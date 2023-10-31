  • Новость часаВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 170 военных и три танка
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    Военный плацдарм США в Европе дал трещину
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    Политолог назвал жалобы Украины на сокращение помощи США «бунтом тараканов на кухне»
    ФСБ задержала соучастника покушения на Царева
    Бойцы из Дагестана призвали земляков присоединиться к ним на фронте
    Израиль заявил о третьем этапе войны с ХАМАС
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

    11 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    31 октября 2023, 14:30

    Американским военным разрешат въезд в Финляндию без паспортов

    Helsingin Sanomat: Американским военным разрешат въезд в Финляндию без паспортов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборонное соглашение Финляндии и США Defence Cooperation Agreement (DCA), о заключении которого объявят в ближайшие дни, позволит американским солдатам въезжать в Финляндию без документов, сообщили СМИ.

    Как сообщает газета Helsingin Sanomat, согласно соглашению, американские солдаты могут совершенно свободно прибывать и находиться в Финляндии, им не нужен паспорт или виза, сопровождающим гражданским служащим необходимы паспорт и военный билет. Издание уточняет, что переговоры о соглашении продолжаются утром во вторник, и оно может быть заключено уже сегодня, передает РИА «Новости».

    Также, по данным издания, размещать американских военных вблизи границ Финляндии не планируется.

    Ранее Россия заявила Финляндии о прекращении соглашения о приграничном сотрудничестве.

    30 октября 2023, 19:05
    Time: Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    Time: Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский якобы намеревается уволить некоего командующего контрнаступлением генерала, утверждает Time со ссылкой на источники в окружении украинского политика.

    Уволить генерала планируется, чтобы обеспечить «ответственность за медленное продвижение Украины на фронте», пишет Time со ссылкой на собеседников издания, передает ТАСС. При этом никаких фамилий не называется.

    Один из источников добавил, что ВСУ не могут продвинуться вперед, но Зеленский выступает за продолжение боевых действий в зимний период и отказывается ставить их на паузу.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ за время контрнаступления потеряли более 90 тыс. человек убитыми и ранеными.

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    30 октября 2023, 22:17
    Путин: Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи
    Путин: Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    События в Махачкале вечером в воскресенье были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств.

    «Я хочу в этой связи задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи?» – сказал глава государства, передает ТАСС.  Он отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане. 

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. И именно с ними и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий.

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    31 октября 2023, 01:14
    В ДНР задержаны подозреваемые в убийстве девяти человек в Волновахе

    В ДНР задержали двоих военнослужащих с Дальнего Востока по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе

    Tекст: Антон Никитин

    Правоохранители задержали в ДНР двоих военнослужащих с Дальнего Востока по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    В ведомстве сообщили, что следственным управлением Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), возбужденное по факту убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями, передает ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе СК, причастных к совершению преступления удалось установить в результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России, подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел, с ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.

    В СК рассказали, что задержанные являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту. По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве, заключили в СК.

    Напомним, в прошлую субботу в частном доме в Волновахе обнаружили тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двоих детей. Полиция начала розыск двух вооруженных автоматами мужчин.

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    30 октября 2023, 17:44
    Поклонская написала о требовавших за нее выкуп мошенниках

    Поклонская впервые за полтора года вышла на связь и предупредила о мошенниках

    Поклонская написала о требовавших за нее выкуп мошенниках
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за год и четыре месяца опубликовала пост, она предупредила аудиторию, что от ее лица действуют мошенники.

    В своем Telegram-канале она рассказала, как один американец общался в интернете с ее фейковым аккаунтом. Общение продлилось 11 месяцев, а в конце мошенники попросили американца перевести им 100 тыс. долларов, потому что Россия якобы выдала Поклонскую Украине, и сумма необходима для выкупа. Мужчина перепроверил информацию и не нашел ей подтверждения.

    Поклонская предупредила о мошенниках, а также призналась, что ее тронула человечность американца. Она подчеркнула, что несмотря на сложные политические отношения между нашими странами, он искренне решил помочь.

    Напомним, Поклонская сообщила, что назначена на должность советника генерального прокурора. Экс-прокурор Крыма добавила, что в связи с этим прекращает публичную деятельность.

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    30 октября 2023, 18:00
    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом обращаются за помощью в посольства России

    Политолог Шеслер: Бездействие украинских дипломатов вынуждает беженцев, у которых на Западе изъяли детей, обращаться к России

    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом обращаются за помощью в посольства России
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Многие украинские беженцы стали жертвами жестких действий ювенальной юстиции в западных странах. Так как их национальные посольства не помогают вернуть детей, они вынуждены обращаться к России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в МИД России сообщили, что украинцы обращаются к ним с просьбой помочь вернуть отобранных детей.

    «За помощью в российское постпредство обратились граждане Украины, которые оказались жертвами ювенальной юстиции западных стран. Дело в том, что украинские дипломаты не помогают соотечественникам. Более того, они говорят, что беженцы в данном вопросе должны строго соблюдать правила того государства, куда они переселились», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Детей изымают по нескольким причинам. Во-первых, стиль общения, основанный на авторитете родителей. Это не приветствуется на Западе. Во-вторых, отсутствие у беженцев средств на юриста и знаний языка для оспаривания решения местных органов власти. В-третьих, украинская молодежь европеизирована и достаточно образована, что делает ее желанной для усыновления», – отмечает она.

    «В этих условиях единственной возможностью вернуть ребенка в семью становится обращение за помощью к России. Беженцы надеются на огласку, которую может обеспечить наше внешнеполитическое ведомство. Это должно показать хотя бы части украинцев, что Москва не считает их врагами», – резюмирует Шеслер.

    Ранее директор Департамента российского МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть отобранных западными спецслужбами детей.

    Как отметил дипломат, обратившиеся откровенно рассказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения. По словам Лукьянцева, подобные обращения продолжают поступать. Он заверил, что российские власти стараются разобраться в каждом конкретном случае.

    В апреле первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить.

    Полянский напомнил в своем Telegram-канале, что во время председательства России в ООН было проведено неформальное заседание СБ по «Формуле Арриа», по итогам которого было решено публиковать информацию с согласия заявителей о проблемах с отбором детей у украинских беженок.

    Он отметил, что за апрель было получено много обращений, причем не только от украинок, что говорит о том, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация является системной европейской проблемой, которую на Западе не замечают.

    Напомним, в феврале украинские СМИ сообщили, что ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев детей и лишают родителей родительских прав.

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    31 октября 2023, 10:07
    Захарова заявила о «фантастическом лицемерии» ООН в связи с беспорядками в Махачкале

    Спикер МИД Захарова назвала «фантастическим лицемерием» реакцию ООН на беспорядки в Махачкале

    Захарова заявила о «фантастическом лицемерии» ООН в связи с беспорядками в Махачкале
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реакция ООН на массовые беспорядки в Махачкале отличается «удивительной избирательностью» в оценках и является «фантастическим лицемерием», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она привела слова представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который выступил с осуждением актов антисемитизма в аэропорту Махачкалы.

    Она обратила внимание на удивительную избирательность в оценках представителя генсека ООН. Так, Захарова напомнила на отсутствие реакции ООН, когда речь зашла о погибших в Газе сотрудниках этой организации.

    Комментируя слова Дюжаррика об «охоте на людей» из-за религии, Захарова выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Киевом Украинской православной церкви и выступит в защиту православных верующих на Украине, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям.

    «После нынешних слов ооновца мы требуем реакции на все, о чем регулярно информировали Секретариат ООН!» – подчеркнула Захарова.

    Ранее Дюжаррик заявил, что ООН осуждает действия и заявления людей, «которые пытались штурмовать аэропорт и пытались охотиться на людей исключительно из-за их религии».

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    30 октября 2023, 16:39
    Украина вернулась к советским танкам Т-72

    В США рассказали о возврате Киева к советским танкам из-за потерь западной техники

    Украина вернулась к советским танкам Т-72
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад восполняет потери бронетехники Киева, оплачивая модернизацию советских Т-72. Украина возвращается к эксплуатации Т-72 из-за потерь танков Leopard 2 немецкого производства, рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

    По его словам, союзники Украины выбрали простейший способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Как пишет Экс, танки с новым литером Т-72EA готовы к отправке.

    Экс отметил, что в прошлом месяце Дания пообещала передать Киеву как минимум 15 танков Т-72ЕА. Это доведет количество танков, покупку которых для Киева оплатили западные страны, до 105 единиц.

    Ранее российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области.

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    30 октября 2023, 19:44
    В США армию России назвали сильнейшей в мире

    ВС России обошли армию США в рейтинге американского журнала

    В США армию России назвали сильнейшей в мире
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские вооруженные силы уступили первое место российским в рейтинге американского журнала U.S. News & World Report, всего в списке указано 87 государств мира.

    ВС России заняли первую строчку в обновленном рейтинге журнала U.S. News & World Report, пишет «Военное обозрение».

    Оценка основывается на опросах жителей 36 стран, всего опрошено 17,2 тыс. человек. Ее выставляли по 73 критериям. Большая часть опрошенных заявила, что Российская армия является самой сильной в мире.

    ВСУ заняли шестое место. США, Китай, Израиль и Южная Корея заняли второе, третье, четвертое и пятое места соответственно. В конце списка указаны армии Эстонии, Сингапура и Люксембурга.

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    31 октября 2023, 07:56
    В Британии испугались возмездия России Западу за помощь Украине

    Spectator: Россия может нанести Западу удар возмездия в ответ на помощь разведке Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Страны Запада опасаются, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование их оружия против территории России, что приведет к «прямому возмездию», заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для британского журнала Spectator.

    Аналитик отметил, что недостаточный контроль над планами украинских спецслужб может обернуться негативными последствиями для США, передает РИА «Новости».

    «Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведет к прямому возмездию (против стран Запада)», – написал эксперт.

    Кроме того, Галеотти пришел к выводу, что украинские диверсии не только не вредят моральному духу россиян, но и мотивируют их защищать страну.

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

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    30 октября 2023, 19:12
    МИД заявил о прекращении действия безвизового режима с Украиной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действие соглашения России и Украины о безвизовых поездках от 1997 года прекращено, официально объявило российское министерство иностранных дел.

    Соглашение прекратило действовать еще 1 января 2023 года, однако сообщение об этом министерство дало только 30 октября, передает РИА «Новости».

    В прошлом году Украина сообщила о введении визового режима с Россией.

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    31 октября 2023, 04:08
    В США заявили о попытке Зеленского атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Президент Украины Зеленский из-за потери поддержки Запада пытается атаковать Курскую АЭС

    В США заявили о попытке Зеленского атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния
    @ www.rosatom.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Зеленский из-за потери поддержки со стороны Запада в отчаянии пытается атаковать Курскую АЭС, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что у Зеленского остался «последний бросок», передает РИА «Новости».

    «Меня, действительно, беспокоит то, что он сейчас нападает на атомные электростанции в России, в Курске. Это отчаяние», – отметил Макговерн.

    По мнению эксперта, подобные действия главы киевского режима могут привести к очень серьезным последствиям. По этой причине Макговерн надеется, что Европе удастся сдержать Зеленского от подобных планов, чтобы не допустить катастрофы. Он также пояснил, что Украине скоро может прийти конец, так как приоритет будет отдан Израилю, а не ВСУ.

    Ранее в США заявили о потере интереса к Украине в американском обществе. В Европе также заявили об отсутствии интереса к выступлениям президента Украины Владимира Зеленского.

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    30 октября 2023, 17:28
    На Украине заявили об окончании «цветочно-букетного периода» с Западом
    На Украине заявили об окончании «цветочно-букетного периода» с Западом
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская тематика перестает быть главной темой западной прессы после начала конфликта Израиля и Палестины, в отношениях киевского режима и Запада закончился «цветочно-букетный период», сказал источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

    У Украины и Запада закончился «цветочно-букетный период», теперь киевскому режиму предстоит внимательнее относиться к рекомендациям партнеров для получения помощи, сказал собеседник украинских СМИ, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что перечень необходимых в стране реформ занимает пять страниц А4, Украина должна стать для партнеров «донором побед», иначе ей будет сложно сохранить поддержку.

    Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Зеленский перестает быть главной звездой Запада, вскоре его заменят.

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    31 октября 2023, 07:44
    Истребитель Су-57 получил крылатую ракету большой дальности

    Для российского истребителя Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения

    Истребитель Су-57 получил крылатую ракету большой дальности
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения, рассказал информированный источник.

    Источник рассказал РИА «Новости», что для Су-57 разработана новейшая КРБД (крылатая ракета большой дальности) внутрифюзеляжного размещения. Он уточнил, что при меньших размерах новая ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

    По его словам, существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя.

    К крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относятся снаряды, способные поразить цель на расстоянии 600 и более километров. В дальней авиации ВКС, по данным открытых источников, крылатые ракеты имеют дальность от 1 тыс. до 6,5 тыс. километров.

    В конце сентября ВКС России получили партию Су-57. В США отметили уникальные возможности российского истребителя пятого поколения.

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    30 октября 2023, 19:36
    В Москве арестовали открывшего стрельбу из-за просьбы не курить мигранта

    Арестован выстреливший на остановке в Москве после просьбы не курить мигрант

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в стрельбе на остановке общественного транспорта в столице уроженца Таджикистана Шерзода Фазылова, открывшего огонь после просьбы не курить, арестовали по решению Тимирязевского суда Москвы, сообщили в прокуратуре города.

    Фазылова обвиняют в хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти, его арестовали, сообщили в ведомстве ТАСС. В суде мужчина возражал против заключения под стражу.

    Отмечается, что при задержании он оказывал активное сопротивление и применил физическую силу в отношении полицейского.

    Согласно данным СК, 28 октября подозреваемый на остановке «беспричинно выстрелил из травматического оружия в асфальт», пуля отрикошетила в женщину, которая была рядом с малолетним ребенком. Указывается, что мужчина открыл огонь после просьбы местной жительницы не курить на остановке.

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    30 октября 2023, 16:15
    Певица МакSим назвала причину своего алкоголизма

    Певица МакSим заявила, что стала злоупотреблять алкоголем из-за сложных отношений с мужчиной

    Певица МакSим назвала причину своего алкоголизма
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Певица МакSим (творческий псевдоним Марины Абросимовой) рассказала, что проблемы с алкоголем у нее появились после восьмилетнего периода «адовых отношений» с мужчиной.

    В интервью Надежде Стрелец она рассказала, что не могла выйти из «адовых отношений» ни морально, ни физически. По ее словам, каждый раз при разрыве с этим мужчиной она хотела напиться, передает Life.

    МакSим рассказала, что она прошла курс лечения от алкогольной зависимости и сейчас хорошо себя чувствует, но в период болезни она столкнулась со сложностями. Певица сообщила, что пока она лежала в коме, близкие пытались оформить опеку над ее детьми, чтобы таким путем переписать на себя ее имущество.

    МакSим была замужем за звукорежиссером Алексеем Луговцевым, в браке с которым у нее родилась дочь. Они развелись в 2011 году, после чего певица была в отношениях с солистом Animal ДжаZ Александром Красовицким.

    Ранее в июле певица МакSим сообщила поклонникам, что находится в клинике, где лечится от алкогольной зависимости уже довольно долгое время. В середине марта МакSим извинилась перед фанатами за срыв концерта в Сочи, она призналась, что во время выступления у нее закружилась голова и пропал голос.

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      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

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