Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа запланировано на понедельник
СБ ООН собрался в понедельник провести заседание по палестино-израильскому конфликту
В понедельник состоится заседание СБ ООН, созванное ОАЭ из-за ситуации вокруг сектора Газа, сообщило постпредство Бразилии, председательствующей в октябре в Совбезе.
Постпредство Бразилии сообщило, что заседание планируют провести в 15.00 по местному времени (22.00 мск), передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны против палестинской радикальной организации ХАМАС. Израиль резко раскритиковал принятую Генассамблеей ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.