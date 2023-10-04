В Грузии извинились за этикетки на русском языке на бутылках с водой

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Компания отметила, что воду в Россию не поставляет, а данная партия была предназначена для белорусского рынка, указал портал Business Insider Georgia.

«По ошибке на рынок Грузии попали 7776 бутылок воды «Бахмаро», которые предназначались для Белоруссии», – заявила компания-производитель.

«Для сохранения доверия потребителей срочно изымаем эти бутылки из розницы. Приносим искренние извинения», – заключили в «Бахмаро».