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    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    8 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    13 комментариев
    5 октября 2023, 05:54

    Бывший разведчик США ответил на слова Клинтон о России

    Экс-разведчик США Риттер раскритиковал заявление Клинтон о России и расколе в американском Конгрессе

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя заявление экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, призвал не обвинять Россию в политическом расколе в США.

    По мнению Риттера, те, кто «винит Путина» за политический раскол в США «не знают про Россию вообще ничего». Риттер заявил, что Путин предпочитает решать все вопросы «коллегиально», Вашингтон же привык слепо продавливать свои действия, игнорируя интересы американцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью YouTube-канал Judging Freedom.

    Как считает Риттер, США оказались «жертвой не Владимира Путина, а рационального подхода, который Россия как национальное государство избрала для решения международных проблем». По его мнению, «большинство рационально мыслящих людей считают такой подход верным».

    Напомним, Клинтон заявила, что российские власти рады разногласиям в Конгрессе США, поскольку это мешает военной помощи Украине. Она считает, что в США фиксируют рост популярности политики президента России.


    2 октября 2023, 20:19
    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского

    Американист Васильев: Мем Маска про Зеленского может повлиять поддержку ВСУ со стороны Конгресса США

    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Илон Маск высмеял Владимира Зеленского, чтобы склонить американскую общественность и конгрессменов к прекращению военной помощи ВСУ. Кроме того, у Маска могут быть и собственные политические амбиции на будущих выборах в США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее Маск опубликовал пост, высмеивающий просьбы Зеленского о военной помощи.

    «Сегодня тема поддержки Украины оказалась на развилке. В ближайшее время США решат: либо поддержка ВСУ будет продолжена в прежнем объеме, либо же она будет сокращена, и это приведет к деэскалации конфликта. Более того, в США сейчас взята пауза по данному вопросу на 45 дней», – напомнил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Маск это понимает, поэтому своим постом начал борьбу за общественное мнение. Он выступает за то, чтобы склонить конгрессменов к существенному сокращению помощи ВСУ. К тому же он является сторонником урегулирования конфликта дипломатическими инструментами. И если у офиса Зеленского не будет денег и оружия, тогда вместо боевых действий начнется переговорный процесс», – указал эксперт.

    Политолог также напомнил, что у аккаунта Маска более 150 млн подписчиков, и если часть из них поддержит бизнесмена, то это окажет значительное влияние на конгрессменов. «В США хорошо выстроена обратная связь власти и общества. Поэтому расчет Маска верен», – добавил он.

    «Но чтобы не попасть под репрессии, Маск избрал такой вариант пропаганды, как мемы. Он в карикатурном виде изображает Зеленского, формально обезопасив себя от давления и критики. Да и в целом мемы и троллинг – доходчивая форма донесения мнения для миллионов американцев», – уточнил аналитик.

    «Время для публикации тоже выбрано не случайно. Байден пообещал, что финансирование Украины будет продолжено, поэтому он ожидает соответствующих решений от Конгресса. Это, конечно, возмутило очень многих американцев. Они спрашивают: «Неужели для Байдена Украина важнее США?» И в этот момент Маск вписался в то окно возможностей, которое для него открылось», – указал политолог.

    «Кроме того, администраторы и аналитики из соцсети X, очевидно, провели замеры общественного мнения по теме Украины. По лайкам, репостам и комментариям можно понять, кто «за», кто «против», кто придерживается нейтралитета в данном вопросе», – отметил эксперт.

    «Также не стоит исключать личные политические амбиции Маска. Впереди выборы, и какая-то форма его участия в них возможна. Я думаю, что он предвидел реакцию на мем украинской стороны, но для него она неопасна. Этим постом он показал американцам, с какими, скажем так, неостроумными и не очень думающими людьми связалась администрация Байдена», – резюмировал Васильев.

    Накануне Илон Маск опубликовал твит, высмеивающий Владимира Зеленского за его просьбы о военной помощи Украине. В посте на своей платформе X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск опубликовал мем с отфотошопленным изображением украинского лидера, сидящего с напряженным лицом, и подписал: «Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи на миллиард долларов».

    Верховная рада быстро отреагировала, разместив на своей официальной странице в X собственную версию мема с фотографией Маска и подписью: «Когда прошло 5 минут, а ты не распространял российскую пропаганду».

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук также ответил на насмешку Маска. «Тот случай, когда Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так, и через 5 минут он оказался по уши в дерьме», – указал парламентарий, сделав очевидную отсылку к неудачному запуску ракеты SpaceX в апреле.

    Советник президента Украины Михаил Подоляк, который в прошлом критиковал некоторые заявления Маска, сказал, что молчание или ирония в отношении Украины сыграли на руку России и усилили ее пропаганду.

    «К сожалению, не все и не всегда, будучи значимыми фигурами в средствах массовой информации, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, теряющих своих родителей», – сказал он.

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (5)
    2 октября 2023, 20:48
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У США есть средства на срочные потребности военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Она заявила, что в Белом доме есть деньги только на срочные нужды Украины, но уверены, что Киев получит необходимую помощь США с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддерживать Киев, передает РИА «Новости».

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (19)
    3 октября 2023, 11:11
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Единый фронт Запада на украинском направлении дает все больше трещин, однако у Киева нет иного выбора, кроме как улыбаться и терпеть, пишут американские СМИ.

    В статье Politico говорится, что спустя более 500 дней после начала российской специальной военной операции законодатели-республиканцы в Вашингтоне сорвали попытку выделить Киеву крупный транш помощи.

    Отмечается, что произошло это всего спустя девять дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил американскую столицу, где просил США о дальнейшей поддержке. Автор публикации считает, что только подчеркивает ужесточение позиции Республиканской партии в Конгрессе, которая выступает за прекращение американской поддержки Киева.

    Параллельно с тем, как республиканцы голосовали «против» на Капитолийском холме, избиратели в Словакии отдали предпочтение «пророссийскому» премьер-министру Роберту Фицо, обещающему не отправлять на Украину «ни единого патрона». Похоже, рассуждает американское издание, Фицо собирается объединиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для того, чтобы препятствовать дальнейшей помощи Украине со стороны Европы. Кроме того, Польша, как напоминает издание, сделала «шокирующее заявление» о том, что больше не станет отправлять оружие Киеву.

    Между тем украинские политики, которых в США и Британии ранее критиковали за «неблагодарность», продолжают храбриться. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, стоя рядом с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, заявил, что Киев «работает с обеими сторонами в Конгрессе, чтобы быть уверенными, что это больше не повторится ни при каких обстоятельствах».

    Источники издания тем временем сообщают, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе намерена анонсировать новый пакет помощи Украине.

    Коментарии (10)
    4 октября 2023, 21:15
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что в США «повторяют тезисы» президента России Владимира Путина, является сдвигом в американском общественном мнении, считает российский сенатор Алексей Пушков.

    «Признание с ее стороны, что в США люди встают на сторону России, – это немаловажный момент. Сдвиг в американском общественном мнении налицо. Причем сдвигается оно в сторону Трампа и кандидатов-республиканцев, критикующих политику Байдена. Кстати, в 2016-м Клинтон так и не поняла, почему проиграла Трампу. Судя по всему, не понимает до сих пор», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    «Хиллари Клинтон не понимает, почему «американцы встают на сторону Путина». Хиллари Клинтон также не понимает, за что ее ненавидит пол-Америки. И почему она и ей подобные уже утомили страну бесконечными агрессиями и участием в войнах – в Ираке, Ливии, Афганистане... И во имя чего американцы должны выкидывать деньги в бездонный колодец, в который превратилась Украина. И что способна дать Украина Америке, кроме конфликта с Россией, чреватого большой войной», – добавил сенатор

    Ранее Хиллари Клинтон в интервью Джоффу Беннетту заявила, что не понимает, почему американцы повторяют российские тезисы и говорят о том, что США не должны поддерживать Украину.

    Коментарии (7)
    2 октября 2023, 10:24
    Помпео: США из-за Украины лишились силы сдерживания против России

    Помпео: США ослаблены конфликтом на Украине и потеряли силу сдерживания против России

    Помпео: США из-за Украины лишились силы сдерживания против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вторжение на Украину ослабило Соединенные Штаты, Вашингтон потерял «силу сдерживания против России», заявил бывший директор ЦРУ Майк Помпео.

    Помпео, занимавший также должность госсекретаря в администрации тогдашнего президента Дональда Трампа, в интервью греческой газете Kathimerini раскритиковал президентство Джо Байдена. Он отметил, что после прихода Байдена к власти мир «стал гораздо менее безопасным». Помпео напомнил о гибели 13 американцев в Афганистане, назвав это одной из крупнейших неудач в защите американских граждан в новейшей истории, передает РИА «Новости».

    Кроме того, экс-госсекретарь заявил, что США, вторгшись на Украину, потеряли «силу сдерживания» против российского руководства и украинской стороны, «что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого».

    Также он заявил об усилении Ирана. По его словам, власти этой страны стали «намного богаче и могущественнее», чем когда Помпео покидал свой пост.

    Партнеры США на Ближнем Востоке, в Израиле и странах Персидского залива, по словам Помпео, «чувствуют себя брошенными».

    В то же время Коммунистическая партия Китая, по его словам, «становится все смелее и готовится к войне – экономической и военной – беспрецедентными способами».

    На прошлой неделе Помпео рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в бытность госсекретарем США в администрации Дональда Трампа.

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    3 октября 2023, 13:31
    Пентагон сообщил о планах передать Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами

    Пентагон сообщил о готовности передать Киеву ракеты ATACMS после одобрения поставки Байденом

    Пентагон сообщил о планах передать Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом может передать Киеву оснащенные кассетными боеприпасами тактические ракеты ATACMS после того, как американский президент Джо Байден одобрит поставку, сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

    По его словам, Вашингтон готов действовать быстро, как только Байден примет соответствующее решение, так как в Пентагоне «давно готовились к такому развитию событий», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что Киев будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.

    В прошлую субботу в США заявили, что Берлин может передать Украине крылатые ракеты Taurus после того, как Вашингтон передаст Киеву тактические ракеты ATACMS.

    Коментарии (57)
    3 октября 2023, 12:25
    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине

    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине на фоне снижения поддержки США

    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские лидеры на фоне снижения поддержки Украины с американской стороны должны как можно скорее предпринимать шаги для прекращения огня и заключения перемирия, заявила депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.

    Вагенкнехт считает, что в Брюсселе делают «сомнительные» выводы из ситуации с отказом Конгресса США выделить Украине новый транш помощи. Она назвала «невероятными» заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, который пообещал выделять киевскому режиму 5 млрд евро в год на закупку истребителей и ракет.

    По мнению политика, ЕС следует отказаться от миллиардных поставок оружия киевскому режиму и перестать брать за США расходы в этом «марионеточном» конфликте. «ЕС должен, наконец, подумать о нуждах своих граждан и добиваться немедленного прекращения огня», – передает ТАСС сообщение Вагенкнехт, опубликованное в соцсетях.

    Политик считает, что Германии не следует тратить средства на наращивание вооружений на Украине. По ее оценке, это будет лишь способствовать продолжению конфликта, который и без того наносит Германии «огромный ущерб» и который «можно и нужно было давно закончить».

    В отличие от США, сказала Вагенкнехт, европейские страны выделяют огромные средства на размещение украинских беженцев. Украине, продолжила политик, «нужно не больше оружия, а мир». Она высказалась за то, чтобы в этой стране начался процесс восстановления, и отметила, что инвестировать в это было бы гораздо разумнее.

    Напомним, Конгресс США утвердил проект временного бюджета, исключив из документа помощь Украине. Тем не менее администрация США намерена объявить о новом транше помощи киевскому режиму.

    Коментарии (14)
    4 октября 2023, 12:22
    Американист: Новый спикер Палаты представителей США будет трампистом

    Американист Васильев: Поддержка Украины становится токсичной для американских политиков

    Американист: Новый спикер Палаты представителей США будет трампистом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для Маккарти слухи о договоренностях с Байденом по Украине стали фатальными. Новый спикер, скорее всего, будет следовать идеологии Трампа и постарается снизить объемы помощи, выделяемые ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти был отправлен в отставку.

    «Кевин Маккарти поставил интересы официального Вашингтона выше идеологии однопартийцев. Он дважды нарушил важные ценности республиканцев. Сначала пошел на уступки демократам в вопросе государственного долга, затем решился на компромисс по поводу формирования бюджета США на 2024 год», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Можно сказать, что Маккарти полностью перешел на сторону оппонентов. Разумеется, это серьезно подпортило его репутацию в рядах Республиканской партии, многие члены которой давно хотели избавиться от неугодного спикера. Наконец, новости о секретной сделке с Джо Байденом по Украине сделали его отставку реальностью», – подчеркивает собеседник.

    «Новый спикер будет пытаться отойти от темы поддержки ВСУ. Сейчас вопросы взаимодействия с офисом Зеленского превратились для американских политиков в токсичный актив. Общество и информационная среда государства стали слишком чувствительны к этому вопросу», – отмечает эксперт.

    «Поэтому преемник Маккарти, скорее всего, сосредоточится на внутренних проблемах США, постепенно продвигая идею о необходимости снижения финансирования Украины. Еще одним последствием текущего скандала станет то, что новый спикер будет вынужден выстраивать собственную деятельность в фарватере идеологии Трампа», – уточняет собеседник.

    «Несмотря на то, что уже звучат предложения поставить на освободившуюся должность Дональда Трампа, не думаю, что этого стоит ожидать. В конечном счете экс-президент Штатов слишком спорная фигура для Палаты представителей. К тому же влияние этой фигуры на республиканцев до сих пор очень велико, и его воззрения так или иначе влияют на всех представителей партии», – резюмирует Васильев.

    Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти был отправлен в отставку. Подобное решение принято впервые за всю историю страны. Предложение об отстранении политика с должности поддержали 216 человек. В то же время 210 парламентариев высказались против.

    Временным спикером станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. При этом весь орган вышел на недельный перерыв, обозначив, что выборы преемника Маккарти могут состояться уже в следующую среду. Об этом пишет издание Washington Post.

    Вслед за отставкой Маккарти бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также была выселена из своего кабинета, сообщает Politico. Соответствующее распоряжение, указывающее ей на необходимость покинуть «свой укромный офис в Капитолии», подписал Патрик Макгенри.

    Пелоси должна будет освободить помещение к среде. Кабинет передадут новому спикеру. Отмечается, что традиционно законодатели пользуются офисами в сенатском крыле здания. Между тем конгрессмен Трой Нильс выступил с инициативой назначить на освободившийся пост экс-президента Штатов Дональда Трампа.

    В январе за утверждение этой кандидатуры уже высказывался республиканец Мэтт Гетц, который и инициировал отставку Кевина Маккарти в связи с сообщениями о заключении им сделки с Джо Байденом по Украине.

    Коментарии (0)
    4 октября 2023, 12:34
    В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами

    Сенатор Долгов: США закрывают глаза на украинские обстрелы территории России кассетными боеприпасами

    В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование кассетных боеприпасов для обстрела территорий России – это теракт, совершенный руками ВСУ. И если противник получит дальнобойные ракеты, он также попытается ударить ими по РФ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами Брянскую область.

    «Обстрел Брянской области кассетными боеприпасами – это очередной террористический акт со стороны Украины. И на фоне повторяющихся ударов по нашей территории Вашингтон говорит о поставках ВСУ ракет ATACMS. Это, безусловно, провокация и шаг, который приведет к эскалации конфликта», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Существуют небезосновательные опасения, что с помощью данных ракет Украина будет наносить удары по нашей территории. Это приведет к увеличению жертв конфликта. В то же время поставки ATACMS не смогут изменить ситуацию на поле боя. Наша армия продолжит выполнять свои задачи и побеждать противника», – отмечает собеседник.

    «Примечательно, что США заявляют о неодобрении ударов ВСУ по территории России, но тут же позволяют Украине самой решать, как применять западное вооружение. Это говорит о лицемерии американцев. Администрация Байдена сделала ставку на этот конфликт в своей предвыборной кампании. Поэтому Штаты и дальше продолжат оказывать финансовую и военную помощь офису Зеленского и закрывать глаза на обстрелы», – резюмировал Долгов.

    Ранее Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы Брянской области подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Губернатор отметил, что «украинские террористы» использовали РСЗО. По предварительным данным, никто не пострадал, но обстрел привел к «частичным разрушениям жилых домовладений, хозяйственных построек».

    Напомним, помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш сообщал о планах Белого дома поставить на Украину оснащенные кассетными боеприпасами тактические ракеты ATACMS. Вашингтон готов начать поставки, как только Байден примет такое решение, передает Bloomberg.

    В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять западное вооружение, поставленное союзниками. Также он считает, что Украина сама должна выбирать наилучший способ возвращения под свой контроль занятых Россией территорий, передает слова дипломата «Коммерсант».

    Блинкен подчеркнул, что США не собираются «поощрять» нанесение ударов ВСУ по территории России и не поддерживают подобные атаки. Однако, по его словам, окончательное решение по поводу осуществления этих атак в любом случае остается за Украиной, которой и предстоит решать, насколько необходимы данные обстрелы.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывала опасения, что Украина будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре городов Донбасса и Крыма.

    Коментарии (16)
    2 октября 2023, 21:44
    В Госдепе объяснили, почему не пригласили Путина на саммит АТЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон исходит из того, что президент России Владимир Путин не станет принимать участия в предстоящем в ноябре саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Он также напомнил о том, что США говорили, что будут соблюдать свои обязательства как принимающая сторона саммита, но также они будут соблюдать свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений. Миллер заключил, что был бы удивлен, если бы Путин захотел приехать на саммит, передает ТАСС.

    Напомним, Россия до сих пор не получила официального приглашения от США на саммит АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско в ноябре, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Ранее посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собираются приглашать ряд лидеров, в том числе и президента Владимира Путина, на саммит АТЭС.

    Коментарии (4)
    3 октября 2023, 10:02
    Politico призвала Киев смириться с ослаблением поддержки со стороны Запада

    Politico: Киев должен смириться с тем, что поддержка Киева со стороны Запада ослабла

    Tекст: Александра Юдина

    Поддержка Киева со стороны западных стран ослабла как никогда, однако Украине необходимо с этим смириться, следует из аналитического материала газеты Politico.

    По данным издания, единый фронт поддержки Киева со стороны Запада дает как никогда много трещин, однако Украине не остается ничего другого, кроме как стиснуть зубы и терпеть, передает ТАСС.

    Также в статье указано, что заявления Соединенных Штатов и Европы о том, что они будут поддерживать Украину вопреки всему, стали «звучать несерьезно».

    Газета оставляет открытым вопрос о том, будет ли продолжаться поддержка Украины со стороны ЕС, этот вопрос в данный момент прорабатывается.

    «Его утверждение может затянуться, поскольку бюджет должны согласовать все 27 стран – участниц ЕС, среди которых нет единства по поводу помощи Киеву», – подчеркивает Politico.

    В воскресенье Конгресс США утвердил проект временного бюджета без помощи Украине. Американские СМИ назвали это ударом для Байдена и европейских союзников.

    Коментарии (3)
    3 октября 2023, 17:56
    Илон Маск вновь назван самым богатым человеком в США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком США, он возглавил список 400 богатейших граждан Америки, который ежегодно составляет журнал Forbes.

    Состояние Маска оценивается в 251 млрд долларов, что примерно равно прошлогоднему показателю, передает ТАСС.

    На втором месте расположился основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос (161 млрд долларов), на третьем находится создатель корпорации Oracle Ларри Эллисон (158 млрд долларов), на четвертом и пятом местах глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (121 млрд долларов) и один из основателей корпорации Google Ларри Пейдж (114 млрд долларов) соответственно.

    Основатель компании Microsoft Билл Гейтс с 111 млрд долларов занял шестое место в списке.

    Коментарии (2)
    3 октября 2023, 11:49
    Маккарти ответил на слухи о «сепаратной сделке» с Байденом по Украине

    Спикер Палаты представителей США Маккарти опроверг слухи о «сепаратной сделке» с Байденом по Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что вопреки поступающим сообщениям не заключал с президентом Джо Байденом никакой «секретной сепаратной сделки» по Украине.

    Маккарти в интервью каналу Newsmax сказал, что не разговаривал с Байденом уже несколько месяцев, передает ТАСС.

    Кроме того, Маккарти назвал ходатайство о его отстранении «личным решением» конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца. Именно Гетц ранее сообщил об этой «сделке».

    Напомним, Конгресс США утвердил проект временного бюджета без помощи Украине. Тем не менее администрация Байдена намерена объявить о новом транше помощи киевскому режиму.

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    4 октября 2023, 10:14
    WSJ: Киев не может платить госслужащим из-за задержки финансирования от США

    Tекст: Александра Юдина

    Киев не способен выплатить зарплаты госслужащим в ноябре без финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов, сообщили украинские чиновники газете The Wall Street Journal.

    Источники уверяют, что Минфин страны может выплатить зарплаты бюджетным организациям в октябре, однако уже в ноябре правительству придется сократить зарплаты или услуги, либо в срочном порядке брать кредит, передает Ura.ru.

    Кроме того, один из источников отметил, что президент Украины Владимир Зеленский при прекращении финансирования со стороны США, скорее всего, столкнется с критикой от конкурирующих фракций.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

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    3 октября 2023, 07:56
    В Китае сочли реакцию Глобального Юга на СВО неожиданной для США

    CGTN: Реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла США врасплох

    Tекст: Антон Никитин

    Реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла США врасплох, которые привыкли к диктату и недооценили рост влияния развивающихся стран, пишет обозреватель Имран Халид в статье для китайского CGTN.

    Халид утверждает, что с начала конфликта на Украине многие страны Глобального Юга воздерживаются от открытого принятия чьей-либо стороны. По версии автора статьи, подобный отказ от немедленного подчинения диктату Запада вызвал недовольство лидеров США и Европы, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя издания, со времен холодной войны многие развивающиеся государства соблюдают укоренившуюся традицию «неприсоединения», при этом украинский конфликт еще более обострил противоречия между Глобальным Севером и Югом.

    Халид считает, что отличительной чертой современного варианта политики «неприсоединения» является ее усиление в период, когда Глобальный Юг обладает значительно большим влиянием, чем в предыдущие десятилетия. «Вашингтон, похоже, был застигнут врасплох подобной реакцией», – отмечает обозреватель.

    По мнению автора, экономическое усиление наделяет «неприсоединившиеся» страны более значительными рычагами глобального влияния, позволяя им выдвигать собственные инициативы, – что раньше «казалось немыслимым».

    Обозреватель выразил уверенность, что на Глобальном Юге бытует мнение о том, что жизни людей, проживающих в Европе и США, почему-то считаются более ценными, чем жизни тех, кто был вовлечен в давние конфликты: в Африке, на Ближнем Востоке или в любой другой горячей точке, которую только можно привести в пример.

    В результате возрождение политики «неприсоединения» в ее современной «активной» форме подчеркивает преобладающее на Глобальном Юге разочарование в традиционном «либеральном международном порядке», проповедуемом Западом, резюмирует автор.

    Ранее Китай осудил решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС.

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