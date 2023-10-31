  • Новость часаСуд арестовал пятерых подозреваемых в беспорядках в Махачкале
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    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

    17 комментариев
    31 октября 2023, 19:44

    Эксперт: Антисемитские беспорядки в Махачкале организовали подчиненные еврея Зеленского

    Член СПЧ Кирилл Вышинский: Антисемитские беспорядки в Махачкале организовали подчиненные еврею Зеленскому спецслужбы Украины

    Эксперт: Антисемитские беспорядки в Махачкале организовали подчиненные еврея Зеленского
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Произошедшее в Махачкале – это попытка ослабить Россию и следствие циничных действий украинских спецслужб, которые напрямую управляются Владимиром Зеленским. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Кирилл Вышинский, комментируя причины и последствия беспорядков в Дагестане.

    «Произошедшее в Махачкале – это, конечно, попытка раскачать Россию, надавив на многонациональный Кавказ. Про Палестину организаторы беспорядков думают в самую последнюю очередь – главной целью является внутренняя стабильность России», – пояснил Кирилл Вышинский, член Совета по правам человека, главный редактор радио Sputnik.

    Собеседник также напомнил, что Владимир Зеленский – сам этнический еврей. По его словам, в этом свете отношение офиса Зеленского к событиям в Махачкале, где молодые люди, возбужденные провокацией украинских спецслужб через Telegram-канал, искали в аэропорту беженцев из Израиля, приобретает дополнительный смысл.

    «Понятно, что в СБУ или ГУР сидят абсолютно циничные люди, которые только бы обрадовались, если бы в аэропорту пострадали приезжие израильтяне. А вот что чувствовал бы Зеленский, который руководит СБУ и ГУР напрямую, если бы, не дай Бог, пролилась еврейская кровь? Или в борьбе с Россией любые средства хороши, даже такие?» – задался он вопросом.

    «И как Зеленский потом собирался бы смотреть в глаза премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, к которому он так рвался выразить свою солидарность? Или после того, как ему отказали в визите, уже нет никакой солидарности? Не перестаю удивляться цинизму тех, кто придумал и осуществил воскресную провокацию в аэропорту Махачкалы», – резюмировал эксперт.

    Напомним, призывы к дагестанцам собраться в аэропорту Махачкалы начались в соцсетях только после того, как рейс из Тель-Авива уже взлетел, организаторы беспорядков готовились к ним заранее, заявил ранее глава Дагестана Сергей Меликов.

    «За два часа до приземления самолета в сетях была распространена инструкция по поведению в аэропорту – 19 пунктов. В том числе были пункты, которые касались корректного поведения в отношении сотрудников органов правопорядка, в отношении высказываний и лозунгов… которые могли бы стать предметом задержания и возбуждения административного или уголовного преследования», приводит его слова РИА «Новости».

    «События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь – с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб», – заявил в понедельник российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности по ситуации в Дагестане.

    «Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», – приводит Кремль его слова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что беспорядки в Махачкале стали «тренировкой» по раскачке национальных конфликтов в России.

    31 октября 2023, 10:07
    Захарова заявила о «фантастическом лицемерии» ООН в связи с беспорядками в Махачкале

    Спикер МИД Захарова назвала «фантастическим лицемерием» реакцию ООН на беспорядки в Махачкале

    Захарова заявила о «фантастическом лицемерии» ООН в связи с беспорядками в Махачкале
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реакция ООН на массовые беспорядки в Махачкале отличается «удивительной избирательностью» в оценках и является «фантастическим лицемерием», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она привела слова представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который выступил с осуждением актов антисемитизма в аэропорту Махачкалы.

    Она обратила внимание на удивительную избирательность в оценках представителя генсека ООН. Так, Захарова напомнила на отсутствие реакции ООН, когда речь зашла о погибших в Газе сотрудниках этой организации.

    Комментируя слова Дюжаррика об «охоте на людей» из-за религии, Захарова выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Киевом Украинской православной церкви и выступит в защиту православных верующих на Украине, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям.

    «После нынешних слов ооновца мы требуем реакции на все, о чем регулярно информировали Секретариат ООН!» – подчеркнула Захарова.

    Ранее Дюжаррик заявил, что ООН осуждает действия и заявления людей, «которые пытались штурмовать аэропорт и пытались охотиться на людей исключительно из-за их религии».

    Коментарии (19)
    31 октября 2023, 07:56
    В Британии испугались возмездия России Западу за помощь Украине

    Spectator: Россия может нанести Западу удар возмездия в ответ на помощь разведке Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Страны Запада опасаются, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование их оружия против территории России, что приведет к «прямому возмездию», заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для британского журнала Spectator.

    Аналитик отметил, что недостаточный контроль над планами украинских спецслужб может обернуться негативными последствиями для США, передает РИА «Новости».

    «Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведет к прямому возмездию (против стран Запада)», – написал эксперт.

    Кроме того, Галеотти пришел к выводу, что украинские диверсии не только не вредят моральному духу россиян, но и мотивируют их защищать страну.

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

    Коментарии (24)
    31 октября 2023, 04:08
    В США заявили о попытке Зеленского атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Президент Украины Зеленский из-за потери поддержки Запада пытается атаковать Курскую АЭС

    В США заявили о попытке Зеленского атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния
    @ www.rosatom.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Зеленский из-за потери поддержки со стороны Запада в отчаянии пытается атаковать Курскую АЭС, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что у Зеленского остался «последний бросок», передает РИА «Новости».

    «Меня, действительно, беспокоит то, что он сейчас нападает на атомные электростанции в России, в Курске. Это отчаяние», – отметил Макговерн.

    По мнению эксперта, подобные действия главы киевского режима могут привести к очень серьезным последствиям. По этой причине Макговерн надеется, что Европе удастся сдержать Зеленского от подобных планов, чтобы не допустить катастрофы. Он также пояснил, что Украине скоро может прийти конец, так как приоритет будет отдан Израилю, а не ВСУ.

    Ранее в США заявили о потере интереса к Украине в американском обществе. В Европе также заявили об отсутствии интереса к выступлениям президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (12)
    31 октября 2023, 11:22
    Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки

    Кадыров приказал немедленно задерживать и сажать зачинщиков возможных беспорядков в Чечне

    Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров дал приказ силовикам немедленно задерживать и сажать зачинщиков и участников беспорядков, если такие события произойдут в республике.

    Кадыров на совещании в правительстве республики дал поручения представителям МВД и Росгвардии на случай несанкционированных акций. Даже если в беспорядках будет участвовать один человек, его, по словам главы Чечни, следует «задержать и посадить».

    «Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, – четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к совершению насилия в отношении евреев из-за действий израильских властей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи, невозможно. Он также отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане.

    Коментарии (43)
    31 октября 2023, 14:01
    ФСБ задержала соучастника покушения на Царева
    ФСБ задержала соучастника покушения на Царева
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, задержанный дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По сообщению ЦОС, согласно результатам расследования [ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева], подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин России, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении, передает ТАСС.

    Там добавили, что мужчина задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.

    В ЦОС добавили, что в отношении Царева и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности, в настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное.

    Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    Коментарии (16)
    31 октября 2023, 09:58
    Президент Израиля отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

    Президент Израиля Герцог отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

    Президент Израиля отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Беспорядки в аэропорту Махачкалы шокируют, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью газете Die Welt.

    По мнению президента Герцога, события в Дагестане вызывают «крайнее беспокойство». Произошедшее, по его оценке, вызвано «контролируемым антисемитизмом» и больше было похоже на «погром».

    При этом Герцог отметил работу региональных властей, которые смогли предотвратить трагедию, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки, прошедшие накануне в аэропорту Махачкалы, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб.

    Посол Израиля в России Бен Цви сообщил, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы граждане Израиля не пострадали.

    Напомним, 29 октября в махачкалинском аэропорту из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценили в несколько миллионов рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что следы организаторов протеста в Махачкале ведут на Украину.

    Коментарии (22)
    31 октября 2023, 05:05
    ВСУ отказались идти на штурм Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Time: ВСУ не выполнили приказ Киева о штурме Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Tекст: Антон Никитин

    Власти Украины в начале октября потребовали от военных провести операцию по взятию Горловки, однако в ответ получили лишь вопрос «Чем?», поскольку у ВСУ нет ни людей, ни оружия, сообщил американский журнал Time.

    По словам высокопоставленного военного, у ВСУ «нет ни людей, ни оружия», передает РИА «Новости».

    «Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» – сказал военный, комментируя полученный приказ из Киева.

    Напомним, в конце сентября ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.

    Коментарии (15)
    31 октября 2023, 15:08
    Военный эксперт оценил способность Украины собрать боеспособную армию

    Военный эксперт Леонков: Украина уже не соберет армию того уровня, который был до 24 февраля

    Военный эксперт оценил способность Украины собрать боеспособную армию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина уже не сможет собрать такую же боеспособную армию, какая была у нее до 24 февраля, и даже не сможет собрать те силы, которые начинали летом «контрнаступ», заявил военный эксперт Алексей Леонков.

    Ранее американский журнал Time опубликовал посвященный Украине материал, в котором отмечается, что ВСУ не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное вооружение, а ряды украинских войск настолько опустели, что средний возраст призывников вырос до 43 лет.

    По словам эксперта, написанное в Time – это некий диагноз, близкий к объективности, поскольку самым главным фактором остается человеческий фактор: собрать такую же боеспособную армию, которая была до 24 февраля, у них уже не получится, передает РИА «Новости».

    Леонков уточнил, что даже не получится собрать те силы, которые были перед «контрнаступом», причем не помогут ни иностранные наемники, ни террористы, которые за них воюют, – мобилизационный ресурс Украины исчерпан.

    Он добавил, что на начало конфликта у Киева было около 200 тыс. штыков регулярной армии и 400 тыс. прошедших так называемую АТО, причем этот костяк у них закончился, а новый личный состав, обученный в том числе по натовским программам, имеет существенно худшую подготовку.

    Говоря о мобилизационном резерве, эксперт отметил, что на начало СВО у Украины было 2 млн резервистов.

    «Из них 65% уже прошли через линию боевого соприкосновения, причем из этих 65–80% не вернулись домой и числятся либо погибшими, либо без вести пропавшими», – рассказал эксперт.

    Ранее журнал Time указывал, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (5)
    31 октября 2023, 00:48
    Киев пожаловался на отказ конгрессменов США предоставить ВСУ снаряды

    Офис Зеленского: Конгрессмены США во время визита в Киев заявили о необходимости 155-миллиметровых снарядов Израилю

    Tекст: Антон Никитин

    Конгрессмены США во время визита делегации Палаты представителей в Киев продемонстрировали свою осведомленность о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ и заявили при этом о востребованности таких боеприпасов у Израиля, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

    Как сообщил Офиса президента Украины, в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию конгрессменов США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. В Киеве заявили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а сам Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины, передает РИА «Новости».

    В свою очередь демократ Майкл Куигли, подтвердил, что время от времени случаются «очень неприятные ситуации» в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте «разделение мнений в направлении помощи». Демократ заявил, что нужны любые аргументы о важности и экономической, и гуманитарной помощи. «Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны», – заявил Куигли.

    Конгрессмен намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становиться более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.

    Напомним, в прошлую пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.


    Коментарии (12)
    31 октября 2023, 16:20
    Экс-генпрокурор Украины Луценко назвал последствия авторитарного правления Зеленского

    Экс-генпрокурор Украины Луценко перечислил негативные последствия авторитарного правления Зеленского

    Экс-генпрокурор Украины Луценко назвал последствия авторитарного правления Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Авторитарный стиль принятия решений президента Украины Владимира Зеленского имеет негативные последствия для страны, выразил мнение германской газете Welt экс-министр внутренних дел (с 2005 по 2006, с 2007 по 2010), бывший генеральный прокурор Украины (с 2016 по 2019 год) Юрий Луценко.

    По его словам, Зеленского можно назвать успешным президентом на основании его победы на выборах, однако «за этим скрываются его внутриполитические проступки, указывающие на авторитарное единоличное правление, а это имеет негативные последствия», передает ТАСС.

    Луценко привел в пример ситуацию с назначением человека из собственного окружения на одну из ключевых должностей в сфере реконструкции. В обязанности нового чиновника входила защита электрических трансформаторов от воздушных налетов, однако данный вопрос тот решить не сумел за год.

    «Когда один человек делает все, как Зеленский, у него это получается не так хорошо. И в данном случае он задействовал человека, который хотя и был лоялен, не подходил для этой работы», – добавил экс-министр.

    Кроме того, бывший прокурор заметил, что по своей основной профессии Зеленский является актером. «А когда ты в центре внимания, ты не видишь, кто находится в зале. Тебе все равно, лишь бы тебе аплодировали», – заключил политик.

    Ранее журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что американским политикам пора сказать правду про Украину и ее коррумпированного президента. До этого она назвала Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну».

    Коментарии (12)
    31 октября 2023, 12:45
    Раскрыто содержание полученной участниками беспорядков в Махачкале инструкции

    Глава Дагестана Меликов: Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили инструкции

    Раскрыто содержание полученной участниками беспорядков в Махачкале инструкции
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Инструкцию по поведению в аэропорту Махачкалы распространили за два часа до прибытия самолета из Тель-Авива, в ней были пункты о корректном отношении к сотрудникам органов правопорядка, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире «Соловьев Live».

    Меликов рассказал, что в инструкции, которую распространили в соцсетях, было 19 пунктов, в том числе в отношении высказывания политических лозунгов, а также заявлений, за которыми могли бы последовать задержания. Глава Дагестана заявил, что «памятку» писал точно не Telegram-канал «Утро Дагестан» (заблокирован основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым), передает ТАСС.

    По его словам, все дагестанцы, за исключением зачинщиков «этой мерзоты», были шокированы произошедшими беспорядками в аэропорту Махачкалы. В Дагестане не ожидали, что такие акции вообще могут быть возможны в стране.

    Ранее Меликов пообещал, что виновники беспорядков в аэропорту Махачкалы получат по заслугам, снисхождения не будет никому.

    До этого глава Дагестана признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 13:23
    Сын Блинкена на Хэллоуин «оделся в Зеленского» и попросил конфет у Байдена
    Сын Блинкена на Хэллоуин «оделся в Зеленского» и попросил конфет у Байдена
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сын американского госсекретаря Энтони Блинкена на Хэллоуин оделся в форму цвета хаки, схожую с той, в которой ходит президент Украины Владимир Зеленский, ему выдал конфеты президент США Джо Байден.

    В ролике, опубликованном Sky News, дети Блинкена – маленькие сын и дочь – подошли к американскому президенту США, чтобы получить сладости на праздник, передает РИА «Новости».

    Девочка появилась в цветах украинского флага, а мальчик – в форме цвета хаки, напоминающего форму, в которой Зеленский ходит на публике.

    Ранее в октябре Зеленский сменил свой имидж, теперь он больше не появляется в зеленом хаки. На это обратил внимание бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    Коментарии (10)
    31 октября 2023, 11:07
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал не сравнивать военные операции России и Израиля, поскольку они «преследуют разные цели», сообщило издание Politico .

    Член Палаты представителей Прамила Джаяпал (демократ от Вашингтона) раскритиковала чиновников США за «двойные стандарты». По ее словам, США безоговорочно поддерживают Израиль в его войне против боевиков ХАМАС, одновременно осуждая российскую спецоперацию на Украине, пишет Politico.

    Кирби с оценкой Джаяпал не согласился, заявив, что Россия якобы намеренно «нацелена на украинское гражданское население» в рамках своей военной стратегии. «Уничтожение невинных украинцев», по мнению спикера Белого дома, будто бы является «частью стратегии» в конфликте на Украине.

    В Израиле, считает он, ситуация другая. При этом представитель Белого дома признал, что в секторе Газа погибли палестинцы.

    Ранее Кирби заявил, что не будет комментировать действия израильской армии, поскольку заявления об этом может делать только ЦАХАЛ.

    Между тем Минздрав Газы заявил о 8 тыс. погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта.

    Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тыс. человек.

    Коментарии (15)
    30 октября 2023, 23:52
    Кадыров назвал неприемлемыми погромы из-за действий Израиля

    Глава Чечни Кадыров назвал неприемлемыми погромы в аэропортах и призывы к насилию из-за действий властей Израиля

    Кадыров назвал неприемлемыми погромы из-за действий Израиля
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к совершению насилия в отношении евреев из-за действий израильских властей.

    «Израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. (...) Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи, невозможно. Он также отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане.

    Коментарии (9)
    31 октября 2023, 09:05
    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»

    Журналистка Оуэнс призвала политиков США сказать правду про «коррумпированного диктатора» Зеленского

    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американским политикам пора сказать правду про Украину и ее коррумпированного президента Владимира Зеленского, заявила журналистка Кэндис Оуэнс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) журналистка призвала власти США перестать притворяться, что Вашингтон «защищает демократические принципы» на Украине, где у власти находится коррумпированный диктатор, передает РИА «Новости».

    Оуэнс заявила, что не понимает, почему политики продолжают лгать, ведь все знают, что это значит, «когда США говорят, что выполняют миссию по «распространению демократии».

    Ранее журналистка назвала Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну».

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