Член СПЧ Кирилл Вышинский: Антисемитские беспорядки в Махачкале организовали подчиненные еврею Зеленскому спецслужбы Украины

Tекст: Олег Исайченко

«Произошедшее в Махачкале – это, конечно, попытка раскачать Россию, надавив на многонациональный Кавказ. Про Палестину организаторы беспорядков думают в самую последнюю очередь – главной целью является внутренняя стабильность России», – пояснил Кирилл Вышинский, член Совета по правам человека, главный редактор радио Sputnik.

Собеседник также напомнил, что Владимир Зеленский – сам этнический еврей. По его словам, в этом свете отношение офиса Зеленского к событиям в Махачкале, где молодые люди, возбужденные провокацией украинских спецслужб через Telegram-канал, искали в аэропорту беженцев из Израиля, приобретает дополнительный смысл.

«Понятно, что в СБУ или ГУР сидят абсолютно циничные люди, которые только бы обрадовались, если бы в аэропорту пострадали приезжие израильтяне. А вот что чувствовал бы Зеленский, который руководит СБУ и ГУР напрямую, если бы, не дай Бог, пролилась еврейская кровь? Или в борьбе с Россией любые средства хороши, даже такие?» – задался он вопросом.

«И как Зеленский потом собирался бы смотреть в глаза премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, к которому он так рвался выразить свою солидарность? Или после того, как ему отказали в визите, уже нет никакой солидарности? Не перестаю удивляться цинизму тех, кто придумал и осуществил воскресную провокацию в аэропорту Махачкалы», – резюмировал эксперт.

Напомним, призывы к дагестанцам собраться в аэропорту Махачкалы начались в соцсетях только после того, как рейс из Тель-Авива уже взлетел, организаторы беспорядков готовились к ним заранее, заявил ранее глава Дагестана Сергей Меликов.

«За два часа до приземления самолета в сетях была распространена инструкция по поведению в аэропорту – 19 пунктов. В том числе были пункты, которые касались корректного поведения в отношении сотрудников органов правопорядка, в отношении высказываний и лозунгов… которые могли бы стать предметом задержания и возбуждения административного или уголовного преследования», приводит его слова РИА «Новости».

«События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь – с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб», – заявил в понедельник российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности по ситуации в Дагестане.

«Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», – приводит Кремль его слова.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что беспорядки в Махачкале стали «тренировкой» по раскачке национальных конфликтов в России.