44

    ВВС России нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ у Серебрянки

    Минобороны: Российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки

    ВВС России нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ у Серебрянки
    @ vk.com/mil

    Tекст: Антон Никитин

    Российская бомбардировочная авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянки (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе Серебрянки. Офицер также сообщил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито три украинских беспилотника в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики, передает ТАСС.

    Накануне российская авиация нанесла удары по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка на краснолиманском направлении.

    5 октября 2023, 10:20
    В Польше рассказали о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной

    Mysl Polska: Запад не собирается оставлять на территории Украины даже выжженной земли

    В Польше рассказали о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    При потере контроля над Украиной западные страны скорее превратят ее в выжженную землю, сообщает обозреватель Mysl Polska Конрад Ренкас.

    По его словам, предвидя потерю контроля над Киевом, представители Запада постараются не оставить на территории Украины даже выжженной земли, передает РИА «Новости».

    Ренкас отметил, что, пугая Киев Россией и голодом, страны Запада стремятся таким образом скрыть аферу по отношению к Украины в виде обречения ее на полное опустынивание.

    По словам автора заметки, зерновой шантаж также нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении конфликта сторон.

    Ранее американские СМИ писали, что единый фронт Запада на украинском направлении дает все больше трещин, однако у Киева нет иного выбора, кроме как улыбаться и терпеть.

    Коментарии (38)
    5 октября 2023, 15:37
    Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева, обозначив намерение обсудить данный вопрос на полях саммита Европейского политсообщества в испанской Гранаде.

    По его словам, в Киеве не переживают из-за риска снижения поддержки со стороны Вашингтона, принимая во внимание тяжелый предвыборный период для США и разные политические голоса, передает ТАСС.

    Тем не менее Зеленский заверил, что эти вопросы будут обсуждаться, а в Киеве серьезно настроены работать над этим вопросом.

    Кроме того, западным журналистам глава Украины рассказал о том, что Киев ожидает помощи западных стран к зиме, чтобы представители ЕС и США обеспечили Украине воздушный щит – передали допсредства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отправляющий десятки тысяч соотечественников на смерть и выпрашивающий у США миллиарды долларов Зеленский ведет себя отвратительно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как киевский режим направил американскую «помощь» на теракты в России.

    Коментарии (11)
    5 октября 2023, 11:09
    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО

    Шойгу: Сформировано девять резервных полков, которые пополняются контрактниками

    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В составе Вооруженных сил (ВС) России для группировок в зоне спецоперации сформированы девять резервных полков, которые пополняются контрактниками, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Министр по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск сообщил, что соответствующее решение было принято Генеральным штабом. «У нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», – приводятся слова Шойгу в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

    Шойгу сообщил, что за последнее время набрано 38 тыс. добровольцев для участия в спецоперации. По его словам, эти люди отличаются высокой мотивацией, они готовы к выполнению боевых задач, некоторые из них уже обладают боевым опытом. Многие добровольцы, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй и третий раз, сообщил министр.

    Также министр обороны отметил работу российских регионов и их руководства. В частности, Шойгу упомянул, что глава Якутии Айсен Николаев лично занимается вопросами по набору добровольцев. По его словам, в регионе сформирован отряд добровольцев, который уже обрел боевую славу.

    По словам Шойгу, все российские офицеры-инструкторы, ведущие доподготовку на всех сформированных в рамках спецоперации направлениях, имеют боевой опыт.

    Ранее сообщалось, что Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

    Коментарии (27)
    5 октября 2023, 13:31
    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь

    Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США

    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз не может компенсировать Украине помощь, оказание которой приостановила американская сторона, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Конечно, Европа не может заменить США», – сказал Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). При этом он отметил, что ЕС может «сделать больше» для Украины, однако в этом вопросе политик считает вклад с американской стороны «незаменимым».

    Боррель от своего имени и от имени украинцев выразил надежду, что США будут искать возможность пересмотреть принятые решения и вернуться к поддержке Украины, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (19)
    5 октября 2023, 10:45
    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву

    Президент Словакии Чапутова выступила против продления помощи Киеву после победы экс-премьера на выборах

    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Словакии Зузана Чапутова выступила против продолжения предоставления Киеву пакета военпомощи после победы на парламентских выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьера страны Роберта Фицо, сообщает издание Dennik.

    Уточняется, что президент Словакии выступила против продолжения оказания поддержки Киеву, так как она сочла необходимым уважать результаты голосования, передает ТАСС.

    Как подчеркнула Чапутова, игнорирование мнения победившей на выборах партии в данном вопросе «создаст неудачный прецедент на будущее».

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Немецкие СМИ писали ранее, что украинские политики испытывают отчаяние из-за низких темпов поставок западных вооружений для нужд ВСУ.

    Коментарии (12)
    5 октября 2023, 15:21
    В Крыму нашли тело украинского диверсанта

    Аксенов сообщил о найденном теле украинского диверсанта в Крыму

    В Крыму нашли тело украинского диверсанта
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с местом высадки украинских боевиков в Крыму нашли тело одного из диверсантов, сообщил руководитель региона Сергей Аксенов в четверг.

    Мужчина был облачен в экипировку, его тело обнаружили в пяти километрах от места высадки основной диверсионной группы, сообщил Аксенов в эфире «Крым 24», передает ТАСС.

    Глава Крыма предположил, что вскоре могут быть найдены и другие тела диверсантов. По его словам, попавшему в плен члену группы 46 лет, вероятно, это офицер разведки.

    Напомним, самолеты ВКС России в ночь на среду в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ. Один из участников украинской ДРГ попал в плен, он заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму.

    Коментарии (14)
    5 октября 2023, 19:56
    Путин объяснил поставки газа через Украину
    Путин объяснил поставки газа через Украину
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия платит Украине за транзит газа на Запад, потому что исполняет свои контрактные обязательства, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы деньги платим (Украине за транзит газа), потому что это транзитная страна, а поставляем транзитом через Украину только потому, что мы исполняем свои контрактные обязательства перед нашими контрагентами в Европе», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия получает деньги за поставки, а это укрепляет ее финансовое состояние.

    Ранее на Украине объяснили, почему продолжают брать деньги у Газпрома и качать российский газ. Газета ВЗГЛЯД анализировала, какие выгоды получает Украина от транзитного бизнеса и чего лишится, когда его придется закрыть.

    Коментарии (39)
    5 октября 2023, 12:44
    Эксперт объяснил, зачем США нужно «ужесточение демократии» на Украине

    Политолог Скачко: США устраняют украинских олигархов под предлогом «ужесточения демократии»

    Эксперт объяснил, зачем США нужно «ужесточение демократии» на Украине
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Все реформы в рамках «ужесточения демократии» направлены на усиление контроля США над Украиной. Например, борьба с коррупцией устранит местных олигархов, что позволит Вашингтону полностью распоряжаться активами разрушенной страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине представили концепт «ужесточения демократии».

    «Ужесточение демократии» стало результатом давления США на офис Зеленского. Вашингтон хочет видеть Украину ручной и покладистой. Однако олигархи, ведущие свою игру, часто вмешиваются в планы Белого дома. Этим, в частности, объясняются регулярные заявления о необходимости борьбы с коррупцией», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Теперь же под предлогом улучшения демократической системы в стране Штаты начали открытое наступление на владельцев крупного капитала. В необходимых изменениях указаны продолжение судебной реформы и нормирование добропорядочного лоббизма. Эти практики также помогут американцам добиться поставленных целей», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, создается фундамент «воспитания» якобы гражданских лиц, которые будут способны вмешиваться в украинскую политику от лица США на законных основаниях. Подчеркивается и организация антимонопольного комитета – еще одного рычага влияния на коммерческие организации страны», – отмечает эксперт.

    «Интересно, что в рамках «ужесточения демократии» планируется и уменьшение числа народных депутатов. Это сделает органы власти более покорными. Не придется распылять усилия на большую группу разношерстных политиков. Украшает все это тезис о поддержке якобы независимой журналистики», – считает политолог.

    «Очевидно, что сотрудники СМИ станут еще одной опорой Вашингтона, с помощью которой можно будет оказывать давление на неугодных руководителей. В результате реформ по «ужесточению демократии» Украина станет полностью ручным государством, из которого будут выжаты все соки. Это происходит со всеми сторонниками США», – акцентирует Скачко.

    «Все «замечательные» изменения должен кто-то охранять. Именно поэтому офис Зеленского и озаботился пересмотром самого понятия «инвалидность». У ВСУ наблюдается проблема с личным составом, а многие люди сознательно наносят себе увечья, лишь бы не идти на фронт. Вот и пытаются отправить в зону СВО любого, невзирая на его состояние», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, данная реформа сможет поспособствовать существенному снижению количества социальных выплат. Деньги можно будет перенаправить на более «важные» дела, например, на «ужесточение демократии», – резюмирует Скачко.

    Ранее на Украине представили концепт «ужесточения демократии». Об этом сообщил глава кабмина страны Денис Шмыгаль. По его словам, правительство государства приступит к реализации плана реформ до 2027 года. Кроме того, будет разработана дорожная карта, которая будет основываться на озвученном концепте.

    Он подчеркнул, что документы с описанием грядущих изменений уже переданы послам государств G7. Сообщается, что речь идет о «противодействии олигархически-коррупционным угрозам», а также об «укреплении национальной безопасности Украины, защищенности развития ее демократии от авторитарных посягательств».

    В частности, в стране будет создан консультативно-совещательный орган, который должен способствовать внедрению механизмов защиты от пагубного воздействия владельцев крупного капитала. Помимо этого, планируется усиление способностей антикоррупционных органов и средств борьбы с отмыванием средств.

    Также заявлено о намерении продолжить реализацию судебной реформы. «Ужесточение демократии» включает в себя и защиту интересов бизнеса, нормирование добропорядочного лоббизма, лишение центральных органов исполнительной власти функций управления госпредприятиями. Подчеркиваются планы по созданию антимонопольного кабинета.

    Отмечается, что в рамках намеченных реформ до 2027 года будет завершен процесс децентрализации страны. Кроме того, создадут суверенный фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами. Заявлено о поддержке профессиональной независимой журналистики.

    Помимо «ужесточения демократии» в стране заявили и о необходимости изменения понятия инвалидности. Так, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о планах поменять «постсоветское понятие» на «оценку потери функциональности». По его мнению, граждане страны гонятся за этим статусом потому, что он «дает льготы и компенсации».

    Он отметил, что эти меры не возвращают человека в «экономическое состояние». Ляшко считает, что от данной практики необходимо отказаться в пользу сопровождения человека на реабилитацию, после которой он сможет вернуться в «соответствующую сферу», где начнется поиск возможности возвращения ему функциональности.

    Между тем количество случаев сознательного нанесения вреда здоровью себе или близким на Украине растет. Так, в местных СМИ появился рассказ девушки Вики о том, как муж сломал ей ногу, чтобы его выпустили за границу вместе с супругой и ребенком в качестве опекуна.

    Коментарии (2)
    5 октября 2023, 17:54
    Путин: Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать по миру
    Путин: Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать по миру
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру, во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 трлн долларов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «В США заминка с поддержкой Украины, связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге деньги найдут, напечатают еще. Напечатали же за постковидный период и в ковидный период девять с лишним триллионов долларов. Отпечатать еще кой-чего и разбросать это на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Западу всегда нужен враг для объяснения необходимости силовых действий и экспансий, а также сохранения внутреннего контроля.

    Коментарии (11)
    5 октября 2023, 12:22
    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия

    Эксперт Кнутов: Чтобы восполнить нехватку вооружения у ВСУ, США вынуждены незаконно передать Украине иранское оружие

    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ сейчас не хватает вооружения. Однако угроза шатдауна осложнила Вашингтону поставки военной помощи. Поэтому американцы проигнорируют международные законы и отправят конфискованное иранское оружие на Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в американских СМИ сообщили, что США передадут Украине перехваченное по пути в Йемен оружие из Ирана.

    «ВСУ нуждаются в пополнении своего арсенала. Это признал даже Зеленский, заявив о нехватке в войсках снарядов и средств ПВО. В то же время США сейчас находятся под угрозой шатдауна, что сильно осложняет выделение помощи Украине. Уже заключенные контракты выполняются, но с новыми возникают проблемы», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Поэтому Вашингтон сейчас ищет все возможности для того, чтобы хоть как-то помочь Украине. С одной стороны, Штаты могут надавить на европейских союзников, чтобы те поставили ВСУ новое оружие. Однако у многих стран НАТО уже полупустые арсеналы. Об этом, например, заявила Британия», – отмечает он.

    «С другой стороны, США могут воспользоваться нелегальными методами, которые мы видим сейчас на примере передачи конфискованного иранского оружия ВСУ. Данные поставки противоречат нормам как международного, так и американского права. Перехваченный груз должен быть уничтожен. Однако американцы проигнорировали законы и собираются отправить его на Украину», – резюмировал Кнутов.

    Ранее стало известно, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен. CNN сообщает, что на Украину будут отправлены тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников.

    New York Times со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что Вашингтон на этой неделе уже передал ВСУ около 1,1 млн патронов к автоматам АК-47, захваченным у Ирана.

    Вооружение было конфисковано в декабре на незарегистрированном судне, направлявшемся в Йемен. Правительство США завладело боеприпасами в июле через гражданский иск министерства юстиции. После официальные лица Вашингтона начали искать путь для передачи груза на Украину.

    В феврале спецназ Франции также перехватил направляющееся в Йемен из Ирана судно с оружием и боеприпасами. На борту обнаружили более 3 тыс. автоматов, не менее 500 тыс. патронов и 20 противотанковых управляемых ракет, сообщает Wall Street Journal.

    Напомним, Владимир Зеленский назвал нехватку оружия и ПВО главной проблемой контрнаступления ВСУ. Он отметил, что украинской армии не хватает снарядов и средств ПВО.

    Коментарии (2)
    5 октября 2023, 09:06
    Американский полковник назвал поведение Зеленского отвратительным

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор назвал поведение Зеленского отвратительным

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский, отправляя десятки тысяч соотечественников на смерть и выпрашивая у США миллиарды долларов, ведет себя «отвратительно», заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что «каждые несколько минут» Зеленский «открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США». При этом, указал полковник, у американской стороны нет возможности отследить, куда уходят эти деньги.

    «Это позор», – заявил Макгрегор.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как киевский режим направил американскую «помощь» на теракты в России.

    Коментарии (5)
    5 октября 2023, 08:58
    В Крыму назвали фашизмом угрозу Киева сделать полуостров «безлюдным»

    В Украинской общине Крыма назвали фашизмом угрозу Киева сделать полуостров «безлюдным»

    В Крыму назвали фашизмом угрозу Киева сделать полуостров «безлюдным»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Крыму не боятся фашистских угроз со стороны киевского режима, заявила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, комментируя угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины сделать Крым «безлюдным».

    Гридчина заявила РИА «Новости», что провальная попытка украинских десантников высадиться в Крыму призвана лишь отвлечь внимание от провального контрнаступления ВСУ. «Мы не боимся таких нападений и их фашистских угроз», – подчеркнула она, отметив, что запугать крымчан не удастся, как и пошатнуть внутриполитическую обстановку в регионе.

    «Россия – сильная страна, наш народ славится единством и верностью отчизне», – сказала Гридчина, добавив, что в Крыму полностью поддерживают российских военнослужащих и верят в победу России.

    Напомним, самолеты ВКС России в ночь на среду в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.

    При этом ГУР МО Украины распространило видео, на котором украинские военные якобы стоят на берегу Крыма, демонстрируя там флаг своей страны, и обещают сделать полуостров «украинским или безлюдным». Участник ДРГ на допросе заявил, что видео и фото на фоне украинского флага в Крыму были задачей его группы.

    Коментарии (14)
    5 октября 2023, 07:39
    Украина обстреляла Курскую область кассетными боеприпасами

    Губернатор Курской области Старовойт сообщил об украинском обстреле Рыльска кассетными боеприпасами

    Украина обстреляла Курскую область кассетными боеприпасами
    @ A Razdobarov/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украина обстреляла приграничный город Рыльск кассетными боеприпасами, женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Пострадавшая госпитализирована. Повреждения получили дома, хозпостройки и автомобили, есть неразорвавшиеся боеприпасы, ими занимаются саперы, сообщил Старовойт в Telegram.

    Напомним, Старовойт также сообщил, что украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.

    Коментарии (16)
    5 октября 2023, 21:37
    Депутат Рады потребовал встречи с Зеленским из-за ситуации на фронте

    Депутат Рады Гончаренко потребовал встречи с Зеленским для обсуждения ситуации на фронте

    Депутат Рады потребовал встречи с Зеленским из-за ситуации на фронте
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что требует встречи с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить критическую ситуацию на фронте.

    Он отметил, что плохо работает система выплат, поэтому военные месяцами ждут предоставления статуса участника боевых действий, также необходимо решить вопрос с демобилизацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Гончаренко.

    Он добавил, что хотел бы донести до президента бессмысленность проведения выборов во время военного конфликта. А также обсудить потерю «поддержки в США».

    Напомним, ранее власти США заявили, что у них недостаточно средств на долгосрочную поддержку ВСУ.

    Коментарии (2)
    5 октября 2023, 22:59
    Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой

    SwissInfo: Правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины за добровольный отъезд на родину

    Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой
    @ IMAGO/Olaf Schuelke/Reuter

    Tекст: Антон Никитин

    Правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины от 1 до 4 тыс. долларов (от 100 до 400 тыс. рублей) за добровольный отъезд из конфедерации на родину, сообщает SwissInfo.

    Как сообщается в материале, стратегия правительства Швейцарии по возвращению украинцев на родину предусматривает выезд из конфедерации в срок от шести до девяти месяцев, сообщает сетевое издание «Украина.ру».

    Власти Швейцарии считают, что к 2025 году примерно 70 тыс. украинцев могут вернуться домой, причем 80% из них добровольно, а остальные 20% (14 тыс. человек), предположительно, намерены дожидаться истечения предельно разрешенного срока пребывания. В материале говорится, что этот процент, как ожидается, будет варьироваться в зависимости от продолжительности боевых действий на Украине. Власти конфедерации пришли к выводу, что чем дольше беженец с Украины находится в Швейцарии, тем меньше вероятность, что он захочет уехать по собственной воле.

    Учитывая обстоятельства, правительство Швейцарии намерено «сделать все возможное для поощрения добровольных отъездов украинцев домой». По мнению правительства Швейцарии, срок выезда не должен быть слишком коротким, чтобы была возможность обеспечить логистическое планирование возвращения. При этом власти конфедерации не хотят побуждать украинцев откладывать свой отъезд.

    В 2024-2025 годах для большинства беженцев завершится период статуса временной защиты, который никогда не предназначался для долгосрочного пребывания в Швейцарии. По состоянию на конец сентября срок действия этого статуса истек у почти 17 тыс. украинцев.

    Ранее председатель окружного совета Баден-Вюртемберга Йоахим Вальтер рассказал, что у украинских беженцев в Германии нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей.

    Коментарии (14)
    Главное
    Путин заявил о продвижении российских войск в зоне СВО
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    ООН позавидовала успехам российской экономики

    В ООН признали, что Россия ускорила рост своей экономики. А добиться этого смогли немногие страны G20. Общий объем экспорта России также не сильно изменился, несмотря на санкции. Нефтегазовые доходы растут с каждым месяцем. Однако расслабляться рано. Какие опасности предстоит преодолеть? Подробности

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    Главный враг ВСУ в США празднует первую большую победу

    В США сенсация: спикер Палаты представителей отстранен от должности. А все из-за Украины, точнее, из-за того, что небольшая группа американских депутатов не желает жертвовать на ВСУ ни цента. Политический пейзаж в Америке начал складываться худшим для Владимира Зеленского образом, а сказать за это спасибо нужно человеку по имени Мэтт Гетц. Кто он? Подробности

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    Украина направила американскую «помощь» на теракты в России

    ВСУ несколько дней подряд наносят удары кассетными боеприпасами по территории Брянской области. В то же время Белый дом рассматривает вариант поставок на Украину дальнобойных ракет ATACMS, также оснащенных кассетными боеприпасами. Какие риски может нести в себе подобный шаг как для ВС РФ, так и для гражданского населения России? Подробности

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    Запад переводит Украину на краденое оружие

    Вашингтон передает ВСУ конфискованное иранское оружие. В то же время западные чиновники говорят об опустевших арсеналах и требуют наращивать производство боеприпасов. Действительно ли в Европе и США иссякают запасы вооружений и смогут ли страны НАТО покрыть потребности Украины? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Главный враг Зеленского в США

      События в Конгрессе США развиваются по худшему для Украины сценарию. Из-за отказа части республиканцев финансировать ВСУ свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и это первый такой случай в истории США. Инициатор отставки – соратник Дональда Трампа Мэтт Гетц, ставший самым эффективным врагом Владимира Зеленского в Вашингтоне.

    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

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