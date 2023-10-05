Власти Украины захотели отменить понятие инвалидности

Министр здравоохранения Украины Ляшко сообщил о намерении властей страны отменить «постсоветское» понятие инвалидности

Tекст: Антон Антонов

Ляшко посетовал, что на Украине «гонятся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации», но при этом не возвращают человека «в экономическое состояние». «Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По мнению министра, «это постсоветская модель», от нее собираются отказаться. Планируется, что человек будет направлен на реабилитацию, а после – в «соответствующие сферы», где будут искать возможность вернуть ему потерянную из-за травмы или болезни функциональность.

Напомним, на Украине для пополнения армии решили пересмотреть медицинские заключения о непригодности к воинской службе украинцев. Кроме того, на Украине решено отменить статус «ограниченно пригодного» к призыву и мобилизации.