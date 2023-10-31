  • Новость часаПутин: Беспорядки в Махачкале инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины
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    Израиль уничтожает Европейский союз
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    В США армию России назвали сильнейшей в мире
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

    6 комментариев
    31 октября 2023, 03:51

    В Европе допустили возможность начала кровавой гражданской войны

    Венгерский историк Веспреми: Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движется к кровавой гражданской войне

    Tекст: Антон Никитин

    Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движутся к кровавой гражданской войне, заявил венгерский историк Ласло Бернат Веспреми.

    Венгерский историк заявил в интервью порталу Index.hu, что Западная и Северная Европа движутся к кровавой гражданской войне с угрожающей скоростью. По словам эксперта, он не видит никаких признаков поворота в этом постоянно сужающемся коридоре, передает РИА «Новости».

    Веспреми спрогнозировал, что антисемитские и антимусульманские акции, носящие крайне правый характер, могут усилиться в будущем, исламисты могут снова активизироваться ради мести, что приведет к гражданской войне.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции.

    30 октября 2023, 15:44
    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа

    ЕК: Евросоюз отложил оценку последствий решения Украины прекратить транзит российского газа

    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия считает, что пока рано предсказывать ситуацию, которая сложится после решения Киева не продлевать транзит газа из России, сообщил представитель ЕК Тим Макфи.

    Он напомнил позицию ЕС, которая заключается в том, чтобы как можно скорее снизить зависимость от российского ископаемого топлива и перейти к повышению энергоэффективности, снижению спроса, внедрению «зеленых» технологий, передает РИА «Новости».

    Ранее «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

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    30 октября 2023, 10:43
    В Германии призвали готовиться к войне в Европе

    Глава Минобороны Германии Писториус предупредил о возможной войне в Европе

    В Германии призвали готовиться к войне в Европе
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо готовиться к возможной войне в Европе, Германия должна защитить себя, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью ZDF.

    Министр считает, что конфликт на Ближнем Востоке и на Украине будут иметь последствия в немецком обществе. Писториус заявил, что Германии необходимо быть готовым к войне в Европе. По его словам,  проводить модернизацию немецкой армии быстрее, чем сейчас, невозможно, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спустя 30 лет после объединения Германии Берлин становится военным лидером Европы.

    Коментарии (25)
    30 октября 2023, 13:07
    В Израиле сообщили о пытках и гибели похищенной ХАМАС немки

    МИД Израиля: Немку Шани Лук, похищенную на музыкальном фестивале боевиками ХАМАС, пытали и убили

    В Израиле сообщили о пытках и гибели похищенной ХАМАС немки
    @ Christoph Soeder/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мать похищенной ХАМАС студентки из Германии Шани Лук, кадры с которой облетели мир, сообщила о гибели дочери. МИД Израиля также подтвердил смерть девушки.

    Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам RTL и NTV заявила, что она получила известие о том, что дочери больше нет в живых, передает РИА «Новости».

    Министерство иностранных дел Израиля также официально подтвердило гибель похищенной в Израиле сторонниками движения ХАМАС студентки Шани Лук. В ведомстве отметили, что ее тело было обнаружено и опознано, передает ТАСС.

    В МИД Израиля сообщили, что Шани Лук была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы.

    Ранее мировые СМИ сообщили об истории девушки, после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа.

    Коментарии (22)
    30 октября 2023, 17:04
    ХАМАС опубликовало видеообращение заложниц к властям Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео, на котором запечатлены три израильские заложницы, требующие своего обмена на палестинцев.

    В видео заложницы обвиняют премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и израильские власти в трагедии 7 октября, передает РИА «Новости». Одна из удерживаемых женщин говорит, что они находятся в заложниках у ХАМАС 23 дня.

    Заложница обвинила руководство еврейского государства в том, что в день нападения ХАМАС на Израиль никто не пришел им на помощь, и заявила о необходимости прекращения огня для организации обмена пленными.

    «Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных, освободи нас, освободи всех нас, дай нам вернуться к нашим семьям, сейчас!» – обратилась заложница к израильскому премьеру.

    Ранее Израиль отверг возможность переговоров с ХАМАС.

    Коментарии (13)
    30 октября 2023, 15:03
    В Иране назвали протяженность системы тоннелей ХАМАС под Газой
    В Иране назвали протяженность системы тоннелей ХАМАС под Газой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

    По словам Багери, ХАМАС построил в северной части Газы более 400 км тоннелей, по которым иногда проезжают автомобили и мотоциклы, пишет Tasnim, передает РИА «Новости». Один конец тоннелей находится за заборами между Газой и Израилем, а другой – в Газе, рассказал глава генштаба Ирана.

    Он подчеркнул, что внимание к вопросам пассивной обороны является одной из причин стойкости бойцов ХАМАС. Багери также назвал предложение Ирана о референдуме «единственным справедливым предложением в мире» для решения палестино-израильского конфликта.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.

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    30 октября 2023, 10:48
    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Профессор Миршаймер: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Позиция российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной возвысила Россию над США, которые потерпели в регионе неудачу, считает американский профессор Джон Миршаймер.

    Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что «Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу». В то же время администрация президента США Джо Байдена «увязла глубоко в грязи», приводит его слова РИА «Новости».

    Профессор уточнил, что позиция России заключается в поддержке плана «двух государств для двух народов». Доводы Путина о необходимости уважать права палестинцев и израильских евреев, по его словам, вызывают отклик у большей части мира.

    Путин ранее заявлял, что ключом к долгосрочному, фундаментальному урегулированию, к миру на Ближнем Востоке является исполнение решений Совета Безопасности ООН о создании независимых Израиля и Палестины.

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    30 октября 2023, 09:33
    Politico: Сразу два разгоревшихся в мире конфликта оказались не под силу ЕС
    Politico: Сразу два разгоревшихся в мире конфликта оказались не под силу ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз под руководством Урсулы фон дер Ляйен ставит масштабные геополитические цели, однако появление в мире второго конфликта в виде вооруженных действий на Ближнем Востоке сразу же оказалось для европейского аппарата серьезным испытанием, пишут СМИ.

    В статье газеты Politico говорится, что необходимость урегулировать два конфликта одновременно не только навредила Украине, но также показала слабость и разобщенность ЕС на ближневосточном направлении, передает RT содержание публикации.

    Несмотря на амбиции председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, собиравшейся превратить ЕС в геополитическую державу, одновременное развитие двух конфликтов явно станет серьезным испытанием для европейцев, отмечает автор статьи.

    Причем странам Европейского союза до сих не удается выработать единую позицию по Израилю, указывается в публикации. Целый «дипломатический вальс» возник в Евросоюзе из-за казалось бы такого простого вопроса, как призыв к прекращению огня ради доставки в сектор Газа гуманитарной помощи: в Германии и ряде других стран боятся, что подобный призыв могут расценить как посягательство против права Израиля на противодействие исламистам из ХАМАС.

    Конфликт на Украине в 2022 году произвел на единство стран ЕС «живительный эффект», им пришлось проявить «невиданную сплоченность», пишет автор статьи. Ближневосточный же кризис солидаризировал европейцев «уже совсем не так сильно», констатирует издание.

    Отдельные европейские лидеры боятся конфликтов внутри своих стран между сторонниками Израиля и Палестины. Недавние теракты в Бельгии и Франции обострили эти опасения. Более того, такие настроения играют на руку оппонентам действующих властей в преддверии общеевропейских выборов, намеченных на июнь 2024 года.

    Урегулирование двух конфликтов, как говорится в статье Politico, станет сложной задачей для Европы. Ей придется разделять внимание и финансирование между Украиной и Газой. Трудно будет сохранить прежние объемы поддержки киевского режима, отмечается в статье.

    «Моральный авторитет» Брюсселя в развивающихся странах стал улетучиваться на фоне обострения на ближневосточном направлении. В исламском мире позицию Европейской комиссии считают чрезмерно произраильской, говорится в статье. С ростом числа погибших в секторе Газа все больше будет закрепляться мнение о том, что ЕС применяет лицемерие и двойные стандарты, уверен автор публикации.

    Также газета не обошла вниманием все набирающий обороты конфликт между двумя самыми высокопоставленными руководителями Евросоюза – главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Хотя разногласия между различными европейскими институциями давно стали обычным делом, конфликт между членами команды фон дер Ляйен, да еще и у всех на виду – это уже совершенно другое дело, заключает Politico.

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    30 октября 2023, 14:52
    Всемирный банк предсказал скачок цен на нефть почти до 160 долларов
    Всемирный банк предсказал скачок цен на нефть почти до 160 долларов
    @ Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всемирный банк (ВБ) считает, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может грозить ростом цен на нефть на 75% – до 157 долларов долларов за баррель. Такая оценка приводится в октябрьском докладе ВБ «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

    Специалисты отмечают, что обострение ситуации на Ближнем Востоке к настоящему моменту имело «ограниченное воздействие на мировые торгово-сырьевые рынки», передает ТАСС. Как указывается в докладе, цены на нефть выросли примерно на 6% с начала конфликта. Стоимость сельскохозяйственных товаров, большинства металлов и других сырьевых товаров практически не изменилась.

     Как отмечается в документе, «если конфликт не расширится, его влияние будет сдержанным». Стоимость нефти в этом квартале составит в таком случае около 90 долларов за баррель, а в следующем году по мере замедления глобального экономического роста снизится в среднем до 81 долларов за баррель. В среднем стоимость сырьевых товаров может снизиться в следующем году на 4,1%.

    В докладе указано, что в случае сокращения объемов мировых поставок на 500 тыс. – 2 млн баррелей в сутки цены не нефть могут вырасти на 3-13%, до 93-102 долларов за баррель. Сокращение объемов поставок на 3 млн – 5 млн баррелей в сутки повлечет рост стоимости нефти на 21-35%, до 109-121 долларов за баррель.

     Крупное нарушение поставок нефти будет, по оценкам ВБ, сопоставимо с нефтяным кризисом 1973 года. Эксперты считают, что объемы поставок нефти могут в таком случае сократиться на 6 млн – 8 млн баррелей в сутки, что вызовет скачок цен на 56-75% – до 140-157 долларов за баррель.

    Эскалация ситуации на ближнем Востоке при этом также повлечет рост цен на уголь, подчеркивается в докладе. В свою очередь заместитель главного экономиста ВБ Айхан Косе отметил, что сохранение высокого уровня цен на нефть «неизбежно приведет к росту цен на продовольствие». По оценкам экспертов Всемирного банка, в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке властям развивающихся стран необходимо будет принять меры для борьбы с инфляцией.

    Ранее главный экономист консалтинговой компании Ernst & Young Грег Дако сообщил о риске роста стоимости нефти до 150 долларов за баррель в случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта.

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    30 октября 2023, 18:01
    Посол: Граждане Израиля не пострадали в аэропорту Махачкалы

    Посол Бен Цви: Граждане Израиля не пострадали в беспорядках в аэропорту Махачкалы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы граждане Израиля не пострадали, сообщил посол этой страны в России Александр Бен Цви.

    Все пассажиры самолета, прибывшего в махачкалинский аэропорт из Тель-Авива, были вывезены и уже покинули столицу Дагестана, сказал Бен Цви, передает РИА «Новости».

    По словам посла, среди них были как люди с двойным гражданством, так и люди либо только с израильским, либо только с российским паспортом, например, дети, проходившие лечение от рака в Израиле.

    «Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось – все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале», – сказал Бен Цви в интервью RTVI.

    Напомним, 29 октября в махачкалинском аэропорту из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценили в несколько миллионов рублей.

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    30 октября 2023, 13:45
    Израиль заявил о столкновении сухопутных сил с ХАМАС в секторе Газа

    Армия Израиля заявила о боях с силами ХАМАС внутри сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские сухопутные силы внутри сектора Газа вступают в прямые столкновения с бойцами ХАМАС, идут бои внутри анклава, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Представитель ЦАХАЛа заявил, что Армия Израиля движется по земле, а после выявления «террористов», атакует их с воздуха. Кроме того, внутри самого анклава идут бои между израильскими военными и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Хагари подчеркнул, что наступление Армии обороны Израиля будет усиливаться в соответствии с этапами боевых действий и целями войны.

    Ранее военный эксперт Максим Шеповаленко рассказал газете ВЗГЛЯД  о разнице в тактике ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе.

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    30 октября 2023, 10:02
    Бастрыкин дал поручение в связи с беспорядками в Дагестане

    Бастрыкин поручил выявить всех участников и организаторов массовых беспорядков в Дагестане

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил выявить его зачинщиков и участников, сообщили в ведомстве.

    Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Дагестану установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку. Отмечается, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, следует из сообщения СК в Telegram-канале.

    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инициаторами акции в аэропорту Махачкалы, которая переросла в беспорядки, были враги России, мероприятиями оперировали с территории Украины.

    Правоохранители установили более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 человек из них задержаны.

    В ГУ МВД России по СКФО уточнили, что возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

    Напомним, вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу и в здание аэропорта. На этом фоне в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности.

    Работа аэропорта, как ожидается, будет восстановлена в ближайшие дни.

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    30 октября 2023, 11:31
    Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе

    AFP: Очевидцы заметили израильские танки на подступе к городу Газа

    Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Очевидцы сообщили Agence France-Presse о танках Армии обороны Израиля, замеченных на подступах к городу Газа.

    Ключевая дорога перерезана, передает РИА «Новости» сообщение AFP.

    Ранее в понедельник ЦАХАЛ сообщил, что продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, нанесены удары по 600 военным объектам движения ХАМАС в анклаве.

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    30 октября 2023, 14:30
    В Палестине сообщили об отступлении израильских танков из города Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Часть танков израильской армии, прошедших в город Газа и перекрывших главную дорогу, ушли с территории сектора, сообщили в пресс-службе палестинского правительства.

    В жилых кварталах анклава не ведется наступление, на улице Салах-эд-Дин вторглись несколько танков и военный бульдозер Израиля, сообщило палестинское руководство, передает ТАСС.

    Танки атаковали два гражданских автомобиля, после этого палестинские вооруженные группировки, как утверждается, вынудили их отойти.

    Ранее очевидцы заявили Agence France-Presse, что заметили на подступах к городу Газа израильские танки.

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    30 октября 2023, 23:52
    Кадыров назвал неприемлемыми погромы из-за действий Израиля

    Глава Чечни Кадыров назвал неприемлемыми погромы в аэропортах и призывы к насилию из-за действий властей Израиля

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к совершению насилия в отношении евреев из-за действий израильских властей.

    «Израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. (...) Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи, невозможно. Он также отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане.

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    31 октября 2023, 00:48
    Киев пожаловался на отказ конгрессменов США предоставить ВСУ снаряды

    Офис Зеленского: Конгрессмены США во время визита в Киев заявили о необходимости 155-миллиметровых снарядов Израилю

    Tекст: Антон Никитин

    Конгрессмены США во время визита делегации Палаты представителей в Киев продемонстрировали свою осведомленность о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ и заявили при этом о востребованности таких боеприпасов у Израиля, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

    Как сообщил Офиса президента Украины, в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию конгрессменов США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. В Киеве заявили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а сам Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины, передает РИА «Новости».

    В свою очередь демократ Майкл Куигли, подтвердил, что время от времени случаются «очень неприятные ситуации» в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте «разделение мнений в направлении помощи». Демократ заявил, что нужны любые аргументы о важности и экономической, и гуманитарной помощи. «Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны», – заявил Куигли.

    Конгрессмен намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становиться более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.

    Напомним, в прошлую пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.


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